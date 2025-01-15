Описание экскурсии
Тайны Невского проспекта
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главному проспекту города на Неве и откройте для себя множество интересных фактов и секретов.
Что вы узнаете:
- Секреты Исаакиевского собора;
- Причины разнообразия мостов в Петербурге;
- Красоту парадных с витражами, лепниной и винтовыми лестницами;
- Роскошный Строгановский дворец;
- Район Золотого треугольника и Трезубца;
- Тайны Дворцовой площади;
- Детали, скрытые во дворах Капеллы;
- Места сбора дореволюционной богемы.
Крыша дома принца
В завершение экскурсии вы подниметесь на безопасную и официальную крышу — террасу в доходном доме, который ранее принадлежал императорской семье. Это отличное место для памятных фотографий. С террасы открывается великолепный вид на:
- Величественный Исаакиевский собор;
- Неприступную Петропавловскую крепость;
- Цветной Спас на Крови;
- Спасо-Конюшенную церковь, где отпевали Пушкина;
- Михайловский замок с его роковой историей;
- Любимое место петербуржцев — Марсово поле;
- Реку Мойка, на набережной которой снято множество фильмов.
Наши гиды
Все наши гиды — профессионалы, которые искренне любят свой город. Не стесняйтесь задавать им вопросы о Петербурге — они с радостью ответят на все ваши интересующие моменты. Гиды умеют заинтересовать людей любого возраста и с разным опытом, и если экскурсия не оправдает ваших ожиданий, мы вернем вам деньги!
Важная информация:
- Экскурсия продлится 2 часа 30 минут;
- Смотровая площадка на крыше официальная, вход на нее удобный и легальный;
- Обязательно наденьте удобную обувь;
- Прогулка должна быть радостной и полезной для всех участников.
Если кто-то из гостей находится в нетрезвом состоянии, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.
Ежедневно в 11:00 и 14:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дворы и парадные Центрального района
- Строгановский дворец
- С крыши:
- Исаакиевский собор
- Петропавловская крепость
- Михайловский замок
- Марсово поле
- Спас на Крови
- Спасо-Конюшенная церковь
- Река Мойка
Что включено
- Услуги гида
- Билеты на смотровую площадку.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Гид встретит вас на углу Вознесенского проспекта и Большой Морской улицы, у здания гостиницы "Астория". Ближайшая станция метро "Адмиралтейская"/"Невский проспект"
- Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек