VR-путешествие — это нечто необыкновенное. С высоты птичьего полёта вы рассмотрите самые интересные и знаковые места двух столиц.
Увидите величественный Эрмитаж в Петербурге или Кремль в сердце Москвы, полюбуетесь пышными дворцами и каналами, старинными зданиями и парками. И всё это — под интересный рассказ виртуального гида и с эффектом полного погружения!
Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30
Описание экскурсии
Вы можете выбрать один из двух фильмов — или посмотреть оба друг за другом!
- Путешествие над Санкт-Петербургом 360°
- Путешествие над Москвой 360°
Вот как всё будет происходить:
- вы испытаете захватывающее ощущение полёта над величественной Москвой или историческим Петербургом
- понаблюдаете за значимыми достопримечательностями мегаполисов с высоты
- рассмотрите знаменитые здания и памятники, которые считаются символами городов, и насладитесь их красотой
- познакомитесь с любопытными фактами и больше узнаете об истории и культуре двух столиц
А вот в чём особенность VR-формата:
- вы не просто смотрите на экран, но и погружаетесь в происходящее — можно поворачивать голову и смотреть в любом направлении
- Вы понаблюдаете за деталями, которые обычно ускользают от взгляда, и почувствуете себя частью происходящего
А главное — это уникальное ощущение присутствия. Будто вы находитесь в одном из городов на самом деле!
Организационные детали
- Продолжительность одного фильма — 10 минут
- Каждый фильм оплачивается отдельно
- Ваш полёт будет сопровождаться рассказом гида в наушниках
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Рядом с метро «Площадь Ленина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юля — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 792 туристов
Наше агентство работает с 2012 года. Уже более 10 000 довольных путешественников отправились с нами на увлекательные экскурсии. У нас только самые интересные маршруты, профессиональные гиды с лицензией и менеджеры, которые легко помогут подобрать экскурсию по душе. Будем рады, если вы составите нам компанию. Поехали?Задать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
