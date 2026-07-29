Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Экскурсия по княжеским жилым покоям XIX века, которая позволит наиболее полно погрузиться в жизнь и быт представителей знатного российского дворянства, приоткрыть завесу «непарадной жизни» — посетить подлинную бельевую кладовую дворца и Домовую церковь князей Юсуповых. 4.9 280 отзывов

Экскурсии Санкт-Петербург Ваш гид в Санкт-Петербурге Задать вопрос Билет для посещения 1200 ₽ за человека 4.9 280 отзывов Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание билета Юсуповский дворец на набережной реки Мойки — памятник архитектуры, который принадлежал пяти поколениям рода дворян Юсуповых. Достаточно скромный фасад скрывает за собой множество роскошных залов в различных архитектурных стилях, сады, оранжереи и даже великолепный домашний театр, который функционирует и в наши дни! Фамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности… За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной столицы, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав. На этой экскурсии вы увидите жилые покои князей Юсуповых, домовую церковь и гладильную комнату. Войдя в княжеские жилые покои, вы увидите уникальные интерьеры, где сохраняется атмосфера княжеского дома прошлых времён. В Будуарах княгини царят покой и уют женской половины Дворца. Вы побываете в приватных комнатах княгини Зинаиды Николаевны, убранство и отделка которых сохранились без значительных изменений; увидите диванчик розового дерева, сидя на котором хозяйка позировала для знаменитого портрета Валентина Серова; окажетесь в удивительных Фарфоровом и Персидском будуарах. На мужской половине дворца вы увидите удивительные интерьеры середины XIX века: Мавританскую гостиную, Кабинет князя и гостиную Генриха II.

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Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Жилые покои князей Юсуповых (мужскую и женскую часть)

Домовая церковь

Гладильная комната Что включено Входной ваучер в Юсуповский дворец

Аудиогид (мобильное приложение или вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 - залог 1000р.)

Возможность обогатить ваши знания об истории и культуре России

Погружение в атмосферу жизни и быта представителей знатного российского дворянства Что не входит в цену Дополнительные тематические экскурсии (по желанию)

Приобретение сувенирной продукции, по желанию

Встреча в отеле и доставка обратно в отель

Питание не входит

Личные расходы туриста Место начала и завершения? Ул. Декабристов, 21 Когда и как рано покупать? Когда: Согласно календарю Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Нужно оплачивать всё сразу? Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.