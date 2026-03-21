Предлагаю вам необычный ракурс на историю Северной столицы — через архитектурные ансамбли её главных монастырей: Иоанновского на Карповке, Смольного Новодевичьего, Александро-Невской лавры и Воскресенского Новодевичьего.
Учтите, что это светская экскурсия, а не паломническая — мы будем говорить об архитектуре, истории и идеологии.
Учтите, что это светская экскурсия, а не паломническая — мы будем говорить об архитектуре, истории и идеологии.
Описание экскурсии
Иоанновский монастырь на Карповке, связанный с именем Иоанна Кронштадтского. Поговорим о религиозной жизни предреволюционного Петербурга и о месте монастыря в городской структуре.
Смольный Новодевичий монастырь — выдающийся ансамбль эпохи Барокко. Разберём архитектурный замысел и роль монастыря в эпоху Елизаветы Петровны.
Александро-Невская лавра — главный монастырь столицы, который был основан Петром I. Посетим Троицкий собор. Вы узнаете о роли лавры в имперской системе ценностей, а также о знаменитых некрополях.
Воскресенский Новодевичий монастырь — выразительный ансамбль 19 века. Увидим Казанскую церковь Василия Косякова. Посмотрим на воссозданную колокольню. Я расскажу о русском стиле в храмовой архитектуре начала 20 века.
Вы услышите:
- зачем монастыри создавались в имперской столице
- как они формировали городскую структуру
- какую роль они играли в государственной политике
- как сложилась их судьба в советский период
- как проходит современное возрождение этих пространств
Организационные детали
- Едем на автомобиле Volkswagen Polo. По запросу установлю детское кресло и бустер
- При посещении храмов прошу соблюдать принятый дресс-код
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня уже очень сложно удивить популярными местами города. А тут такая экскурсия! Проникаешься этими святыми
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые и глубокие слова! Очень рад, что экскурсия смогла открыть для вас эти места с новой
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С
экскурсия очень интересная, Иван прекрасный рассказчик и собеседник полный восторг.
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