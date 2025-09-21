Приглашаю вас в поездку в Гатчину — императорскую резиденцию, связанную с судьбами двух российских монархов: Павла I и Александра III, которого в народе прозвали «Гатчинским затворником».
Мы посетим дворец, заглянем в его легендарное подземелье, прогуляемся по паркам и обсудим, как в этих стенах решались судьбы государства.
Описание экскурсии
Большой Гатчинский дворец
- Парадные и личные покои Павла I и Александра III.
- Истории императорского быта и дворцовых интриг.
- Спуск в знаменитое дворцовое подземелье — с легендами и тайнами.
Гатчинский парк
- Живописные пейзажи, мосты и озёра.
- Место первых испытаний подводной лодки.
- Уединённое кладбище домашних животных императорской семьи.
Приоратский дворец
- Уникальная постройка 18 века, связанная с Мальтийским орденом.
- Истории, полные политических интриг времён Павла I.
А ещё вы узнаете:
- почему Гатчина стала не только роскошной резиденцией, но и местом «заточения».
- как Екатерина Великая манипулировала судьбами приближённых.
- зачем Мальтийский орден строил дворец в российской провинции.
- почему граф Орлов так и не пожил в своей любимой резиденции.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле.
- Продолжительность — 7–8 часов. Дорога в одну сторону занимает около часа.
- Детские кресла предоставим по запросу.
- Входные билеты в музеи оплачиваются отдельно. Комплексный билет, который включает все объекты, стоит 1100 ₽, стоимость отдельных билетов узнавайте в переписке.
- Не рекомендуется детям младше 7 лет.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Петербурга
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юлия — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 120 туристов
Я профессиональный гид по Санкт-Петербургу уже 11 лет. Мы с командой проводим увлекательные индивидуальные и групповые экскурсии по городу и пригородам. Если вы, как и мы, любите живую историю, хотите узнать
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
21 сен 2025
Спасибо, Юлии за организацию экскурсии даже для одного человека! Много исторических фактов, информация преподносится легко и очень интересно. Рекомендую
С
Светлана
29 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Спасибо гиду Юлие. Рекомендую.
