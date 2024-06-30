Вы насладитесь красотой Марсова поля и увидите скульптуры Летнего сада. Пройдётесь по романтичным аллеям, лабиринтам и просторным газонам. В каждой из этих локаций я буду вас фотографировать, подскажу самые выгодные ракурсы и позы.
Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах и жизни города.
Основной формат нашей встречи — фотосессия, но в процессе я немного расскажу об интересных фактах и жизни города.
Описание фото-прогулки
- Начнём нашу прогулочную фотосессию с Марсова поля, посидим на газонах, побегаем по полям и сделаем живые кадры.
- Затем перейдём дорогу и окажемся в чудесном Летнем саду. Вас ждут роскошные ансамбли фонтанов и скульптур, зелёные аллеи и лабиринты, в которых получаются романтичные, волшебные фотографии.
- Также в нашей программе набережная реки Фонтанки и Михайловский замок.
- В течение 5 дней после прогулки вы получите ссылку на облачное хранилище. Я отправлю около 100 фотографий в цвето- и светокоррекции. Крупные портреты будут в лёгкой ретуши (детальная журнальная ретушь, пластика фигуры и лица не делается).
Организационные детали
- Я снимаю на профессиональную камеру Сanon 5D Mark 4.
- Рекомендую заранее продумать одежду для фотопрогулки. После бронирования мы сможем связаться и вместе подумать над образами:).
- По желанию возьмите с собой реквизит (кофе, выпечку, цветы, книгу, зонт, открытки).
- Можно провести прогулку и для большего количества участников. Доплата — 500 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ева — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 194 туристов
Привет! Я — Ева, фотограф в Санкт-Петербурге. Занимаюсь фотографией с 2015 года. По образованию я специалист по туризму и культуре. Очень люблю наш город и готова провести вас по удивительным местам Петербурга. Мы сделаем шикарные фотографии, которые оставят самые лучшие воспоминания о вашей поездке.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Приятная фотопрогулка по Летнему саду с милой девушкой Евой. Красивые фотографии, яркие цвета, прекрасная локация. Ссылка для скачивания отправлена быстро, через 3 дня.
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А
Прогулка прошла легко и быстро! Фотографии получились потрясающие! Ева подсказывала, как лучше сфотографироваться. Все было в лучшем виде!
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Л
Фотопрогулка прошла отлично. Ева ждала нас точно по времени. Все было организовано. Гид учитывала все наши пожелания. Было интересно гулять, слушать рассказ и фотографироваться. Однозначно рекомендую
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Т
Спасибо большое Еве за отличную фотопрогулку, получили много классных фотографий. Всё прошло легко, весело, время пролетело незаметно
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