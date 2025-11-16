У вас будет уникальная возможность зайти за закрытые ворота Петропавловской крепости в сопровождении профессионального экскурсовода, пройти по таинственному крепостному тоннелю — потерне, увидеть знаменитые равелины, бастионы и Петропавловский собор, где захоронены все российские императоры.
- Посетить Петропавловскую крепость ночью и пройти по потайному подземному туннелю – потерне!
- Прокатиться на теплоходе.
• Полюбоваться разводными мостами на реке Неве и очарованием рек ночного Петербурга. Важная информация:
- Экскурсия только для смелых и трезвых!
- В конце экскурсии 2 остановки для высадки пассажиров на разных берегах Невы: 1. Адмиралтейская набережная, 2; 2. Петровская набережная, 2а (между Троицким мостом и Фрегат Благодать).
Ежедневно в 23:55
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- На территории Петропавловской крепости пройдем по таинственному крепостному тоннелю - потерне, увидим знаменитые равелины, бастионы и Петропавловский собор, где захоронены все российские императоры знаменитые равелины, бастионы и Петропавловский собор, где захоронены все российские императоры
- На водной части экскурсии: Дворцовый, Троицкий, Литейный, Биржевой, Тучков и Благовещенский мосты, насладитесь великолепием ночных набережных: Зимний дворец, Стрелка Васильевского острова, Кунсткамера и Здание двенадцати коллегий, Академия художеств и Адмиралтейство, Медный всадник, крейсер «Аврора» и многие другие достопримечательности
Что включено
- Экскурсовод / аудиогид
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иоанновский мост. метро Горьковская
Завершение: Петровская набережная 2 а и Адмиралтейская набережная 2
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 23:55
Экскурсия длится около 2 часов 15 минут
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- Экскурсия только для смелых и трезвых
- В конце экскурсии 2 остановки для высадки пассажиров на разных берегах Невы:
- 1. Адмиралтейская набережная, 2
- 2. Петровская набережная, 2а (между Троицким мостом и Фрегат Благодать)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на последних 30 из 120 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Нина
16 ноя 2025
Все было хорошо, посмотрели крепость из внутри, увидели как разводятся мосты
Н
Наталья
3 ноя 2025
Д
Дан
2 ноя 2025
Спасибо, все понравилось
И
Ирина
1 ноя 2025
Идея экскурсии, в принципе, интересная. Но, материал совершенно не выстроен и не продуман. Наверное, надо было добавить каких-то интересных, малоизвестных, возможно, современных фактов. Про современные световые инсталляции и выставки- ни
А
Анастасия
31 окт 2025
Зрелищная пешеходно-водная экскурсия по ночному Санкт-Петербургу с посещением Петропавловской крепости (1 час) и обозрением развода мостов (1 час). Гид интересно преподносит исторические факты и реалии современности, а также практическую информацию об организационных моментах экскурсии.
Т
Татьяна
29 окт 2025
Прогноз погоды в день экскурсии совсем не радовал. Даже таксист убеждал нас, что мы зря едем. Но всё получилось отлично. Дождь прекратился, а нам досталась чудеснейшая гид. Было очень интересно и познавательно. И развод мостов добавил в этот день волшебства.
Д
Двойнова
27 окт 2025
Если вы хотите посетить крепость не ходите на эту экскурсию,возьмите нормальную дневную интересную. Ничего особого вы не увидите и не узнаете кроме историй о воротах и назначении самого сооружения. Скучно и не интересно. 2 звезды за катер и 3 разводных моста.
А
Анастасия
27 окт 2025
Всё отлично! Экскурсовод Ольга Афанасьевна рассказывает легко, интересно.
Т
Татьяна
20 окт 2025
Очень красивые виды ночного Петербурга с воды.
Продуманная, насыщенная экскурсия. Очень интересно и красиво. Рекомендую
А
Анна
20 окт 2025
А
Альбина
19 окт 2025
Экскурсия замечательная! Ольга Афанасьевна прекрасный экскурсовод. Рассказ интересный, но не перегружен датами, то, что надо ночному туристу))). Петропавловская крепость ночью загадочна. Интересно тем, кто ее уже посещал, но хочет ощутить атмосферу ночи. Развод мостов смотрела в первый раз. С воды это зрелище впечатляет
О
Ольга
18 окт 2025
И
Ирина
12 окт 2025
Е
Елена
12 окт 2025
Д
Данил
9 окт 2025
Все было супер! Нам очень все понравилось! Будем рекомендовать всем знакомым!
