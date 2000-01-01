Юсуповский дворец на набережной реки Мойки — памятник архитектуры, который принадлежал пяти поколениям рода дворян Юсуповых. Достаточно скромный фасад скрывает за собой множество роскошных залов в различных архитектурных стилях, сады, оранжереи и даже великолепный домашний театр, который функционирует и в наши дни!

Фамильная княжеская резиденция, Музей 🖼 дворянского быта, Областной дом учителя, Санкт-Петербургский дворец культуры работников просвещения, историко-культурный дворцовый ансамбль федерального значения и европейской известности... За два с половиной столетия назначение и статус старинного особняка и городской усадьбы на Мойке менялись неоднократно.

Здесь, в одном из самых величественных парадных зданий Северной столицы ⭐️, проходят правительственные и дипломатические встречи, международные конференции и симпозиумы. В книгу почетных гостей Юсуповского дворца вписаны имена государственных деятелей России, руководителей Петербурга, глав зарубежных держав.

На этой экскурсии 🧭 вы увидите жилые покои князей Юсуповых, домовую церковь ⛪ и гладильную комнату.

Войдя в княжеские жилые покои, вы увидите уникальные интерьеры, где сохраняется атмосфера княжеского дома прошлых времён. В Будуарах княгини царят покой и уют женской половины Дворца. Вы побываете в приватных комнатах княгини Зинаиды Николаевны, убранство и отделка которых сохранились без значительных изменений; увидите диванчик розового дерева, сидя на котором хозяйка позировала для знаменитого портрета Валентина Серова; окажетесь в удивительных Фарфоровом и Персидском будуарах. На мужской половине дворца вы увидите удивительные интерьеры середины XIX века: Мавританскую гостиную, Кабинет князя и гостиную Генриха II.