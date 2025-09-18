Индивидуальная
до 10 чел.
Петербург Достоевского
Узнать город через роман «Преступление и наказание» на прогулке с краеведом
Начало: Сенная площадь
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
от 6700 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Страсти на Сенной, или Петербург Достоевского
Погрузитесь в мир Достоевского, пройдя маршрутами его героев. Узнайте больше о Сенной площади, Кокушкином мосте и доме Раскольникова
Начало: На Сенной площади
Завтра в 14:00
11 дек в 10:00
от 4900 ₽ за всё до 10 чел.
-
10%
Мини-группа
до 10 чел.
Лучший выборПо следам «Преступления и наказания»: фантазия или судьба Достоевского
Узнать, как Петербург вдохновил писателя на создание величайших романов
Начало: На Сенной площади
12 дек в 10:00
13 дек в 11:00
2520 ₽
2800 ₽ за человека
-
50%
Групповая
Истоки Руси: из Петербурга в Великий Новгород
От капища Перуна до стен Детинца - путешествие сквозь века
Начало: На Казанской площади
13 дек в 07:00
17 дек в 07:00
2550 ₽
5100 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Великий Новгород: сердце земли русской
Окунуться в историю одного из древнейших городов России - на экскурсии из Петербурга
Начало: У станции метро «Московская»
Завтра в 07:00
11 дек в 07:00
31 500 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 10 чел.
«Преступление и наказание»: индивидуальная экскурсия
Петербург - город Достоевского. Узнайте, где разворачивались события «Преступления и наказания», и почувствуйте атмосферу 19 века
Начало: У Сенной площади
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
от 4480 ₽
5600 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Знакомство со Старой Руссой
Путешествие из Петербурга в город целебных источников, Достоевского и солеваров
Начало: Возле станции метро «Звенигородская»
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:00
11 дек в 07:00
13 дек в 07:00
17 000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна18 сентября 2025Из Петербурга - в Старую РуссуСтарая Русса прекрасна!!! Огромное спасибо за организацию такой экскурсии. Экскурсоводы на всех этапах экскурсии настоящие профессионалы и, влюблённые в своё
- ААнна3 августа 2025Из Петербурга - в Старую РуссуЭкскурсия 2.08.25г. прошла на ура🥳
Просто🔥
Майа (Гид нашей экскурсии)просто отработала свой день на 5+👍
Понравилось все,начиная от приятного сюрприза в виде чая,кофе
