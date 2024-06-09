«Музей Гарри Поттера» — это интерактивная выставка, которая перенесет вас в волшебный мир знаменитой саги Джоан Роулинг! Здесь соединяются магия и спецэффекты, наука и детская мечта о чуде.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание экскурсии
В интерактивном музее вселенной Гарри Поттера юных и взрослых чародеев ждут:• платформа 9 3/4, откуда начинается дорога в мир магии;
- волнующая церемония распределения на факультеты с помощью говорящей Шляпы;
- полет на метле и поездка на мотоцикле Хагрида;
- встречи с магическими существами;
- занятия в теплице с мандрагорами;
- экскурсия по дому семейства Уизли, где вы сможете увидеть, как живут настоящие волшебники и узнать больше о мире Гарри Поттера; и многое другое. Вы и ваш ребенок станете главными героями вселенной Гарри Поттера: выберете волшебную палочку в Лавке Олливандера, побываете на уроке зельеварения, найдете Кубок Огня в темном Лабиринте. Магические способности есть в каждом из нас!
Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый билет
|1 490 ₽
|Детский билет
|1 290 ₽
|Билет для взрослого + мастер-класс на выбор
|1 990 ₽
|Семейный билет №1 (взрослый + ребенок + мастер-класс на выбор)
|2 090 ₽
|Семейный билет №2 (взрослый + ребенок + 2 мастер-класса на выбор)
|2 490 ₽
|Семейный билет №3 (взрослый + 2 ребенка + 2 мастер-класса на выбор*)
|3 680 ₽
|Комбо для взрослых
|2 490 ₽
|Комбо для семьи
|3 390 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсия
- Мастер-класс
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, ул. Думская, д. 4
Когда и сколько длится?
Когда: Музей вселенной Гарри Поттера работает ежедневно с 10:00 до 22:00. Последняя экскурсия в 21:00.
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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