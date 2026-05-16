Описание экскурсии
День 1
7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»
7:55 — подача автобуса к ст. м. «Московская»
8:00 — отправление от ст. м. «Московская»
8:30 — трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород
В пути — рассказ о древних землях у озера Ильмень, варягах, Рюрике и ранней истории Новгородской земли.
10:00 — техническая остановка
Кофе, чай, отдых.
12:00 — Юрьев-Георгиевский монастырь
Один из древнейших монастырей России, основан в 1030 году. Осмотр Георгиевского собора и рассказ о Рюриковом городище.
13:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»
Прогулка по музею под открытым небом, знакомство с традиционной деревенской архитектурой и бытом.
14:30 — обед
Оплачивается дополнительно.
15:30 — Ярославово дворище
Исторический центр новгородского Торга, купеческие церкви и аркада Гостиного двора.
Башня Ярославова дворища закрыта на реконструкцию.
16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю
Прогулка по кремлю в сопровождении посадника Сбыслава Якуновича. Осмотр Софийского собора, звонницы, памятника «Тысячелетие России», Грановитой палаты и других ключевых объектов.
17:00 — свободное время в кремле
Самостоятельная прогулка, посещение музеев и выставок по желанию (за доплату).
18:30 — переезд в отель, размещение
Свободный вечер в Великом Новгороде.
День 2
9:00 — завтрак, сбор группы
10:00 — трассовая экскурсия «Русса — дорогами солеваров»
История солеварения и расцвета Старой Руссы.
11:30 — обзорная экскурсия по Старой Руссе
Прогулка по городу, храмы и историческая застройка.
12:30 — усадьба Рушанина
Реконструкция усадьбы 12 века с солеварней. Интерактивная экскурсия, традиционный хлеб с солью, сувениры.
13:30 — курорт «Старая Русса»
Прогулка по парку, дегустация минеральной воды, Муравьёвский фонтан.
14:30 — обед
По желанию, гид поможет с организацией.
15:30 — дом-музей Ф. М. Достоевского
Осмотр дома, где писатель жил и работал, воссозданные интерьеры и атмосфера провинциальной Руси.
17:00 — магазин новгородских настоек и наливок
Покупка местных напитков перед дорогой.
17:30 — отправление в Санкт-Петербург
21:30 — прибытие к ст. м. «Московская»
22:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»
Важно: время возвращения указано ориентировочно. Учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов.
Организационные детали
- В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты, проживание в отеле, завтрак в отеле
- Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
- Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды
Дополнительные расходы (по желанию)
- Обед: 800–950 ₽ за чел.
- Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея
- Входной билет в Георгиевский собор в Юрьев-Георгиевском монастыре: по ценам в кассе
Рекомендуем брать с собой наличные. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослые
|12 390 ₽
|Дети до 7 лет
|11 940 ₽
|Пенсионеры
|11 940 ₽
|Школьники
|12 190 ₽
|Студенты
|12 190 ₽
|Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды
|11 940 ₽