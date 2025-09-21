Мои заказы

Затворники Гатчинского дворца

Путешествие в царскую резиденцию с подземельем, озёрами и интригами - из Петербурга
Приглашаю вас в поездку в Гатчину — императорскую резиденцию, связанную с судьбами двух российских монархов: Павла I и Александра III, которого в народе прозвали «Гатчинским затворником».

Мы посетим дворец, заглянем в его легендарное подземелье, прогуляемся по паркам и обсудим, как в этих стенах решались судьбы государства.
Описание экскурсии

Большой Гатчинский дворец

  • Парадные и личные покои Павла I и Александра III.
  • Истории императорского быта и дворцовых интриг.
  • Спуск в знаменитое дворцовое подземелье — с легендами и тайнами.

Гатчинский парк

  • Живописные пейзажи, мосты и озёра.
  • Место первых испытаний подводной лодки.
  • Уединённое кладбище домашних животных императорской семьи.

Приоратский дворец

  • Уникальная постройка 18 века, связанная с Мальтийским орденом.
  • Истории, полные политических интриг времён Павла I.

А ещё вы узнаете:

  • почему Гатчина стала не только роскошной резиденцией, но и местом «заточения».
  • как Екатерина Великая манипулировала судьбами приближённых.
  • зачем Мальтийский орден строил дворец в российской провинции.
  • почему граф Орлов так и не пожил в своей любимой резиденции.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
  • Продолжительность — 7–8 часов. Дорога в одну сторону занимает около часа.
  • Детские кресла предоставим по запросу.
  • Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно. Комплексный билет, который включает все объекты, стоит 1100 ₽, стоимость отдельных билетов узнавайте в переписке.
  • Не рекомендуется детям младше 7 лет.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Ответы на вопросы

Юлия
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 120 туристов
Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой проводим увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии по городу и пригородам. Если вы, как и мы, любите живую историю, хотите узнать
читать дальше

Петербург, пройтись по местам, о которых не пишут в путеводителях, прокачать свои знания и при этом не умереть от бесконечных имён архитекторов, инженеров, названий фабрик, техник живописи, архитектурных стилей и прочего, тогда нам по пути!

Отзывы и рейтинг

Е
Екатерина
21 сен 2025
Спасибо, Юлии за организацию экскурсии даже для одного человека! Много исторических фактов, информация преподносится легко и очень интересно. Рекомендую
С
Светлана
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду Юлие. Рекомендую.

