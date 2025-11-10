VR-путешествие — это нечто необыкновенное. С высоты птичьего полёта вы рассмотрите самые интересные и знаковые места двух столиц. Увидите величественный Эрмитаж в Петербурге или Кремль в сердце Москвы, полюбуетесь пышными дворцами и каналами, старинными зданиями и парками. И всё это — под интересный рассказ виртуального гида и с эффектом полного погружения!

Описание экскурсии

Вы можете выбрать один из двух фильмов — или посмотреть оба друг за другом!

Путешествие над Санкт-Петербургом 360°

Путешествие над Москвой 360°

Вот как всё будет происходить:

вы испытаете захватывающее ощущение полёта над величественной Москвой или историческим Петербургом

понаблюдаете за значимыми достопримечательностями мегаполисов с высоты

рассмотрите знаменитые здания и памятники, которые считаются символами городов, и насладитесь их красотой

познакомитесь с любопытными фактами и больше узнаете об истории и культуре двух столиц

А вот в чём особенность VR-формата:

вы не просто смотрите на экран, но и погружаетесь в происходящее — можно поворачивать голову и смотреть в любом направлении

Вы понаблюдаете за деталями, которые обычно ускользают от взгляда, и почувствуете себя частью происходящего

А главное — это уникальное ощущение присутствия. Будто вы находитесь в одном из городов на самом деле!

Организационные детали