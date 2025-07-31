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в 11:40. Пока гид взяла билеты. Маршрут в парке не удобный. Завели на дальнюю локацию, и в 13:00 - «все, все свободны». Добирайтесь сами. Можно было сделать наоборот. Сначала завести на дальнюю локацию, а потом возвращаться к месту сбора и к кофе. Обед был не организован. С учетом большого количества туристов сделать это самостоятельно почти не реально. Отправление обратно по плану 18:00. По факту автобус уехал в 17:15. Причем без опозданий, как это было утром. В итоге от программы урезали примерно 1час 40 минут. Этого как хватило бы на обед. Для обеда пришлось бросить экскурсию и идти в ресторан. Поеду я еще раз в Выборг с экскурсией? Нет никогда. Электричка стоит 400 рублей. До Монрепо и обратно можно на такси, в парке погулять столько сколько хочется. Потом побродить по улочкам и самим сходить в круглую башню. И это будет намного дешевле!!!