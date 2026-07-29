Экскурсия по княжеским жилым покоям XIX века, которая позволит наиболее полно погрузиться в жизнь и быт представителей знатного российского дворянства, приоткрыть завесу «непарадной жизни» — посетить подлинную бельевую кладовую дворца и Домовую церковь князей Юсуповых.
Описание билетаЮсуповский дворец на набережной реки Мойки — памятник архитектуры, который принадлежал пяти поколениям рода дворян Юсуповых. Достаточно скромный фасад скрывает за собой множество роскошных залов в различных архитектурных стилях, сады, оранжереи и даже великолепный домашний театр, который функционирует и в наши дни! Фамильная княжеская резиденция, Музей дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности… За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно. Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной столицы, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав. На этой экскурсии вы увидите жилые покои князей Юсуповых, домовую церковь и гладильную комнату. Войдя в княжеские жилые покои, вы увидите уникальные интерьеры, где сохраняется атмосфера княжеского дома прошлых времён. В Будуарах княгини царят покой и уют женской половины Дворца. Вы побываете в приватных комнатах княгини Зинаиды Николаевны, убранство и отделка которых сохранились без значительных изменений; увидите диванчик розового дерева, сидя на котором хозяйка позировала для знаменитого портрета Валентина Серова; окажетесь в удивительных Фарфоровом и Персидском будуарах. На мужской половине дворца вы увидите удивительные интерьеры середины XIX века: Мавританскую гостиную, Кабинет князя и гостиную Генриха II.
Согласно календарю
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Жилые покои князей Юсуповых (мужскую и женскую часть)
- Домовая церковь
- Гладильная комната
Что включено
- Входной ваучер в Юсуповский дворец
- Аудиогид (мобильное приложение или вы можете взять в аренду аудиогид в кассе дворца на ул. Декабристов 21 - залог 1000р.)
- Возможность обогатить ваши знания об истории и культуре России
- Погружение в атмосферу жизни и быта представителей знатного российского дворянства
Что не входит в цену
- Дополнительные тематические экскурсии (по желанию)
- Приобретение сувенирной продукции, по желанию
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель
- Питание не входит
- Личные расходы туриста
Место начала и завершения?
Ул. Декабристов, 21
Когда и как рано покупать?
Когда: Согласно календарю
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 280 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Экскурсовод была замечательная девушка. Очень интересно и приятно было ее слушать!
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В
Очень понравилась экскурсия, очень понравился экскурсовод
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Р
Очень понравилась экскурсия с аудиогидом. Преимущества аудиогида: не бегаешь за толпой, получаешь неспешно дополнительную информацию, отводишь время на экскурсию в рамках своего времени. Одолели две экскурсии: про Распутина и по дворцу. Юсуповский дворец поражает историей, богатством! После экскурсии читаю книги о Юсуповых, чтобы лучше знать историю рода Юсуповых.
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Р
Очень понравилась экскурсия с аудиогидом. Преимущества аудиогида: не бегаешь за толпой, получаешь неспешно дополнительную информацию, отводишь время на экскурсию в рамках своего времени. Одолели две экскурсии: про Распутина и по дворцу. Юсуповский дворец поражает историей, богатством! После экскурсии читаю книги о Юсуповых, чтобы лучше знать историю рода Юсуповых.
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Ш
Большое спасибо за экскурсию, очень интересно, не "галопом по европам". Экскурсовод доброжелателен, отвечала на дополнительные вопросы. Только наценка на билет слишком большая! Купила экскурсию через "спутник" за 650 руб, а в самом дворце ее продают за 450!
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Ш
Большое спасибо за экскурсию, очень интересно, не "галопом по европам". Экскурсовод доброжелателен, отвечала на дополнительные вопросы. Только наценка на билет слишком большая! Купила экскурсию через "спутник" за 650 руб, а в самом дворце ее продают за 450!
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