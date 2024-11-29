Волшебство вокруг нас: по Петербургу - на авто с панорамной крышей
Путешествие по необычным локациям города, где острее всего ощущается Новый год
Хотите по-настоящему погрузиться в волшебство? На авто с панорамной крышей мы проедем как по парадному, так и нетуристическому Петербургу, полюбуемся его нарядом и обсудим, как он привык отмечать Новый год. Заглянем на ярмарку с венецианской каруселью, в необычный музей и магическое кафе. Встретимся с ангелом и договоримся с ним об исполнении новогодних желаний.
Описание экскурсии
Мы поговорим об истории появления Нового года в стране. Вспомним, когда была украшена первая новогодняя ель и как непросто было разбираться в путанице летоисчислений. Выясним, как появились традиционные угощения — салат оливье и шампанское. Обсудим праздничные традиции России и других стран.
Посмотрим не только на центральные достопримечательности, но и удалимся от туристических маршрутов. Увидим секретные арт-дворики, гигантские граффити на стенах, знаменитый дом-утюг, самый маленький дом и самый большой в Петербурге зонт.
Заглянем на новогоднюю ярмарку с венецианской каруселью, зимними забавами и угощениями, дразнящими ароматом корицы и цитрусовых.
Прикоснёмся к волшебству в атмосферном кафе, созданном по мотивам фильмов о Гарри Поттере. Здесь можно выпить сливочное пиво или диковинные зелья, съесть салат с «драконьей кровью» и сфотографироваться в мантии и шляпе.
Посидим на скамейке рядом с ангелом в уютном садике и прошепчем ему на ухо заветные желания — пусть сбываются!
Зайдём в один из самых неординарных музеев Петербурга, в коллекции которого собраны старинные бутылки, пробки, этикетки, предметы домашней утвари разных лет. Здесь вы услышите массу историй об алкогольных напитках, производимых с 11 века и до сегодняшних дней. При желании устроите дегустацию с закусками.
Для ещё большего погружения в праздничную атмосферу мы можем заменить одну из локаций на посещение красивейшего Витебского вокзала — там получаются чудесные фотографии.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле BMW X5
Если в нашем путешествии принимают участие дети, предупредите меня заранее — каждого будет ждать сюрприз
Дополнительные расходы
Билет в музей — 200 ₽ за чел., с дегустацией — 450 ₽ за чел.
Вход на ярмарку бесплатный, но все расходы на ней — за счёт путешественников
Экскурсия может быть проведена для большего количества участников — стоимость рассчитывается индивидуально
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Исаакиевском сквере
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 1882 туристов
Приветствую вас. Я Мария. Мне посчастливилось родиться и жить в Петербурге, впитывая с пелёнок его волшебную атмосферу. Мой круг интересов огромен. Закончила юрфак, люблю искусство и архитектуру, занимаюсь спортом, постоянно
учусь и развиваюсь. Посетила более 32 стран. Получаю истинное удовольствие, исследуя окружающий мир. Знаю массу любопытных мест, скрытых от посторонних глаз: арт-пространства, кластеры, проходные дворы, парадные, видовые рестораны и террасы, секретные бары. Обещаю, что со мной вам будет весело, душевно и красиво!
Отзывы и рейтинг
Татьяна
29 ноя 2024
Очень понравилась Мария - с ней легко и приятно! Легко подстраивает маршрут под запрос прямо во время поездки, красиво фотографирует и отвечает на все вопросы. Однозначно рекомендую 👍