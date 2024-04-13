Что вас ожидает: Выходим в заповедной зоне в черте города для встречи заката на Лахтинском разливе. Здесь мы сделаем потрясающие фото на фоне башни Газпром и будем релаксировать под пение птиц. Самые красивые закаты именно в этой локации! Важно:

Обязательно бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки.