слова, плюс еще и подходить к ним нельзя, сразу бежит охранник и отгоняет. Про Иоанновские и Петровские ворота - подробный рассказ, но про отметки наводнений - вообще ни слова, просто мимо прошли… Экскурсовод рассказывала в такой манере, что не покидало ощущение, что ты находишься в начальной школе… И, несомненный, просто огромный минус - экскурсовод очень тихо говорит, даже в микрофон было едва слышно, приходилось все время прислушиваться. Выбирать такую экскурсию лучше летом. Разведенные мосты красивы и в осенний сезон, но, на открытой палубе холодно и, опять-таки, не слышно экскурсию. А в салоне кораблика попахивает бензином. Поэтому, ожидание было на пять звезд, а по факту - не больше трех точно.