Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе

Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость

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Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу.

Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами. А наш гид погрузит вас в историю этих многовековых мест.
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏍 Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.

🏰 По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с гидом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.

🛐 Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.

🍽 На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
  • Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.
  • В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды
  • Перед экскурсией мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • На экскурсию допускаются дети старше 12 лет

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию Староладожской крепости — 50 руб. (для льготных категорий — бесплатно)
  • Посещение местного археологического музея — 250 руб.
  • Вход в храм Святого Георгия — 100 руб.
  • Обед в ресторане «Князь Рюрик» — средний чек 800–1000 руб.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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