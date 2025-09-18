читать дальше

с утра😊,заканчивая музеем "Усадьба Рушанина"🙌

Отдельное спасибо водителю(Юрию Владимировичу),за аккуратное,безопасное вождение😌

Так же хотелось бы поблагодарить экскурсовода в Старой Руссе(Вера Владимировна "Усадьба Рушанина"),отлично подготовленая программа экскурсионная с шутками и ребусами😊

Все прошло отлично за исключением одного минуса-Сделайте обед на час раньше,в 14.00-14.30(люди не выдерживают,ходят голодные,сахар в крови падает)🤷‍♀️

А так буду рекомендовать знакомым😊

Процветания Вам и удачи в вашей работе😌💐