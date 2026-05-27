Пленэр — это живопись на открытом воздухе. И лучшие места для него — зелёные пространства. Будем рисовать в одном из самых живописных парков Северной столицы — «Новой Голландии». Вам ничего не нужно брать с собой: бумага, акварель, сидушки — всё предусмотрено. Встретимся у главного входа, выберем красивую натуру и погрузимся в расслабленное творчество.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Новая Голландия буквально создана для пленэров! Отсюда открывается вид на городскую архитектуру, живописные клумбы и деревья. Территория обработана от насекомых, на траве можно посидеть и полежать, в лавках — взять напитки и перекус.

Мы расположимся на солнышке, если будет прохладно, или, наоборот, в тени деревьев в случае жары. Наметим красивый архитектурный объект или городскую перспективу.

Техника на выбор: масляная или сухая пастель, акварель, линеры. Художник подробно расскажет и покажет, чем отличаются техники друг от друга.

Навыки рисования не обязательны: простой и понятный алгоритм поможет вам расслабиться и насладиться процессом.

