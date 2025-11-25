Лев Толстой сказал о Лермонтове: «Если бы этот мальчик остался жив, не нужны были бы ни я, ни Достоевский». Сам Михаил Юрьевич во всеуслышание заявил о себе стихотворением «Смерть поэта».
Мы проследим поистине мистическую связь между двумя глыбами русской литературы — Пушкиным и Лермонтовым — на прогулке по улицам великого города, который был важен для обоих.
Описание экскурсии
- Последняя квартира Пушкина на Мойке, 12
- Церковь Конюшенного ведомства, в которой отпевали Пушкина
- Летний сад и Михайловский замок
- Набережная реки Фонтанки
- Дом Карамзиных — единственный в столице, в котором в 19 веке говорили по-русски и не играли в карты
Я расскажу:
- о «глубочайшей и могущественной натуре» Михаила Лермонтова, его свободолюбивом и независимом характере
- шотландских корнях поэта, его детстве, отрочестве и юности
- жизни и творчестве Лермонтова в Петербурге
- истории создания 22-летним гусаром стихотворения «Смерть поэта» о гибели Пушкина
- эпохе правления Николая I
- трагической дуэли Лермонтова и заговоре молчания вокруг его смерти
- причине, по которой Александр Дюма назвал Лермонтова «воротами в русскую душу»
и многом другом!
Организационные детали
Здания мы осматриваем снаружи.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Мойки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Санкт-Петербурге
Меня зовут Елена. Родилась в Ленинграде. С 2021 года занимаюсь петербурговеденьем, прошла обучение в Институте Петербурга. Я рассказываю петербургские истории — из жизни города и его известных горожанах. Хочу делиться с
