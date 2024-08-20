Коломна — старинный район Санкт-Петербурга.
Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит.
Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.
Она держит почтенную дистанцию от парадного центра, за счёт чего сохраняет свой неповторимый колорит.
Во время нашей прогулки я не только познакомлю вас с районом, но и заведу в исторические винтажные магазины, где вы сможете найти любопытные вещицы дореволюционного периода и советской эпохи.
Описание экскурсии
- Наш маршрут начинается в районе Сенной площади, проходит вдоль канала Грибоедова, набережных реки Мойки и Крюкова канала, а закончится экскурсия в районе Мариинского театра напротив эстонской церкви Яани Кирик, рядом с островом «Новая Голландия»
- Мы зайдём в «Бертгольд центр» — креативное пространство в старинном промышленном здании, о котором я расскажу
- Отыщем дом Родиона Раскольникова, расположенный по соседству с домом, где проживал исследователь и путешественник Н. М. Пржевальский
- Рассмотрим Никольский Морской собор, доходный дом Р. Г. Веге на набережной Крюкова канала, хоральную синагогу, римско-католический храм Св. Станислава
- По ходу прогулки зайдём в 6 винтажных магазинов, в которых можно найти антикварные предметы на любой вкус и бюджет
По окончании экскурсии вы сможете самостоятельно заглянуть в музей Блока, Музей истории свечи, дворец графов Бобринских, культурный центр «Новая Голландия» или сходить на концерт в Яани Кирик.
Организационные детали
На экскурсию можно взять ребёнка от 7 лет.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У метро Сенная площадь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Провела экскурсии для 154 туристов
Дорогие гости, здравствуйте! Я закончила институт Культуры и Искусств по специальности «Искусствовед», мне нравится изучать историю города и взаимосвязь разных исторических событий. Я покажу вам нетуристическую Петроградскую сторону, открою необычные
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Когда все сошлось, прекрасный маршрут, очаровательные магазинчики с антиквариат и очень удачные покупки. Ирина, спасибо за чудесный вечер!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Винтажные магазины Коломны»
-
5%
Мини-группа
до 9 чел.
От Сенной до Коломны: тени Петербурга и ароматы прошлого
Исследовать неоднозначный район и узнать город через авторские ароматы
Начало: В районе метро «Спасская»
Расписание: в понедельник, вторник и пятницу в 15:00, в субботу в 11:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 15:00
1805 ₽
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Коломна: неизвестный Петербург
Погрузитесь в атмосферу старинной Коломны, где история оживает на каждом шагу. Узнайте, почему этот район привлекал богему 19 века
Начало: В районе станции метро «Адмиралтейская»
Сегодня в 18:30
Завтра в 16:30
6000 ₽ за всё до 4 чел.
Билеты
Архитектура и легенды Исаакиевской площади
Индивидуальная экскурсия по Исаакиевской площади позволит вам открыть для себя тайны и легенды Санкт-Петербурга, погрузившись в его богатую историю
Начало: На Исаакиевской площади
Сегодня в 15:00
Завтра в 13:00
1700 ₽ за билет
Индивидуальная
Архитектурный завтрак в районе Новой Голландии (всё включено)
Начать утро в уютном кафе и проникнуть в тайны петербургской Коломны с архитектором
Начало: На набережной Грибоедова
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 14 000 ₽ за человека
от 2000 ₽ за экскурсию