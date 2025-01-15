За фасадом Невского: дворы, парадные и крыша

На этой экскурсии будут только самые интересные дворы и парадные, которые станут открытием и для гостей города, и для петербуржцев. Бонус — возможность увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга с высоты!
За фасадом Невского: дворы, парадные и крыша
За фасадом Невского: дворы, парадные и крыша
За фасадом Невского: дворы, парадные и крыша
Ближайшие даты:
14
фев15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев
Время начала: 11:00, 14:00

Описание экскурсии

Тайны Невского проспекта

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главному проспекту города на Неве и откройте для себя множество интересных фактов и секретов.

Что вы узнаете:

  • Секреты Исаакиевского собора;
  • Причины разнообразия мостов в Петербурге;
  • Красоту парадных с витражами, лепниной и винтовыми лестницами;
  • Роскошный Строгановский дворец;
  • Район Золотого треугольника и Трезубца;
  • Тайны Дворцовой площади;
  • Детали, скрытые во дворах Капеллы;
  • Места сбора дореволюционной богемы.

Крыша дома принца

В завершение экскурсии вы подниметесь на безопасную и официальную крышу — террасу в доходном доме, который ранее принадлежал императорской семье. Это отличное место для памятных фотографий. С террасы открывается великолепный вид на:

  • Величественный Исаакиевский собор;
  • Неприступную Петропавловскую крепость;
  • Цветной Спас на Крови;
  • Спасо-Конюшенную церковь, где отпевали Пушкина;
  • Михайловский замок с его роковой историей;
  • Любимое место петербуржцев — Марсово поле;
  • Реку Мойка, на набережной которой снято множество фильмов.

Наши гиды

Все наши гиды — профессионалы, которые искренне любят свой город. Не стесняйтесь задавать им вопросы о Петербурге — они с радостью ответят на все ваши интересующие моменты. Гиды умеют заинтересовать людей любого возраста и с разным опытом, и если экскурсия не оправдает ваших ожиданий, мы вернем вам деньги!

Важная информация:

  • Экскурсия продлится 2 часа 30 минут;
  • Смотровая площадка на крыше официальная, вход на нее удобный и легальный;
  • Обязательно наденьте удобную обувь;
  • Прогулка должна быть радостной и полезной для всех участников.

Если кто-то из гостей находится в нетрезвом состоянии, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.

Ежедневно в 11:00 и 14:00

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дворы и парадные Центрального района
  • Строгановский дворец
  • С крыши:
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловская крепость
  • Михайловский замок
  • Марсово поле
  • Спас на Крови
  • Спасо-Конюшенная церковь
  • Река Мойка
Что включено
  • Услуги гида
  • Билеты на смотровую площадку.
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гостиница «Астория»
Завершение: Аптекарский пер., 4
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00 и 14:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Гид встретит вас на углу Вознесенского проспекта и Большой Морской улицы, у здания гостиницы "Астория". Ближайшая станция метро "Адмиралтейская"/"Невский проспект"
  • Оплатить экскурсию можно гиду на месте по qr-коду через сбп, мы отправим чек
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

3
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
1
2
1
Т
15 янв 2025
Даже с учетом мужества Дениса, который провел экскурсию под дождем и ветром без шапки, мы, увы, не можем поставить ему больше «троечки». Изначально перепутал время и даже на скорректированное опоздал на 15 мин. Попахивал алкоголем. Соотношение цена (2000 руб.)/качество экскурсии тоже оставляло желать.

Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга

Питер романтиков: дворы, парадные и виды с крыши
Пешая
скидка
30%
150 отзывов
2.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Питер романтиков: дворы, парадные и закат на крыше
Погрузитесь в историю города, прогуливаясь по парадным, где бывали Чайковский и Шаляпин. Взгляните на уникальные архитектурные элементы и декор
Начало: У метро «Владимирская»
Расписание: ежедневно в 13:00 и 15:30
Сегодня в 15:30
Завтра в 13:00
18781315 за человека
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Пешая
скидка
20%
455 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Лабиринты дворов и парадных Петроградской стороны
Исследуйте скрытые уголки Петроградской стороны, где за фасадами доходных домов прячутся удивительные дворы-колодцы и роскошные парадные
Начало: У станции метро «Петроградская»
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
1081865 за человека
Ускользающий мир петербургских дворов и парадных
Пешая
скидка
20%
1139 отзывов
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Тайны петербургских дворов и парадных
Исследуйте скрытые уголки Петербурга, открывая тайны старинных дворов и парадных с экспертом городской истории
Начало: Загородный проспект
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:00, 13:00, 14:30, 15:30 и 17:30
Сегодня в 14:30
Завтра в 11:00
943755 за человека