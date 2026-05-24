В Выборг - по Королевской дороге из Санкт-Петербурга
Побывать в парке Монрепо, заглянуть в Выборгский замок и погулять погороду за 1 день
Добро пожаловать в уютное путешествие по Королевской дороге в город с многовековой историей — Выборг.
Вы сполна окунётесь в атмосферу Средневековья: погуляете по узким мощёным улочкам, увидите главные достопримечательности. Посетите Замковый остров и побродите по дорожкам уникального ландшафтного парка Монрепо. И конечно, больше узнаете об истории этих мест.
7:45–8:00 — подача и отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»
Наше путешествие пройдёт по Королевской дороге — старинному маршруту, простирающемуся далеко за пределы России. По пути вас ждёт трассовая экскурсия о Выборге и местах, которые мы будем проезжать.
10:00 — остановка в Зеленогорске
Вы увидите лютеранскую кирху Преображения Господня — величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека. Неподалёку, как белый лебедь на водах залива, расположился среди деревьев храм Казанской иконы Божией Матери.
13:00 — ландшафтный парк Монрепо
Вы познакомитесь с архитектурой уникального парка, оцените разнообразие его достопримечательностей — это и усадебный дом, и «Хижина отшельника», и храм Нептуна, и остров Людвигштайн. Посидите на лавочках, заглянете в беседки и насладитесь видами на залив.
15:00 — Выборгский замок
Сначала мы вместе осмотрим Замковый остров и полюбуемся замком снаружи. Затем у вас будет свободное время: по желанию вы сможете самостоятельно посетить выставки внутри – и отправиться пообедать. Обязательно попробуйте горячие крендели и скандинавский глёг!
16:30 — Старый город
Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию и увидите Выборгскую башню и площадь Ратуши, дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, усадьбу бюргера и не только.
18:00 — бастион Панцерлакс и библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)
Вы рассмотрите средневековый бастион Панцерлакс — историю этого необычного сооружения вам расскажет наш гид. А затем увидите уникальное здание финского архитектора Алвара Аалто, спрятанное в зелёном сквере.
19:00 — отправление в Санкт-Петербург
22:20 — прибытие к метро «Площадь Восстания»
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автобусе туристического класса
На наших экскурсиях будет комфортно и интересно детям от 5 лет. Чтобы путешествие прошло безопасно и легко, возьмите привычный для ребёнка бустер с собой
В стоимость включены входные билеты. Дополнительно по желанию оплачивается вход на выставки в Выборгском замке и обед — около 800–950 ₽. Либо вы можете пообедать самостоятельно, когда у вас будет свободное время
Если вы выбираете льготный билет, пожалуйста, возьмите с собой подтверждающие документы
Время прибытия указано ориентировочное
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1714 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200 читать дальшеуменьшить
экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма.
Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями!
Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона.
Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
–
2
–
1
–
Е
Елена
Большое спасибо гиду и организаторам экскурсии! получила настоящее удовольствие от путешествия по Выборгу! если сомневаетесь ехать или не ехать, обязательно ехать! гид на высоте! любящая свое дело и историю страны!
Вам был полезен этот отзыв?
Александра
Здравствуйте. Экскурсовод отличный, очень четко,громко и по делу. В Выборге и Монрепо очень понравилось. Но, снимаю одну звезду, это ужас - в автобусе номер 17 отвратительный запах, запах кошачьей мочи. Это недопустимо! Прошу принять вас меры и,чтобы гости не испытывали дискомфорт во время экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии на «В Выборг - по Королевской дороге из Санкт-Петербурга»