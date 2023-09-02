Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах
Приглашаем вас изучить, пожалуй, самый неординарный музей в окрестностях Петербурга — выставку поездов на станции Лебяжье.
Здесь вас встретят бывалые локомотивы и электровозы, трофейный немецкий паровоз, дизель-поезд и другие экспонаты.
А наши истории об эволюции транспорта, устройстве вагонов и судьбе некоторых обитателей музея помогут вам сложить увиденное в цельную картину.
4.67
6 отзывов
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Выставка поездов под открытым небом
Мы встретим вас у станции Лебяжье, недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь, в своеобразном филиале Музея железнодорожного транспорта, собралась уникальная компания — локомотивы, поезда, раритетные паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. По экспонатам этой коллекции вы проследите всю историю развития российских железных дорог. И не только российских — мы взглянем даже на трофейный немецкий паровоз, который был переделан под нашу колею и прослужил долгое время после войны.
Железнодорожные истории
Рассматривая старинные составы и вагоны, мы поговорим о судьбе наиболее интересных экспонатов музея. Разберемся в конструкции паровозов и азах управления поездами, вспомним энтузиастов, которые восстанавливают потрепанные временем локомотивы. Вы увидите образцы имперской, советской и постсоветской ж/д техники, включая паровозы конца 19 века, дизель-поезд начальника Октябрьской железной дороги и последнее пополнение музея — шахтный электровоз, применявшийся при строительстве метро.
Кому подойдет экскурсия
Всем, кто увлечен историей железных дорог, развитием техники и транспорта, а также просто любителям атмосферных мест и фотографий.
Организационные детали
Сопровождающий встретит вас на ж\д станции Лебяжье, проведет к музею (примерно 5-7 мин пешком) и передаст гиду из нашей команды
До станции можно добраться на электричке от Балтийского вокзала (примерно 1,5 часа в дороге, стоимость билета 140 руб.). Также возможно подъехать на личном авто прямо к стоянке около ворот музея.
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ж/д станции Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — Организатор в Санкт-Петербурге
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Инна
2 сен 2023
Отличная экскурсия для взрослых и детей! Интересная подача материала, посещение кабины машиниста немецкого паровоза было приятным бонусом к экскурсии.
А
Алексей
28 авг 2023
Шестилетка доволен, атмосферная экскурсия на кладбище поездов, по железной дороге, на электричке, через кладбище. Достойное приключение - новые впечатления, новые факты в коллекцию. Если есть время - можно после пообедать в центре Лебяжьего и прогуляться на залив.
А
Александр
7 авг 2023
В детстве мечтал увидеть вблизи настоящий паровоз, по возможности залезть на него, покрутить-повертеть все эти загадочные вентили-рычаги. Вобщем, детская мечта сбылась, хоть уже и в зрелом возрасте!
А
Алексей
15 мая 2023
Организация от фирмы нареканий не вызывает. Нарекания вызывает сам музей. В целом музей большой, интересный, познавательная экскурсия. Но! Экскурсию проводят не по всей территории музея, осмотреть все экспонаты нельзя, задержаться после экскурсии и спокойно осмотреть и сфотографировать каждый экспонат нельзя. Задумка не плохая, а вот реализация хромает.
Алёна
Ответ организатора:
Добрый день, Алексей, спасибо за Вашу обратную связь. Нам очень жаль, что есть нарекания по экскурсии, но к сожалению, данный читать дальше
объект не является в полной мере музеем, а всего лишь фондовая площадка отстойника списанных локомотивов и паровозов, поэтому условия соответствующие, но мы со своей стороны, конечно же, передадим все замечания руководству музея, на балансе которого находится данная площадка. Обязательно проведем работу над ошибками. Надеемся, что следующие экскурсии с нашей командой будут приносить только положительные эмоции.
Антон
15 мая 2023
Здравствуйте. Нужно увеличить время и маршрут. К сожалению до последних локомотивов добираться не успевают.
Светлана
3 июля 2022
Наши дети 10 и 11 лет - любители паровозов, потому мы и отправились на эту экскурсию. Сами экспонаты, к сожалению, это доживающая свой век техника без прикрас, настоящее кладбище, но читать дальше
познакомиться с ней, без сомнения, стоит. Хочу предупредить, что по окончании экскурсии самостоятельно продолжить осмотр техники не разрешается и необходимо покинуть территорию (т. е. тем, кто будет добираться до места по ЖД, придётся какое-то время подождать обратную электричку). Одевайтесь попроще и обувайтесь поудобнее, т. к. придётся забираться в будку машиниста.
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