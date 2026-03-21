Предлагаю вам необычный ракурс на историю Северной столицы — через архитектурные ансамбли её главных монастырей: Иоанновского на Карповке, Смольного Новодевичьего, Александро-Невской лавры и Воскресенского Новодевичьего. Учтите, что это светская экскурсия, а не паломническая — мы будем говорить об архитектуре, истории и идеологии.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 8400 ₽ за экскурсию

Ваш гид в Санкт-Петербурге

Описание экскурсии

Иоанновский монастырь на Карповке, связанный с именем Иоанна Кронштадтского. Поговорим о религиозной жизни предреволюционного Петербурга и о месте монастыря в городской структуре.

Смольный Новодевичий монастырь — выдающийся ансамбль эпохи Барокко. Разберём архитектурный замысел и роль монастыря в эпоху Елизаветы Петровны.

Александро-Невская лавра — главный монастырь столицы, который был основан Петром I. Посетим Троицкий собор. Вы узнаете о роли лавры в имперской системе ценностей, а также о знаменитых некрополях.

Воскресенский Новодевичий монастырь — выразительный ансамбль 19 века. Увидим Казанскую церковь Василия Косякова. Посмотрим на воссозданную колокольню. Я расскажу о русском стиле в храмовой архитектуре начала 20 века.

Вы услышите:

зачем монастыри создавались в имперской столице

как они формировали городскую структуру

какую роль они играли в государственной политике

как сложилась их судьба в советский период

как проходит современное возрождение этих пространств

Организационные детали