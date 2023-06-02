Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу.
Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами. А наш гид погрузит вас в историю этих многовековых мест.
Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами. А наш гид погрузит вас в историю этих многовековых мест.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🏍 Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.
🏰 По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с гидом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.
🛐 Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.
🍽 На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
- Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.
- В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды
- Перед экскурсией мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
- На экскурсию допускаются дети старше 12 лет
Дополнительные расходы
- Вход на территорию Староладожской крепости — 50 руб. (для льготных категорий — бесплатно)
- Посещение местного археологического музея — 250 руб.
- Вход в храм Святого Георгия — 100 руб.
- Обед в ресторане «Князь Рюрик» — средний чек 800–1000 руб.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе Невского проспекта
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 305 туристов
Обзорными мото-прогулками по Петербургу и мото-путешествиями по его окрестностям наша команда занимается уже 5 лет. Но опыт наших водителей намного больше. Они станут вашими надежными проводниками, гидами и телохранителями, покажут главные достопримечательности и развод мостов, красоту белых ночей и ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию мы составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на ваше участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!!!Задать вопрос
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