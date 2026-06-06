Уедем из города рано утром, чтобы встретить солнце в Линдуловской роще. Вы пройдёте по живописным тропам среди лиственниц и сосен, услышите шум порогов реки Рощинки и узнаете о флоре и фауне этих мест. Это путешествие для тех, кто хочет побыть наедине с природой — и собой.

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Описание экскурсии

Мы посетим самый старый в России искусственный лесной массив, где выращиваются лиственницы европейские. Побродим между вековыми деревьями и соберём мысли в порядок. Выдохнем проблемы большого города и вдохнём аромат леса.

Примерный тайминг

6:00–6:30 — выезжаем из Санкт-Петербурга

7:30 — начинаем лёгкий утренний треккинг. Протяжённость примерно 5 км

8:00 — на берегу реки Рощинка насладимся утренним чаем и тишиной природы

10:00 — по желанию остановимся на завтрак в кафе на берегу Финского залива

13:00–14:00 — возвращение в Санкт-Петербург

Организационные детали