Добро пожаловать в уютное путешествие по Королевской дороге в город с многовековой историей — Выборг. Вы сполна окунётесь в атмосферу Средневековья: погуляете по узким мощёным улочкам, увидите главные достопримечательности. Посетите Замковый остров и побродите по дорожкам уникального ландшафтного парка Монрепо. И конечно, больше узнаете об истории этих мест.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:45–8:00 — подача и отправление автобуса от ст. м. «Площадь Восстания»

Наше путешествие пройдёт по Королевской дороге — старинному маршруту, простирающемуся далеко за пределы России. По пути вас ждёт трассовая экскурсия о Выборге и местах, которые мы будем проезжать.

10:00 — остановка в Зеленогорске

Вы увидите лютеранскую кирху Преображения Господня — величественное творение известного финского архитектора Йозефа Стенбека. Неподалёку, как белый лебедь на водах залива, расположился среди деревьев храм Казанской иконы Божией Матери.

13:00 — ландшафтный парк Монрепо

Вы познакомитесь с архитектурой уникального парка, оцените разнообразие его достопримечательностей — это и усадебный дом, и «Хижина отшельника», и храм Нептуна, и остров Людвигштайн. Посидите на лавочках, заглянете в беседки и насладитесь видами на залив.

15:00 — Выборгский замок

Сначала мы вместе осмотрим Замковый остров и полюбуемся замком снаружи. Затем у вас будет свободное время: по желанию вы сможете самостоятельно посетить выставки внутри – и отправиться пообедать. Обязательно попробуйте горячие крендели и скандинавский глёг!

16:30 — Старый город

Вы отправитесь на увлекательную обзорную экскурсию и увидите Выборгскую башню и площадь Ратуши, дом купеческой гильдии Святого Духа, Дом горожанина, усадьбу бюргера и не только.

18:00 — бастион Панцерлакс и библиотека Алвара Аалто (внешний осмотр)

Вы рассмотрите средневековый бастион Панцерлакс — историю этого необычного сооружения вам расскажет наш гид. А затем увидите уникальное здание финского архитектора Алвара Аалто, спрятанное в зелёном сквере.

19:00 — отправление в Санкт-Петербург

22:20 — прибытие к метро «Площадь Восстания»

Организационные детали