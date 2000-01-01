  1. Россия
  2. Санкт-Петербург
  3. Экскурсии

Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям

4.8
33 отзыва
Sputnik 8.
Sputnik 8. – Гид из Санкт-Петербурга
Экскурсия ⛳ по княжеским жилым покоям XIX века, которая позволит наиболее полно погрузиться в жизнь и быт представителей знатного российского дворянства, приоткрыть завесу «непарадной жизни» — посетить подлинную бельевую кладовую дворца и Домовую церковь ⛪ князей Юсуповых.
Задать вопрос
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👥Групповая
  • 👣Пешеходная
  • 🖼Музеи

  • 900 ₽ за человека

    Купить билеты
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям

Что вы увидите

  • Жилые покои князей Юсуповых (мужскую и женскую часть)
  • Домовая церковь
  • Гладильная комната
Юсуповский дворец на набережной реки Мойки — памятник архитектуры, который принадлежал пяти поколениям рода дворян Юсуповых. Достаточно скромный фасад скрывает за собой множество роскошных залов в различных архитектурных стилях, сады, оранжереи и даже великолепный домашний театр, который функционирует и в наши дни!
Фамильная княжеская резиденция, Музей 🖼 дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно.
Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной столицы ⭐️, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав.
На этой экскурсии 🧭 вы увидите жилые покои князей Юсуповых, домовую церковь ⛪ и гладильную комнату.
Войдя в княжеские жилые покои, вы увидите уникальные интерьеры, где сохраняется атмосфера княжеского дома прошлых времён. В Будуарах княгини царят покой и уют женской половины Дворца. Вы побываете в приватных комнатах княгини Зинаиды Николаевны, убранство и отделка которых сохранились без значительных изменений; увидите диванчик розового дерева, сидя на котором хозяйка позировала для знаменитого портрета Валентина Серова; окажетесь в удивительных Фарфоровом и Персидском будуарах. На мужской половине дворца вы увидите удивительные интерьеры середины XIX века: Мавританскую гостиную, Кабинет князя и гостиную Генриха II.
Что входит
  • Входной ваучер в Юсуповский дворец
  • Аудиогид (мобильное приложение или вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 - залог 1000р. )
  • Возможность обогатить ваши знания об истории и культуре России
  • Погружение в атмосферу жизни и быта представителей знатного российского дворянства
Что не входит
  • Дополнительные тематические экскурсии (по желанию)
  • Приобретение сувенирной продукции, по желанию
  • Встреча в отеле и доставка обратно в отель
  • Питание не входит
  • Личные расходы туриста
Начало и место завершения
🚩 набережная реки Мойки, 94
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям
Юсуповский дворец: По княжеским жилым покоям

Выберите дату начала действия билетов

  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 0% возврат, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Sputnik 8.
Sputnik 8.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

33 отзыва оставили туристы

Sputnik 8. проводит ещё 5 экскурсий

Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
35 900
6 часов
Екатерининский дворец и парк. Экскурсия для организованных и школьных групп
8 отзывов
Индивидуальный тур по Петербургу
4 000
2 часа
Индивидуальный тур по Петербургу
7 отзывов
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
12 000
3 часа
Обзорная экскурсия по Петербургу для организованных групп
7 отзывов
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
12 900
3 часа
Мифы и легенды Петербурга (автобусная экскурсия для организованных групп)
4 отзыва
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
10 900
3 часа
Индивидуальная экскурсия для организованных групп в Санкт-Петербурге
3 отзыва

Еще несколько необычных экскурсий в Санкт-Петербурге

Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
790
2 часа
Доходные дома Петербурга через проходные дворы к парадным лестницам
2037 отзывов
Весь центр Петербурга с крыши
1 150
1 час
Весь центр Петербурга с крыши
1503 отзыва
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
600
1.25 часа
Прогулка на теплоходе «Северная Венеция»: 5 рек и каналов, 30 мостов
1198 отзывов
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
700
2 часа
Эрмитаж - Зимний дворец. Входной ваучер
1169 отзывов
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
750
1.5 часа
Знакомство с Петербургом. Обзорная экскурсия на автобусе
752 отзыва
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
1 890
10 часов
Большое путешествие — Петергоф, Кронштадт и форт Константин
734 отзыва