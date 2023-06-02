Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу. Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами. А наш гид погрузит вас в историю этих многовековых мест.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏍 Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.

🏰 По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с гидом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.

🛐 Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.

🍽 На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800

Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.

В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды

Перед экскурсией мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной

На экскурсию допускаются дети старше 12 лет

Дополнительные расходы