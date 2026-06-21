Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу. Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.

По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с местным профессиональным экскурсоводом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.

Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.

На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.

Организационные детали

Поедем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800

Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.

В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды

Перед мотопрогулкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

На экскурсию допускаются дети старше 12 лет

Женщинам необходимо взять с собой платки для посещения храмов в монастырях

Дополнительные расходы