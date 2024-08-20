Коломна — старинный район Санкт-Петербурга. Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит. Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 2000 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Наш маршрут начинается в районе Сенной площади, проходит вдоль канала Грибоедова, набережных реки Мойки и Крюкова канала, а закончится экскурсия в районе Мариинского театра напротив эстонской церкви Яани Кирик, рядом с островом «Новая Голландия»

проходит вдоль канала Грибоедова, набережных реки Мойки и Крюкова канала, а закончится экскурсия в районе Мариинского театра напротив эстонской церкви Яани Кирик, рядом с островом «Новая Голландия» Мы зайдём в «Бертгольд центр» — креативное пространство в старинном промышленном здании, о котором я расскажу

— креативное пространство в старинном промышленном здании, о котором я расскажу Отыщем дом Родиона Раскольникова, расположенный по соседству с домом, где проживал исследователь и путешественник Н. М. Пржевальский

расположенный по соседству с домом, где проживал исследователь и путешественник Н. М. Пржевальский Рассмотрим Никольский Морской собор, доходный дом Р. Г. Веге на набережной Крюкова канала, хоральную синагогу, римско-католический храм Св. Станислава

доходный дом Р. Г. Веге на набережной Крюкова канала, хоральную синагогу, римско-католический храм Св. Станислава По ходу прогулки зайдём в 6 винтажных магазинов, в которых можно найти антикварные предметы на любой вкус и бюджет

По окончании экскурсии вы сможете самостоятельно заглянуть в музей Блока, Музей истории свечи, дворец графов Бобринских, культурный центр «Новая Голландия» или сходить на концерт в Яани Кирик.

Организационные детали

На экскурсию можно взять ребёнка от 7 лет.