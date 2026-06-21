Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу.
Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами.
Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами.
Описание экскурсии
Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.
По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с местным профессиональным экскурсоводом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.
Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.
На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
- Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.
- В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды
- Перед мотопрогулкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет
- Женщинам необходимо взять с собой платки для посещения храмов в монастырях
Дополнительные расходы
- Вход на территорию Староладожской крепости — 50 ₽ (для льготных категорий — бесплатно)
- Посещение местного археологического музея — 250 ₽
- Вход в храм Святого Георгия — 100 ₽
- Обед в ресторане «Князь Рюрик» — средний чек 800–1000 ₽
ежедневно в 09:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|21 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Большое спасибо за замечательное путешествие и Игорем и Виктором. Успели осмотреть и крепость, и монастыри, и, конечно, сама поездка на мотоциклах оставила только положительные впечатления. Ребенок 12 лет тоже остался доволен.
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Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Ребята забрали нас прямо от отеля, провели короткий инструктаж и мы тронулись в путь. Скорость, ветер в лицо, теплое солнце - это
Ребята забрали нас прямо от отеля, провели короткий инструктаж и мы тронулись в путь. Скорость, ветер в лицо, теплое солнце - это
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Это, пожалуй, лучшее спасение от жары: умчаться прочь из раскаленных каменных джунглей, даже таких прекрасных, как Питер. За городом, на берегу реки дышится! Получилось два удовольствия в одном маленьком путешествии.
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