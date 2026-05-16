Яркие выходные: Великий Новгород и Старая Русса

Двухдневное путешествие из Санкт-Петербурга
Поехали в Новгородский край! Вас ждут не только традиционные экскурсии, но и общение с персонажами прошлого в театрализованном представлении и участие в интерактивных выставках. Вы погрузитесь в быт древних славян, осмотрите самые живописные места с лучших смотровых площадок. Узнаете, как на Руси добывали соль, и побываете в доме-музее Достоевского.
Описание экскурсии

День 1

7:15 — подача автобуса к ст. м. «Площадь Восстания»
7:30 — отправление от ст. м. «Площадь Восстания»

7:55 — подача автобуса к ст. м. «Московская»
8:00 — отправление от ст. м. «Московская»

8:30 — трассовая экскурсия по дороге в Великий Новгород

В пути — рассказ о древних землях у озера Ильмень, варягах, Рюрике и ранней истории Новгородской земли.

10:00 — техническая остановка

Кофе, чай, отдых.

12:00 — Юрьев-Георгиевский монастырь

Один из древнейших монастырей России, основан в 1030 году. Осмотр Георгиевского собора и рассказ о Рюриковом городище.

13:00 — музей деревянного зодчества «Витославлицы»

Прогулка по музею под открытым небом, знакомство с традиционной деревенской архитектурой и бытом.

14:30 — обед

Оплачивается дополнительно.

15:30 — Ярославово дворище

Исторический центр новгородского Торга, купеческие церкви и аркада Гостиного двора.
Башня Ярославова дворища закрыта на реконструкцию.

16:00 — экскурсия по Новгородскому кремлю

Прогулка по кремлю в сопровождении посадника Сбыслава Якуновича. Осмотр Софийского собора, звонницы, памятника «Тысячелетие России», Грановитой палаты и других ключевых объектов.

17:00 — свободное время в кремле

Самостоятельная прогулка, посещение музеев и выставок по желанию (за доплату).

18:30 — переезд в отель, размещение

Свободный вечер в Великом Новгороде.

День 2

9:00 — завтрак, сбор группы

10:00 — трассовая экскурсия «Русса — дорогами солеваров»

История солеварения и расцвета Старой Руссы.

11:30 — обзорная экскурсия по Старой Руссе

Прогулка по городу, храмы и историческая застройка.

12:30 — усадьба Рушанина

Реконструкция усадьбы 12 века с солеварней. Интерактивная экскурсия, традиционный хлеб с солью, сувениры.

13:30 — курорт «Старая Русса»

Прогулка по парку, дегустация минеральной воды, Муравьёвский фонтан.

14:30 — обед

По желанию, гид поможет с организацией.

15:30 — дом-музей Ф. М. Достоевского

Осмотр дома, где писатель жил и работал, воссозданные интерьеры и атмосфера провинциальной Руси.

17:00 — магазин новгородских настоек и наливок

Покупка местных напитков перед дорогой.

17:30 — отправление в Санкт-Петербург

21:30 — прибытие к ст. м. «Московская»

22:00 — прибытие к ст. м. «Площадь Восстания»

Важно: время возвращения указано ориентировочно. Учитывайте это при покупке ж/д и авиабилетов.

Организационные детали

  • В стоимость входит: трансфер на комфортабельном автобусе, все входные билеты, проживание в отеле, завтрак в отеле
  • Обязательно берите с собой документы, подтверждающие льготы
  • Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объёма и качества услуг
  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды. В музеях экскурсии проводят местные гиды

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Обед: 800–950 ₽ за чел.
  • Входные билеты на экспозиции на территории Новгородского кремля: по ценам музея
  • Входной билет в Георгиевский собор в Юрьев-Георгиевском монастыре: по ценам в кассе

Рекомендуем брать с собой наличные. На локациях могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Взрослые12 390 ₽
Дети до 7 лет11 940 ₽
Пенсионеры11 940 ₽
Школьники12 190 ₽
Студенты12 190 ₽
Ветераны ВОВ, блокадники, инвалиды11 940 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У СТ.М. «Площадь Восстания»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман
Роман — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провёл экскурсии для 1692 туристов
Мы занимаемся организацией экскурсий и туров по Карелии и Северо-Западу России с 2010 года. За это время собрали лучшую команду гидов — профессионалов, влюблённых в своё дело; разработали более 200
читать дальше

экскурсионных программ и стали экспертами в области туризма. Для нас важно, чтобы каждый путешественник нашёл тур по душе и интересам, увидел самые интересные достопримечательности, познакомился с историей, этнической культурой, насладился природным миром, разнообразными экскурсиями, отлично отдохнул и зарядился положительными эмоциями! Мы открываем путешественникам волшебный природный мир республики Карелия, знакомим с богатой историей, этнической культурой и разнообразными достопримечательностями региона. Мы хотим, чтобы каждый гость нашёл тур по душе и интересам, отлично отдохнул, насладился удивительной атмосферой края тысячи озёр, лесов и водопадов и полюбил Карелию так же, как любим её мы!

