Мои заказы

Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере

Увидеть город с новой стороны и насладиться его красотой с борта комфортабельного судна
Вам откроются панорамные виды на главные достопримечательности Петербурга! С воды вы увидите Зимний дворец, Петропавловскую крепость — сердце Старого Петербурга, золотой купол Исаакиевского собора и другие архитектурные шедевры.

Это отличный вариант как для обзорной прогулки, так и для особого события — праздника, который можно отметить на борту.
Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере
Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере
Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере

Описание экскурсии

Прогулка пройдёт по Фонтанке и Неве. По пути вы увидите главные достопримечательности:

  • Зимний дворец и Исаакиевский собор
  • Мост Белинского, Михайловский замок и Пантелеймоновский мост
  • Летний сад и Домик Петра I
  • Троицкий мост и Петропавловскую крепость
  • Старую и новую «Зенит Арены»

А ещё:

  • Тучков, Биржевой и Дворцовый мосты
  • Стрелку Васильевского острова
  • Медного всадника и Адмиралтейство
  • Летний сад

Организационные детали

  • Катер оборудован спасательными жилетами
  • На борт можно брать еду и напитки, кроме красного вина и красных ягод
  • Обувь должна быть удобная, с нескользящей подошвой и без шпилек
  • С вами будет капитан нашей команды

По запросу мы можем организовать:

  • Сопровождение гида — экскурсия на русском и английском языках
  • Незабываемое мероприятие «под ключ» — свадьбы, праздники, деловые встречи

Подробности уточняйте в переписке.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной реки Фонтанки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Мы работаем с 2019 года! Наша оценка на Яндекс — 5.0. Мы ценим наших дорогих клиентов и заботимся о них. Независимо от того, какой особенный момент вы хотите отпраздновать, мы предоставим вам уникальный и незабываемый опыт.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Волшебный Петербург: водная прогулка на ретро-катере»

На частном катере по рекам и каналам Петербурга
На катере
Аренда катера
Водные по каналу Грибоедова
1 час
749 отзывов
Индивидуальная
до 11 чел.
На частном катере по рекам и каналам Петербурга
Прокатиться на скоростном катере и полюбоваться Северной столицей с воды - аренда с капитаном
Начало: В каналах города
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
6667 ₽ за всё до 11 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
На катере
1 час
40 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Индивидуальная прогулка на катере в Петербурге
Отдохните душой и насладитесь видами Петербурга с воды на комфортабельном катере. Вас ждут тёплые пледы, любимая музыка и возможность взять еду и напитки
Начало: На набережной Фонтанки
Сегодня в 21:00
Завтра в 10:30
6900 ₽ за всё до 6 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
На катере
Аренда катера
1 час
10 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка на катере «Голландец» по водам Санкт-Петербурга
Насладиться видами города и отдохнуть на комфортабельном судне
Начало: Грибоедова
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 000 ₽ за всё до 10 чел.
Питер с борта катера
На катере
1.5 часа
-
10%
21 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Питер с борта катера
Прокатиться на комфортабельном моторном катере и полюбоваться Северной столицей
Начало: Станция метро Спортивная
Завтра в 00:00
29 мая в 00:00
22 500 ₽24 999 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 14 000 ₽ за экскурсию