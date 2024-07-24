За три часа вы получите яркое представление о Санкт-Петербурге в дружеском формате с шутками, легендами и викторинами.Подниметесь на официально безопасную крышу и услышите небанальные истории о главных достопримечательностях. Затем посетите

одни из самых фотогеничных мест города. Рассказ о строительстве Петербурга, жизни людей разных сословий, возникновении коммуналок и их быте сделает экскурсию незабываемой. Подходит для туристов и местных жителей, желающих увидеть город с новой стороны

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Описание экскурсии

Экскурсия проходит по центральному району и кратко охватывает историю Петербурга с момента его появления до наших дней.

1 часть: парадные, дворы-колодцы, доходные дома

Мы посетим знаменитые «открыточные» дворы-колодцы, 6 старинных парадных и одни из красивейших доходных домов Петербурга: дом Мекленбург-Стрелицкого, дом Крючкова, дом Елисеевых, дом Иоффе, особняк Каншина, дом Тишининой, дом Никонова, дом Дехтеринского, дом Вельяшева и другие.

В парадных и дворах-колодцах этих домов поможем сделать атмосферные фотографии и расскажем увлекательную историю каждого дома. А ещё поговорим о возникновении коммуналок и жизни в них.

2 часть: смотровая на крыше

Мы проводим экскурсии только на официальных площадках, выход на которые разрешён администрацией города. С крыши вы увидите все главные доминанты города: Владимирский, Смольный, Измайловский Троицкий, Казанский, Исаакиевский и Петропавловский соборы, Спас на Крови, Лахта-центр, Михайловский замок.

О каждой из этих достопримечательностей вы услышите самое важное и интересное. Мы расскажем:

почему Смольный собор носит такое название и почему строился дольше остальных достопримечательностей

почему Спас на Крови «выдвинут» в канал Грибоедова на 7 метров

как удалось построить невероятный Исаакиевский собор

почему после революции купола Владимирского собора стали чёрными

что не так с Казанским собором

какие секреты хранит Александрийская колонна

какие тайны хранит ангел Петропавловской крепости

почему Питер такой низкий и почему именно у нас самое высокое здание в Европе

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто впервые в городе, так как вы увидите все самые главные достопримечательности Петербурга и получите общее представление о городе. А также искушённым путешественникам и местным жителям, ведь обзорная экскурсия будет проходить в необычном формате — на высоте птичьего полёта. Вторая часть программы — по дворам и парадным — также сильно отличается от большинства предлагаемых экскурсий по Петербургу.

Экскурсия пройдёт в простом и приятном для восприятия формате, без академической манеры изложения. Разбавим экскурсию шутками, мифами и легендами, а также добавим небольшие викторины с получением призов в виде посещения бонусных исторических локаций.

Организационные детали