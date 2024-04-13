SUP-прогулки на Лахтинском разливе: экскурсия на сапбордах в Санкт-Петербурге
Вас ожидает один из самых живописных маршрутов, на котором вы сможете насладиться закатом и видами знаменитой башни Газпром.
В Лахтинском разливе комфортно будет плыть как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт плавания на сапах.
В Лахтинском разливе комфортно будет плыть как новичкам, так и тем, кто уже имеет опыт плавания на сапах.
Ближайшие даты:
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даты
даты
Что вас ожидает:
- Лахтинский разлив
- Башня Газпром
Описание
Что вас ожидает: Выходим в заповедной зоне в черте города для встречи заката на Лахтинском разливе. Здесь мы сделаем потрясающие фото на фоне башни Газпром и будем релаксировать под пение птиц. Самые красивые закаты именно в этой локации! Важно:
Обязательно бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лахтинский разлив
- Башня Газпром
Что входит
- Сопровождение инструктора на всем маршруте (также инструктор сделает классные фото)
- Устойчивые сапборды, весло
- Спасательный жилет
Что не входит
- Трансфер до/от места проведения
Где начинаем и завершаем?
Начало: Напротив «Пятерочки», по адресу Богатырский 63
Завершение: Напротив «Пятерочки», Богатырский 63 (пляж реки Глухарка)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Важная информация
- Обязательно бронирование и предоплата за 48 часов до прогулки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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