Вам откроются панорамные виды на главные достопримечательности Петербурга! С воды вы увидите Зимний дворец, Петропавловскую крепость — сердце Старого Петербурга, золотой купол Исаакиевского собора и другие архитектурные шедевры.
Это отличный вариант как для обзорной прогулки, так и для особого события — праздника, который можно отметить на борту.
Это отличный вариант как для обзорной прогулки, так и для особого события — праздника, который можно отметить на борту.
Описание экскурсии
Прогулка пройдёт по Фонтанке и Неве. По пути вы увидите главные достопримечательности:
- Зимний дворец и Исаакиевский собор
- Мост Белинского, Михайловский замок и Пантелеймоновский мост
- Летний сад и Домик Петра I
- Троицкий мост и Петропавловскую крепость
- Старую и новую «Зенит Арены»
А ещё:
- Тучков, Биржевой и Дворцовый мосты
- Стрелку Васильевского острова
- Медного всадника и Адмиралтейство
- Летний сад
Организационные детали
- Катер оборудован спасательными жилетами
- На борт можно брать еду и напитки, кроме красного вина и красных ягод
- Обувь должна быть удобная, с нескользящей подошвой и без шпилек
- С вами будет капитан нашей команды
По запросу мы можем организовать:
- Сопровождение гида — экскурсия на русском и английском языках
- Незабываемое мероприятие «под ключ» — свадьбы, праздники, деловые встречи
Подробности уточняйте в переписке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы работаем с 2019 года! Наша оценка на Яндекс — 5.0. Мы ценим наших дорогих клиентов и заботимся о них. Независимо от того, какой особенный момент вы хотите отпраздновать, мы предоставим вам уникальный и незабываемый опыт.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере»
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Отдохните душой и насладитесь видами Петербурга с воды на комфортабельном катере. Вас ждут тёплые пледы, любимая музыка и возможность взять еду и напитки
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:30
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер с борта катера
Прокатиться на комфортабельном моторном катере и полюбоваться Северной столицей
Начало: Станция метро Спортивная
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
22 500 ₽
24 999 ₽ за всё до 7 чел.
от 14 000 ₽ за экскурсию