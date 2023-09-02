Выставка поездов в Лебяжьем

Посетить железнодорожный музей под открытым небом и узнать о его самых ценных экспонатах
Приглашаем вас изучить, пожалуй, самый неординарный музей в окрестностях Петербурга — выставку поездов на станции Лебяжье.

Здесь вас встретят бывалые локомотивы и электровозы, трофейный немецкий паровоз, дизель-поезд и другие экспонаты.

А наши истории об эволюции транспорта, устройстве вагонов и судьбе некоторых обитателей музея помогут вам сложить увиденное в цельную картину.
4.67
6 отзывов
Выставка поездов в Лебяжьем
Выставка поездов в Лебяжьем
Выставка поездов в Лебяжьем
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выставка поездов под открытым небом

Мы встретим вас у станции Лебяжье, недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь, в своеобразном филиале Музея железнодорожного транспорта, собралась уникальная компания — локомотивы, поезда, раритетные паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. По экспонатам этой коллекции вы проследите всю историю развития российских железных дорог. И не только российских — мы взглянем даже на трофейный немецкий паровоз, который был переделан под нашу колею и прослужил долгое время после войны.

Железнодорожные истории

Рассматривая старинные составы и вагоны, мы поговорим о судьбе наиболее интересных экспонатов музея. Разберемся в конструкции паровозов и азах управления поездами, вспомним энтузиастов, которые восстанавливают потрепанные временем локомотивы. Вы увидите образцы имперской, советской и постсоветской ж/д техники, включая паровозы конца 19 века, дизель-поезд начальника Октябрьской железной дороги и последнее пополнение музея — шахтный электровоз, применявшийся при строительстве метро.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто увлечен историей железных дорог, развитием техники и транспорта, а также просто любителям атмосферных мест и фотографий.

Организационные детали

  • Сопровождающий встретит вас на ж\д станции Лебяжье, проведет к музею (примерно 5-7 мин пешком) и передаст гиду из нашей команды
  • До станции можно добраться на электричке от Балтийского вокзала (примерно 1,5 часа в дороге, стоимость билета 140 руб.). Также возможно подъехать на личном авто прямо к стоянке около ворот музея.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет940 ₽
Дети до 14 лет740 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ж/д станции Лебяжье
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
1
2
1
И
2 сен 2023
Отличная экскурсия для взрослых и детей! Интересная подача материала, посещение кабины машиниста немецкого паровоза было приятным бонусом к экскурсии.
Отличная экскурсия для взрослых и детей! Интересная подача материала, посещение кабины машиниста немецкого паровоза было приятным бонусом к экскурсии.Отличная экскурсия для взрослых и детей! Интересная подача материала, посещение кабины машиниста немецкого паровоза было приятным бонусом к экскурсии.Отличная экскурсия для взрослых и детей! Интересная подача материала, посещение кабины машиниста немецкого паровоза было приятным бонусом к экскурсии.
А
28 авг 2023
Шестилетка доволен, атмосферная экскурсия на кладбище поездов, по железной дороге, на электричке, через кладбище. Достойное приключение - новые впечатления, новые факты в коллекцию. Если есть время - можно после пообедать в центре Лебяжьего и прогуляться на залив.
Шестилетка доволен, атмосферная экскурсия на кладбище поездов, по железной дороге, на электричке, через кладбище. Достойное приключение
А
7 авг 2023
В детстве мечтал увидеть вблизи настоящий паровоз, по возможности залезть на него, покрутить-повертеть все эти загадочные вентили-рычаги. Вобщем, детская мечта сбылась, хоть уже и в зрелом возрасте!
В детстве мечтал увидеть вблизи настоящий паровоз, по возможности залезть на него, покрутить-повертеть все эти загадочныеВ детстве мечтал увидеть вблизи настоящий паровоз, по возможности залезть на него, покрутить-повертеть все эти загадочныеВ детстве мечтал увидеть вблизи настоящий паровоз, по возможности залезть на него, покрутить-повертеть все эти загадочные
А
15 мая 2023
Организация от фирмы нареканий не вызывает. Нарекания вызывает сам музей.
В целом музей большой, интересный, познавательная экскурсия. Но! Экскурсию проводят не по всей территории музея, осмотреть все экспонаты нельзя, задержаться после экскурсии и спокойно осмотреть и сфотографировать каждый экспонат нельзя.
Задумка не плохая, а вот реализация хромает.
Организация от фирмы нареканий не вызывает. Нарекания вызывает сам музей.Организация от фирмы нареканий не вызывает. Нарекания вызывает сам музей.Организация от фирмы нареканий не вызывает. Нарекания вызывает сам музей.
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Добрый день, Алексей, спасибо за Вашу обратную связь. Нам очень жаль, что есть нарекания по экскурсии, но к сожалению, данный
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объект не является в полной мере музеем, а всего лишь фондовая площадка отстойника списанных локомотивов и паровозов, поэтому условия соответствующие, но мы со своей стороны, конечно же, передадим все замечания руководству музея, на балансе которого находится данная площадка.
Обязательно проведем работу над ошибками.
Надеемся, что следующие экскурсии с нашей командой будут приносить только положительные эмоции.

Антон
15 мая 2023
Здравствуйте. Нужно увеличить время и маршрут. К сожалению до последних локомотивов добираться не успевают.
Светлана
3 июля 2022
Наши дети 10 и 11 лет - любители паровозов, потому мы и отправились на эту экскурсию. Сами экспонаты, к сожалению, это доживающая свой век техника без прикрас, настоящее кладбище, но
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познакомиться с ней, без сомнения, стоит.
Хочу предупредить, что по окончании экскурсии самостоятельно продолжить осмотр техники не разрешается и необходимо покинуть территорию (т. е. тем, кто будет добираться до места по ЖД, придётся какое-то время подождать обратную электричку).
Одевайтесь попроще и обувайтесь поудобнее, т. к. придётся забираться в будку машиниста.

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