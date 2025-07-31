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Выборг, Монрепо и замковый остров - на автобусе из Петербурга

Прогуляться по скальному парку, побывать в крепости и ощутить дух северного модерна
Вы пройдёте по улицам с черепичными крышами и брусчаткой, увидите парк Монрепо, рыцарский замок и городские башни.

Узнаете, почему крепость построили на скалистом берегу и как Выборг менялся под влиянием разных эпох и культур.

А ещё поймёте, почему его называют самым европейским городом России — и за что город полюбили романтики и поэты 19 века.
4.3
4 отзыва
Выборг, Монрепо и замковый остров - на автобусе из Петербурга
Выборг, Монрепо и замковый остров - на автобусе из Петербурга
Выборг, Монрепо и замковый остров - на автобусе из Петербурга

Описание экскурсии

  • Парк Монрепо — живописный скальный пейзажный парк на берегу залива. Вы прогуляетесь среди гранитных валунов и старинных павильонов, вдохновлявших поэтов и художников
  • Замковый остров, на котором находится рыцарский Выборгский замок — единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России
  • Старый город — мощёные брусчаткой улочки, средневековая планировка, дома с черепичными крышами и атмосфера Северной Европы
  • Рыночная площадь — исторический центр торговли, окружённый старинными зданиями, будто сошедшими с открытки
  • Старинные башни — Часовая, Круглая и башня Ратуши — памятники оборонительной архитектуры, каждая со своей историей
  • Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, дом бюргера и дом купца и многое другое

Мы поговорим:

  • О том, почему на скалистом берегу вырос мощный замок и как он стал форпостом Шведского королевства на Востоке
  • Влиянии разных архитектурных стилей: от северного модерна до немецкого ренессанса
  • Владельцах усадьбы Монрепо и философских идеях, заложенных в ландшафт

Примерный тайминг

8:00–8:30 — встреча с гидом и выезд в Выборг
11:00 — экскурсия в парке Монрепо
13:00 — обед или свободное время в центре города
14:00 — посещение Замкового острова
15:00 — экскурсия по центру Выборга
16:30 — свободное время в Старом городе
18:00 — выезд из Выборга
20:00–21:00 — прибытие в Санкт-Петербург

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе
  • В стоимость входят билеты в парк Монрепо и на Замковый остров. Обед вы можете заказать при бронировании — ориентировочно 950 ₽ за чел.
  • Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — по ссылке организатору за 2 дня до экскурсии
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный4500 ₽
Дети до 13 лет4000 ₽
Пенсионеры4200 ₽
Студенты4200 ₽
Дети от 14 до 17 лет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 195 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
1
Ольга
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп, но в данном случае этого даже не заметили, все грамотно спланировано и продумано, ничего
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лишнего, всего достаточно! Отдельно хотелось бы поблагодарить и отметить экскурсовода Ирину. Очень милая девушка, с приятным голосом, грамотной подачей информации и интересными историями) все тактично и спокойно, с заботой о туристах)

Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп,
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Л
12 баллов из 10! Очень понравилось,гид Елена Альбертовна очень эрудированная,столько всего интересного рассказала про основателя парка Монрепо-барона Николаи,дождь ☔ был периодически,но парк… хочется ещё приехать туда. Старый город-восторг,много туристов,много кофеен,магазинчиков с сувенирами. А дерево в ограждении,что рядом с православным собором-это маньчжурский орех,а не пробковое дерево!
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А
Очень жаль потраченных денег. Поездка не стоит этих денег. Отправление задержали. По плану в парке Монрепо мы должны были гулять 2 часа. Погуляли в быстром темпе 1 час примерно. Приехали
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в 11:40. Пока гид взяла билеты. Маршрут в парке не удобный. Завели на дальнюю локацию, и в 13:00 - «все, все свободны». Добирайтесь сами. Можно было сделать наоборот. Сначала завести на дальнюю локацию, а потом возвращаться к месту сбора и к кофе. Обед был не организован. С учетом большого количества туристов сделать это самостоятельно почти не реально. Отправление обратно по плану 18:00. По факту автобус уехал в 17:15. Причем без опозданий, как это было утром. В итоге от программы урезали примерно 1час 40 минут. Этого как хватило бы на обед. Для обеда пришлось бросить экскурсию и идти в ресторан. Поеду я еще раз в Выборг с экскурсией? Нет никогда. Электричка стоит 400 рублей. До Монрепо и обратно можно на такси, в парке погулять столько сколько хочется. Потом побродить по улочкам и самим сходить в круглую башню. И это будет намного дешевле!!!

Александра
Александра
Ответ организатора:
Анна, благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что поездка не оправдала ваших ожиданий.
Что касается обеда, хотели бы уточнить, что
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при бронировании тура услуга питания не была заказана, поэтому организованный обед в программу не входил. Время для самостоятельного питания было предусмотрено, однако мы понимаем, что в высокий туристический сезон поиск свободных мест в заведениях может занимать дополнительное время.
Также сожалеем, что у вас сложилось негативное впечатление из-за изменений в тайминге программы. Мы обязательно разберёмся, с чем было связано изменение расписания и сокращение времени программы.
Спасибо, что поделились своим мнением. Обратная связь помогает нам работать над улучшением качества экскурсий.

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Т
Экскурсию купила в подарок гостям, приехавшим в Питер. Они остались в восторге. Благодарю.
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Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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