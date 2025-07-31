Вы пройдёте по улицам с черепичными крышами и брусчаткой, увидите парк Монрепо, рыцарский замок и городские башни.
Узнаете, почему крепость построили на скалистом берегу и как Выборг менялся под влиянием разных эпох и культур.
А ещё поймёте, почему его называют самым европейским городом России — и за что город полюбили романтики и поэты 19 века.
Узнаете, почему крепость построили на скалистом берегу и как Выборг менялся под влиянием разных эпох и культур.
А ещё поймёте, почему его называют самым европейским городом России — и за что город полюбили романтики и поэты 19 века.
Описание экскурсии
- Парк Монрепо — живописный скальный пейзажный парк на берегу залива. Вы прогуляетесь среди гранитных валунов и старинных павильонов, вдохновлявших поэтов и художников
- Замковый остров, на котором находится рыцарский Выборгский замок — единственный полностью сохранившийся средневековый замок на территории России
- Старый город — мощёные брусчаткой улочки, средневековая планировка, дома с черепичными крышами и атмосфера Северной Европы
- Рыночная площадь — исторический центр торговли, окружённый старинными зданиями, будто сошедшими с открытки
- Старинные башни — Часовая, Круглая и башня Ратуши — памятники оборонительной архитектуры, каждая со своей историей
- Собор Петра и Павла, Спасо-Преображенский собор, дом бюргера и дом купца и многое другое
Мы поговорим:
- О том, почему на скалистом берегу вырос мощный замок и как он стал форпостом Шведского королевства на Востоке
- Влиянии разных архитектурных стилей: от северного модерна до немецкого ренессанса
- Владельцах усадьбы Монрепо и философских идеях, заложенных в ландшафт
Примерный тайминг
8:00–8:30 — встреча с гидом и выезд в Выборг
11:00 — экскурсия в парке Монрепо
13:00 — обед или свободное время в центре города
14:00 — посещение Замкового острова
15:00 — экскурсия по центру Выборга
16:30 — свободное время в Старом городе
18:00 — выезд из Выборга
20:00–21:00 — прибытие в Санкт-Петербург
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе
- В стоимость входят билеты в парк Монрепо и на Замковый остров. Обед вы можете заказать при бронировании — ориентировочно 950 ₽ за чел.
- Часть стоимости вы оплачиваете на сайте, остаток — по ссылке организатору за 2 дня до экскурсии
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|4500 ₽
|Дети до 13 лет
|4000 ₽
|Пенсионеры
|4200 ₽
|Студенты
|4200 ₽
|Дети от 14 до 17 лет
|4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Экскурсии в центре города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 46 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 195 туристов
Мы организуем путешествия в Санкт-Петербург и по России с 2000 года. Состоим в Ассоциации международного сотрудничества в туризме, являемся членом Ассоциации туроператоров. На связи с путешественниками 24/7. В нашей команде только аккредитованные гиды, а программы продуманы и отработаны до мелочей.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Отличная экскурсия с посещением прекрасного парка Монрепо и Выборга! Мы с мужем не любители больших групп, но в данном случае этого даже не заметили, все грамотно спланировано и продумано, ничего
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Л
12 баллов из 10! Очень понравилось,гид Елена Альбертовна очень эрудированная,столько всего интересного рассказала про основателя парка Монрепо-барона Николаи,дождь ☔ был периодически,но парк… хочется ещё приехать туда. Старый город-восторг,много туристов,много кофеен,магазинчиков с сувенирами. А дерево в ограждении,что рядом с православным собором-это маньчжурский орех,а не пробковое дерево!
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А
Очень жаль потраченных денег. Поездка не стоит этих денег. Отправление задержали. По плану в парке Монрепо мы должны были гулять 2 часа. Погуляли в быстром темпе 1 час примерно. Приехали
Александра
Ответ организатора:
Анна, благодарим вас за отзыв. Нам искренне жаль, что поездка не оправдала ваших ожиданий.
Что касается обеда, хотели бы уточнить, что
Что касается обеда, хотели бы уточнить, что
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Т
Экскурсию купила в подарок гостям, приехавшим в Питер. Они остались в восторге. Благодарю.
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