Вы когда‑нибудь пробовали шоколад, который сделали сами? Не просто растопили и залили в форму, а придумали рецепт, смешали сорта, добавили хрустящие орехи, кислые ягоды и нежный маршмеллоу, украсили уникальной фигуркой… На нашем мастер-классе это возможно. Никаких специальных навыков не нужно — только желание творить!
Описание мастер-класса
- Премиальный бельгийский шоколад Callebaut — вы выбираете сорт (молочный, тёмный, белый) или смешиваете их по своему вкусу
- Более 12 топпингов и посыпок — орехи, сушёные ягоды, маршмеллоу, карамельные шарики, бисквитная крошка, пряные специи. Вы сами решаете, что добавить и в каком количестве
- Шоколадный конструктор — под руководством опытного шоколатье вы растопите шоколад, распределите его по форме, добавите начинку и придумаете декор
- Эксклюзивные мини-фигурки — мы подготовили для вас шоколадные символы Петербурга: корюшку, жетон метро и ещё один сюрприз. Их можно добавить в плитку или съесть отдельно
Готовый результат — ваш шедевр в красивой упаковке и именной сертификат, который подтверждает: вы сделали это сами.
Организационные детали
- Необходимый инвентарь, фартуки и колпаки, а также красочная упаковка для готовых изделий входят в стоимость
- В процессе мероприятия чай и вода для гостей в свободном доступе
- С вами будет один из наших шоколатье
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1071 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Никольских рядах
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 487 туристов
Я представляю команду гидов в Петербурге. Мы творческая команда людей с тонкой душевной организацией и креативным мышлением. С 2013 года создаем нетривиальные сладости и проводим мастер-классы. Ждём вас!
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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