Приглашаем вас изучить, пожалуй, самый неординарный музей в окрестностях Петербурга — выставку поездов на станции Лебяжье. Здесь вас встретят бывалые локомотивы и электровозы, трофейный немецкий паровоз, дизель-поезд и другие экспонаты. А наши истории об эволюции транспорта, устройстве вагонов и судьбе некоторых обитателей музея помогут вам сложить увиденное в цельную картину.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Выставка поездов под открытым небом

Мы встретим вас у станции Лебяжье, недалеко от Санкт-Петербурга. Здесь, в своеобразном филиале Музея железнодорожного транспорта, собралась уникальная компания — локомотивы, поезда, раритетные паровозы и тепловозы, электропоезда и дизельный транспорт. По экспонатам этой коллекции вы проследите всю историю развития российских железных дорог. И не только российских — мы взглянем даже на трофейный немецкий паровоз, который был переделан под нашу колею и прослужил долгое время после войны.

Железнодорожные истории

Рассматривая старинные составы и вагоны, мы поговорим о судьбе наиболее интересных экспонатов музея. Разберемся в конструкции паровозов и азах управления поездами, вспомним энтузиастов, которые восстанавливают потрепанные временем локомотивы. Вы увидите образцы имперской, советской и постсоветской ж/д техники, включая паровозы конца 19 века, дизель-поезд начальника Октябрьской железной дороги и последнее пополнение музея — шахтный электровоз, применявшийся при строительстве метро.

Кому подойдет экскурсия

Всем, кто увлечен историей железных дорог, развитием техники и транспорта, а также просто любителям атмосферных мест и фотографий.

Организационные детали