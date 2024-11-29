Хотите по-настоящему погрузиться в волшебство? На авто с панорамной крышей мы проедем как по парадному, так и нетуристическому Петербургу, полюбуемся его нарядом и обсудим, как он привык отмечать Новый год. Заглянем на ярмарку с венецианской каруселью, в необычный музей и магическое кафе. Встретимся с ангелом и договоримся с ним об исполнении новогодних желаний.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Мы поговорим об истории появления Нового года в стране. Вспомним, когда была украшена первая новогодняя ель и как непросто было разбираться в путанице летоисчислений. Выясним, как появились традиционные угощения — салат оливье и шампанское. Обсудим праздничные традиции России и других стран.

Посмотрим не только на центральные достопримечательности, но и удалимся от туристических маршрутов. Увидим секретные арт-дворики, гигантские граффити на стенах, знаменитый дом-утюг, самый маленький дом и самый большой в Петербурге зонт.

Заглянем на новогоднюю ярмарку с венецианской каруселью, зимними забавами и угощениями, дразнящими ароматом корицы и цитрусовых.

Прикоснёмся к волшебству в атмосферном кафе, созданном по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Здесь можно выпить сливочное пиво или диковинные зелья, съесть салат с «драконьей кровью» и сфотографироваться в мантии и шляпе.

Посидим на скамейке рядом с ангелом в уютном садике и прошепчем ему на ухо заветные желания — пусть сбываются!

Зайдём в один из самых неординарных музеев Петербурга, в коллекции которого собраны старинные бутылки, пробки, этикетки, предметы домашней утвари разных лет. Здесь вы услышите массу историй об алкогольных напитках, производимых с 11 века и до сегодняшних дней. При желании устроите дегустацию с закусками.

Для ещё большего погружения в праздничную атмосферу мы можем заменить одну из локаций на посещение красивейшего Витебского вокзала — там получаются чудесные фотографии.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5

Если в нашем путешествии принимают участие дети, предупредите меня заранее — каждого будет ждать сюрприз

Дополнительные расходы