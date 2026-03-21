Мои заказы

Все монастыри Петербурга: архитектурное путешествие

Осмотреть 4 религиозных центра и выяснить, зачем их строили в столице империи
Предлагаю вам необычный ракурс на историю Северной столицы — через архитектурные ансамбли её главных монастырей: Иоанновского на Карповке, Смольного Новодевичьего, Александро-Невской лавры и Воскресенского Новодевичьего.

Учтите, что это светская экскурсия, а не паломническая — мы будем говорить об архитектуре, истории и идеологии.
5
2 отзыва
Все монастыри Петербурга: архитектурное путешествие
Все монастыри Петербурга: архитектурное путешествие
Все монастыри Петербурга: архитектурное путешествие

Описание экскурсии

Иоанновский монастырь на Карповке, связанный с именем Иоанна Кронштадтского. Поговорим о религиозной жизни предреволюционного Петербурга и о месте монастыря в городской структуре.

Смольный Новодевичий монастырь — выдающийся ансамбль эпохи Барокко. Разберём архитектурный замысел и роль монастыря в эпоху Елизаветы Петровны.

Александро-Невская лавра — главный монастырь столицы, который был основан Петром I. Посетим Троицкий собор. Вы узнаете о роли лавры в имперской системе ценностей, а также о знаменитых некрополях.

Воскресенский Новодевичий монастырь — выразительный ансамбль 19 века. Увидим Казанскую церковь Василия Косякова. Посмотрим на воссозданную колокольню. Я расскажу о русском стиле в храмовой архитектуре начала 20 века.

Вы услышите:

  • зачем монастыри создавались в имперской столице
  • как они формировали городскую структуру
  • какую роль они играли в государственной политике
  • как сложилась их судьба в советский период
  • как проходит современное возрождение этих пространств

Организационные детали

  • Едем на автомобиле Volkswagen Polo. По запросу установлю детское кресло и бустер
  • При посещении храмов прошу соблюдать принятый дресс-код

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро «Петроградская»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван
Иван — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 277 туристов
Живу в Санкт-Петербурге с рождения и профессионально изучаю его историю и культурное наследие. Я аккредитованный экскурсовод при Правительстве Санкт-Петербурга, дважды становился чемпионом города по краеведению. Имею более 10 аттестаций в
читать дальшеуменьшить

музеях города. Любовь к родному городу привела меня к получению образования в магистратуре по направлению «Туризм». Провожу экскурсии по историческому центру, Курортному району, Кронштадту, Выборгу и менее известным маршрутам. Особое внимание уделяю архитектуре разных эпох — от историзма и модерна через советский период к современности, трансформации городских пространств и судьбам пригородных территорий. Своим гостям я представляю Петербург не как набор знаковых мест, а как живой многослойный город, где каждая улица связана с людьми, событиями и идеями своего времени. С путешественниками встречаюсь, чтобы делиться глубоким пониманием города, разрушать стереотипы и открывать места, которые редко попадают в стандартные туристические маршруты.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Галина
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня уже очень сложно удивить популярными местами города. А тут такая экскурсия! Проникаешься этими святыми
читать дальшеуменьшить

местами, где так чувствуется присутствие Бога! И смотришь на них с другой стороны, под призмой архитектуры, взгляда художника. Это чистое искусство, чистый свет, чистая эстетика. Иван невероятно преподнес нам монастыри так, как наверное, не смог бы ни один экскурсовод. Только он так чутко, так невероятно видит красоту и так прекрасно о ней рассказывает.

Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Хочется оставить отзыв на одну из лучших экскурсий, на которых я была. Как коренную петербурженку меня
Иван
Иван
Ответ организатора:
Большое спасибо за такие тёплые и глубокие слова! Очень рад, что экскурсия смогла открыть для вас эти места с новой
читать дальшеуменьшить

стороны и подарить такие впечатления. Для меня особенно ценно, что вы почувствовали не только архитектуру, но и атмосферу этих пространств. Спасибо за доверие, внимание и прекрасную компанию!

Вам был полезен этот отзыв?
С
экскурсия очень интересная, Иван прекрасный рассказчик и собеседник полный восторг.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Все монастыри Петербурга: архитектурное путешествие»

Центр Петербурга, о котором вы не знали
Пешая
2 часа
77 отзывов
Мини-группа
до 9 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду и субботу в 15:00, в пятницу в 11:00
Завтра в 15:00
18 июн в 18:30
1350 ₽ за человека
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
SUP-прогулки
2.5 часа
-
5%
117 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
18 июн в 05:45
2945 ₽3100 ₽ за человека
Сердце и душа культурной столицы: центр Петербурга + прогулка по крыше
Пешая
1.5 часа
11 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Сердце и душа культурной столицы: центр Петербурга + прогулка по крыше
Понять, какую важную роль играет искусство в жизни петербуржцев, и посмотреть на город с высоты
Начало: У метро Невский проспект
Сегодня в 14:30
Завтра в 12:00
7000 ₽ за всё до 6 чел.
Мотопрогулка по центру Петербурга
На мотоцикле
30 минут
314 отзывов
Индивидуальная
Мотопрогулка по центру Петербурга
Отправьтесь в увлекательное мото-приключение по историческому центру Санкт-Петербурга. Промчитесь по главным проспектам и набережным, наслаждаясь видами города
Начало: В районе Большой Морской
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:30
3350 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 8400 ₽ за экскурсию