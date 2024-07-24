Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга

Трёхчасовая экскурсия по крышам и дворам-колодцам доходных домов Петербурга. Узнайте истории и легенды города, сделайте атмосферные фото
За три часа вы получите яркое представление о Санкт-Петербурге в дружеском формате с шутками, легендами и викторинами.

Подниметесь на официально безопасную крышу и услышите небанальные истории о главных достопримечательностях. Затем посетите
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одни из самых фотогеничных мест города.

Рассказ о строительстве Петербурга, жизни людей разных сословий, возникновении коммуналок и их быте сделает экскурсию незабываемой. Подходит для туристов и местных жителей, желающих увидеть город с новой стороны

4.84
379 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  1. 📸 Фотогеничные места
  2. 🏙️ Вид на главные достопримечательности
  3. 🕵️ Интересные истории и легенды
  4. 👟 Удобный формат
  5. 🎁 Викторины и призы
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 14:00, 14:30, 15:00, 16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30

Что можно увидеть

  • Владимирский собор
  • Смольный собор
  • Измайловский Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Исаакиевский собор
  • Петропавловский собор
  • Спас на Крови
  • Лахта-центр
  • Михайловский замок

Описание экскурсии

Экскурсия проходит по центральному району и кратко охватывает историю Петербурга с момента его появления до наших дней.

1 часть: парадные, дворы-колодцы, доходные дома

Мы посетим знаменитые «открыточные» дворы-колодцы, 6 старинных парадных и одни из красивейших доходных домов Петербурга: дом Мекленбург-Стрелицкого, дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и другие.

В парадных и дворах-колодцах этих домов поможем сделать атмосферные фотографии и расскажем увлекательную историю каждого дома. А ещё поговорим о возникновении коммуналок и жизни в них.

2 часть: смотровая на крыше

Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города. С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок.

О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное и интересное. Мы расскажем:

  • почему Смольный собор носит такое название и почему строился дольше остальных достопримечательностей
  • почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров
  • как удалось построить невероятный Исаакиевский собор
  • почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными
  • что не так с Казанским собором
  • какие секреты хранит Александрийская колонна
  • какие тайны хранит ангел Петропавловской крепости
  • почему Питер такой низкий и почему именно у нас самое высокое здание в Европе

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в городе, так как вы увидите все самые главные достопримечательности Петербурга и получите общее представление о городе. А также искушённым путешественникам и местным жителям, ведь обзорная экскурсия будет проходить в необычном формате — на высоте птичьего полёта. Вторая часть программы — по дворам и парадным — также сильно отличается от большинства предлагаемых экскурсий по Петербургу.

Экскурсия пройдёт в простом и приятном для восприятия формате, без академической манеры изложения. Разбавим экскурсию шутками, мифами и легендами, а также добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций.

Организационные детали

  • Позаботьтесь об удобной обуви (кроссовки) и одежде, не сковывающей движений
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По запросу экскурсию можно провести в индивидуальном формате (только для вашей компании от 2 до 20 человек). Стоимость — 2400 руб. с человека
  • На экскурсию допускаются дети от 6 лет в сопровождении взрослых. Билет за ребенка при этом оплачивается по полной стоимости. Если ваш ребенок младше, пожалуйста, уточните о возможности попасть на экскурсию в сообщениях

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 470 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Владимирская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 379 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (елена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (елена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (елена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (елена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Тамари)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Тамари)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Тамари)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Тамари)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Тамари)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Наталья)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Лидия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Лидия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Юлия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Алена)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Анастасия)Экскурсия на крыше + парадные и дворы-колодцы доходных домов Петербурга (Елена)
Вита
24 июл 2024
Экскурсию проводил Владислав. Маршрут был интересный, узнала много исторических фактов. Мужу, мне, детям (10 и 13 лет) было очень интересно! Огромная благодарность за организацию!
Наталья
24 июл 2024
Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.
Сама экскурсия очень понравилась. Мы в Петербурге не впервые, но места по которым нас провели были в новинку,
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хотя все они не далеко от центра.
Отдельное спасибо Михаилу. Вначале у нас были небольшие проблемы, с которыми он помог оперативно разобраться и подобрать наилучший вариант решения.
В общем и целом экскурсию рекомендую!

Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.Экскурсоводом у нас была Наталья. Очень приятная девушка, прекрасно рассказывала, отвечала на вопросы.
М
24 июл 2024
Очень большая группа (20 чел.) + маршрут часто пересекается с ещё одной такой же группой этого организатора. Получается 40 чел водном колодце/на одной крыше. Все это не слишком приятно
Т
24 июл 2024
Очень познавательно и зрелищно. Три часа пешей прогулки по Петербургу в компании очень интересного гида Влада оставили самые приятные впечатления. Спасибо большое ♥️
О
23 июл 2024
Отличная экскурсия! Интересно и увлекательно, экскурсовод Кирилл выше всяких похвал, приятно удивил, преподносил информацию легко и непринужденно, даже на крыше продолжил свой рассказ, когда мы думали, что нас «отправят в свободное плавание». Огромное спасибо за яркие впечатления!
С
23 июл 2024
Экскурсовод Кирилл очень интересно рассказывает и показывает, очень крутая экскурсия и совсем не скучно, очень познавательно, и отличный темп. Спасибо огромное, 3 часа пролетели очень быстро и очень приятное послевкусие
Е
23 июл 2024
все понравилось, только экскурсовод шел слишком быстро, мы постоянно отставали☺️
И
23 июл 2024
Мы были с друзьями в Питере и решили взять эту экскурсию. Нам очень понравилось! Не банальный маршрут. Красивые Парадные, необычные колодцы и волшебный закат на крыше. Правда, ждали, что крыш будет побольше и они будут "не цивильнвми")) Кирилл молодец! Очень интересно рассказывает, поддерживает шутки, заинтересовывает! Очень рекомендуем!!!
елена
23 июл 2024
Классная экскурсия. Понравилось и мне и дочери 13 лет. Интересно, динамично, познавательно. Очень эрудированный гид Феликс, с хорошим чувством юмора. Задавал вопросы, рассказывал, показывал, вовлекал. Спасибо! Нам все понравилось очень.
Классная экскурсия. Понравилось и мне и дочери 13 лет. Интересно, динамично, познавательно. Очень эрудированный гид Феликс,Классная экскурсия. Понравилось и мне и дочери 13 лет. Интересно, динамично, познавательно. Очень эрудированный гид Феликс,Классная экскурсия. Понравилось и мне и дочери 13 лет. Интересно, динамично, познавательно. Очень эрудированный гид Феликс,Классная экскурсия. Понравилось и мне и дочери 13 лет. Интересно, динамично, познавательно. Очень эрудированный гид Феликс,
Елена
23 июл 2024
Экскурсию вёл Феликс - было очень интересно! Однозначно рекомендую всем сходить на данную экскурсию!
П
22 июл 2024
Нашим экскурсоводом был Феликс. Проводил рассказ с элементами викторины, что не давало заскучать и добавляло интереса. Не скучно, понятными словами и с хороших мест посмотрели всю экскурсию. А в конце получили бонус - фото всех участников и ещё кое-что, не буду портить сюрприз;)
Т
22 июл 2024
Экскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение города
Экскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение городаЭкскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение городаЭкскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение городаЭкскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение городаЭкскурсия очень понравилась, содержательный, структурированный рассказ гида передал нам настроение города
А
22 июл 2024
Очень довольны экскурсией. Кирилл интересно подает информацию, доброжелателен, выдержан, интеллигентен. Благодарим за проведенное вместе время.
Наталья
22 июл 2024
Отличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересные места. Советуем
Отличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересныеОтличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересныеОтличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересныеОтличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересныеОтличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересныеОтличная, экскурсия: интересная, красивая. Экскурсовод Наталья рассказала много интересных фактов и историй, показала красивые и интересные
Л
22 июл 2024
Кирилл молодец, очень приятный молодой человек. Провел экскурсию на отлично, внимательный ко всем
Провел экскурсию с пониманием и знанием
Кирилл молодец, очень приятный молодой человек. Провел экскурсию на отлично, внимательный ко всемКирилл молодец, очень приятный молодой человек. Провел экскурсию на отлично, внимательный ко всем

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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