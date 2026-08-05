На Невском проспекте и его соседних улицах сосредоточены гастрономические заведения на любой вкус, и у многих — давняя история.
Мы пройдём по любимым адресам русских литераторов и выясним, чем пышка отличается от пончика, что подавали на обед Онегину и где кутил его приятель Пушкин.
А затем сами заглянем в пышечную, кафе-музей «Абрикосовъ» или бар с коктейлями по рецептам трёх веков.
Мы пройдём по любимым адресам русских литераторов и выясним, чем пышка отличается от пончика, что подавали на обед Онегину и где кутил его приятель Пушкин.
А затем сами заглянем в пышечную, кафе-музей «Абрикосовъ» или бар с коктейлями по рецептам трёх веков.
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по Невскому проспекту, Большой Конюшенной, Малой и Большой Морской.
Вы узнаете
- Где любили встречаться, обедать, отмечать важные события Пушкин, Гоголь, Тургенев, Достоевский и поэты Серебряного века
- В чём особенности петербургской кухни и какие блюда предпочитали литераторы
- Чем славились французские рестораны на Морских улицах
- Какие деликатесы подавали в ресторане «Талон» Онегину
- Почему кондитерскую Вольфа и Беранже, а затем сменившего её ресторана Лейнера петербуржцы вспоминают с тяжёлым сердцем
- За что любили атмосферу первого американского бара и первой кофейни в Петербурге
- Чем пышка отличается от пончика
- Кто в России придумал первое шоколадное яйцо
- Как связаны крокодил, рассказ Достоевского и магазин премиальных продуктов
По желанию сделаем кофе-паузу:
- в легендарной пышечной на Большой Конюшенной
- или в кафе-музее «Абрикосовъ», где подают фирменные пирожные, абрикосовый чай, натуральный мармелад и конфеты ручной работы
- или в историческом баре «Медведь», где предлагают экзотические коктейли по рецептам трёх веков — 19, 20 и 21-го, а также блюда русской кухни: оливье по рецепту купца Елисеева, пожарские котлеты, пельмени с крабом
Организационные детали
Напитки и десерты в выбранном заведении вы оплачиваете самостоятельно:
- в пышечной на Большой Конюшенной пышка — 30 ₽, кофе со сгущённым молоком «как раньше» — 60 ₽
- в кафе-музее «Абрикосовъ» средний чек за десерт и напиток — 800 ₽
- в баре «Медведь» цена коктейля — около 850 ₽, средний чек обеда — 1500 ₽
в субботу и воскресенье в 15:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|1600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У ст. метро «Адмиралтейская»
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:30
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваш гид в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Добрый день всем, кто хочет снова и снова открывать наш прекрасный, неповторимый Петербург! Я филолог, выпускница Санкт-Петербургского университета, аккредитованный гид и коренная петербурженка. Выросла в старинном районе нашего города — Измайловской
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
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