Поехали в Новгородский край! Вас ждут не только традиционные экскурсии, но и общение с персонажами прошлого в театрализованном представлении и участие в интерактивных выставках. Вы погрузитесь в быт древних славян, осмотрите самые живописные места с лучших смотровых площадок. Узнаете, как на Руси добывали соль, и побываете в доме-музее Достоевского.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

День 1

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»

7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — подача автобуса к ст. м. «Московская»

8:00 — отправление от ст. м. «Московская»

8:30 — трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород

В пути — рассказ о древних землях у озера Ильмень, варягах, Рюрике и ранней истории Новгородской земли.

10:00 — техническая остановка

Кофе, чай, отдых.

12:00 — Юрьев-Георгиевский монастырь

Один из древнейших монастырей России, основан в 1030 году. Осмотр Георгиевского собора и рассказ о Рюриковом городище.

13:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Прогулка по музею под открытым небом, знакомство с традиционной деревенской архитектурой и бытом.

14:30 — обед

Оплачивается дополнительно.

15:30 — Ярославово дворище

Исторический центр новгородского Торга, купеческие церкви и аркада Гостиного двора.

Башня Ярославова дворища закрыта на реконструкцию.

16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю

Прогулка по кремлю в сопровождении посадника Сбыслава Якуновича. Осмотр Софийского собора, звонницы, памятника «Тысячелетие России», Грановитой палаты и других ключевых объектов.

17:00 — свободное время в кремле

Самостоятельная прогулка, посещение музеев и выставок по желанию (за доплату).

18:30 — переезд в отель, размещение

Свободный вечер в Великом Новгороде.

День 2

9:00 — завтрак, сбор группы

10:00 — трассовая экскурсия «Русса — дорогами солеваров»

История солеварения и расцвета Старой Руссы.

11:30 — обзорная экскурсия по Старой Руссе

Прогулка по городу, храмы и историческая застройка.

12:30 — усадьба Рушанина

Реконструкция усадьбы 12 века с солеварней. Интерактивная экскурсия, традиционный хлеб с солью, сувениры.

13:30 — курорт «Старая Русса»

Прогулка по парку, дегустация минеральной воды, Муравьёвский фонтан.

14:30 — обед

По желанию, гид поможет с организацией.

15:30 — дом-музей Ф. М. Достоевского

Осмотр дома, где писатель жил и работал, воссозданные интерьеры и атмосфера провинциальной Руси.

17:00 — магазин новгородских настоек и наливок

Покупка местных напитков перед дорогой.

17:30 — отправление в Санкт-Петербург

21:30 — прибытие к ст. м. «Московская»

22:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»

Важно: время возвращения указано ориентировочно. Учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов.

Организационные детали

В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты, проживание в отеле, завтрак в отеле

Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы

Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг

Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды

Дополнительные расходы (по желанию)

Обед: 800–950 ₽ за чел.

Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея

Входной билет в Георгиевский собор в Юрьев-Георгиевском монастыре: по ценам в кассе

Рекомендуем брать с собой наличные. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.