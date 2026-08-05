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слободе, поэтому у меня много авторских экскурсий по непарадному Петербургу. Но не меньше я люблю его великолепный парадный фасад и прекрасные пригороды. Словом, я готова показать вам Петербург от дворов до дворцов! А лучший способ знакомства с городом и интересного отдыха, из большого опыта моих экскурсий, это прогулки пешком в небольшой компании, на которые я вас и приглашаю!