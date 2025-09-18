Мои заказы

Экскурсии в Старую Руссу из Санкт-Петербурга

Найдено 7 экскурсий в категории «Старая Русса» в Санкт-Петербурге, цены от 2520 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Петербург Достоевского
Пешая
3 часа
126 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Пешая
2 часа
78 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Пешая
2 часа
-
10%
13 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выбор
По следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
12 дек в 10:00
13 дек в 11:00
2520 ₽2800 ₽ за человека
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
На автобусе
13 часов
-
50%
8 отзывов
Групповая
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
От капища Перуна до стен Детинца - путешествие сквозь века
Начало: На Казанской площади
13 дек в 07:00
17 дек в 07:00
2550 ₽5100 ₽ за человека
Великий Новгород: сердце земли русской
На машине
На микроавтобусе
12 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород: сердце земли русской
Окунуться в историю одного из древнейших городов России - на экскурсии из Петербурга
Начало: У станции метро «Московская»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
31 500 ₽ за всё до 4 чел.
«Преступление и наказание»: от Раскольникова до старухи-процентщицы. Индивидуальная экскурсия
Пешая
1.5 часа
-
20%
9 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
«Преступление и наказание»: индивидуальная экскурсия
Петербург - город Достоевского. Узнайте, где разворачивались события «Преступления и наказания», и почувствуйте атмосферу 19 века
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 4480 ₽5600 ₽ за всё до 10 чел.
Знакомство со Старой Руссой
На машине
13 часов
Мини-группа
до 4 чел.
Знакомство со Старой Руссой
Путешествие из Петербурга в город целебных источников, Достоевского и солеваров
Начало: Возле станции метро «Звенигородская»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
17 000 ₽ за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    18 сентября 2025
    Из Петербурга - в Старую Руссу
    Старая Русса прекрасна!!! Огромное спасибо за организацию такой экскурсии. Экскурсоводы на всех этапах экскурсии настоящие профессионалы и, влюблённые в своё
    читать дальше

    дело люди - это очень чувствуется. Дом Достоевского, старинные храмы, усадьба рушанина, курорт с минеральной водой (вода действительно обладает уникальными свойствами, главное, не брать много - во время экскурсии поймёте почему😂), сама природа и климат - всё очень понравилось. День прожит не зря. Искренне благодарю всех причастных.

  • А
    Анна
    3 августа 2025
    Из Петербурга - в Старую Руссу
    Экскурсия 2.08.25г. прошла на ура🥳
    Просто🔥
    Майа (Гид нашей экскурсии)просто отработала свой день на 5+👍
    Понравилось все,начиная от приятного сюрприза в виде чая,кофе
    читать дальше

    с утра😊,заканчивая музеем "Усадьба Рушанина"🙌
    Отдельное спасибо водителю(Юрию Владимировичу),за аккуратное,безопасное вождение😌
    Так же хотелось бы поблагодарить экскурсовода в Старой Руссе(Вера Владимировна "Усадьба Рушанина"),отлично подготовленая программа экскурсионная с шутками и ребусами😊
    Все прошло отлично за исключением одного минуса-Сделайте обед на час раньше,в 14.00-14.30(люди не выдерживают,ходят голодные,сахар в крови падает)🤷‍♀️
    А так буду рекомендовать знакомым😊
    Процветания Вам и удачи в вашей работе😌💐

