На этой экскурсии будут только самые интересные дворы и парадные, которые станут открытием и для гостей города, и для петербуржцев. Бонус — возможность увидеть главные достопримечательности Санкт-Петербурга с высоты!

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Описание экскурсии

Тайны Невского проспекта

Отправляйтесь в увлекательное путешествие по главному проспекту города на Неве и откройте для себя множество интересных фактов и секретов.

Что вы узнаете:

Секреты Исаакиевского собора;

Причины разнообразия мостов в Петербурге;

Красоту парадных с витражами, лепниной и винтовыми лестницами;

Роскошный Строгановский дворец;

Район Золотого треугольника и Трезубца;

Тайны Дворцовой площади;

Детали, скрытые во дворах Капеллы;

Места сбора дореволюционной богемы.

Крыша дома принца

В завершение экскурсии вы подниметесь на безопасную и официальную крышу — террасу в доходном доме, который ранее принадлежал императорской семье. Это отличное место для памятных фотографий. С террасы открывается великолепный вид на:

Величественный Исаакиевский собор;

Неприступную Петропавловскую крепость;

Цветной Спас на Крови;

Спасо-Конюшенную церковь, где отпевали Пушкина;

Михайловский замок с его роковой историей;

Любимое место петербуржцев — Марсово поле;

Реку Мойка, на набережной которой снято множество фильмов.

Наши гиды

Все наши гиды — профессионалы, которые искренне любят свой город. Не стесняйтесь задавать им вопросы о Петербурге — они с радостью ответят на все ваши интересующие моменты. Гиды умеют заинтересовать людей любого возраста и с разным опытом, и если экскурсия не оправдает ваших ожиданий, мы вернем вам деньги!

Важная информация:

Экскурсия продлится 2 часа 30 минут;

Смотровая площадка на крыше официальная, вход на нее удобный и легальный;

Обязательно наденьте удобную обувь;

Прогулка должна быть радостной и полезной для всех участников.

Если кто-то из гостей находится в нетрезвом состоянии, организаторы вправе отказать ему в посещении экскурсии.