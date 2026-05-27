Пленэр — это живопись на открытом воздухе. И лучшие места для него — зелёные пространства. Будем рисовать в одном из самых живописных парков Северной столицы — «Новой Голландии». Вам ничего не нужно брать с собой: бумага, акварель, сидушки — всё предусмотрено. Встретимся у главного входа, выберем красивую натуру и погрузимся в расслабленное творчество.
Описание мастер-класса
Новая Голландия буквально создана для пленэров! Отсюда открывается вид на городскую архитектуру, живописные клумбы и деревья. Территория обработана от насекомых, на траве можно посидеть и полежать, в лавках — взять напитки и перекус.
Мы расположимся на солнышке, если будет прохладно, или, наоборот, в тени деревьев в случае жары. Наметим красивый архитектурный объект или городскую перспективу.
Техника на выбор: масляная или сухая пастель, акварель, линеры. Художник подробно расскажет и покажет, чем отличаются техники друг от друга.
Навыки рисования не обязательны: простой и понятный алгоритм поможет вам расслабиться и насладиться процессом.
Организационные детали
- Все материалы включены в стоимость
- Брать с собой ничего не нужно, но стоит позаботиться о рисунке, куда вы его поместите после мастер-класса. Работу можно убрать в папку, пакет или свернуть в плотный рулон
- С вами будет художник из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость мастер-класса
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|1800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Новой Голландии
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 28 туристов
Я художник, ивент-иллюстратор, организатор арт-мероприятий. Вместе со своей командой проведу для вас мастер-классы. Мне важно, чтобы у гостей получился не только отличный результат, но и чтобы сам процесс был расслабляющим, вдохновляющим, приносящим удовольствие и ощущение радости в моменте.
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
