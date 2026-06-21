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Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе

Побывать в древнейшей столице Руси и исследовать её крепость
Отправляемся туда, где, по мнению многих историков, находилась самая первая — да, ещё до Новгорода Великого с его Рюриковым городищем! — столица. В Старую Ладогу.

Вы прогуляетесь по древней крепости, насладитесь духом старины, при желании заглянете в два монастыря неподалёку, побываете на сопке с древними могильными курганами.
5
3 отзыва
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе
Знакомство со Старой Ладогой - на мотоциклах и в мини-группе

Описание экскурсии

Мы поедем в Старую Ладогу на комфортабельных мотоциклах: наш водитель спереди — вы сзади. Дорога займёт где-то 2 часа.

По прибытии вы отправитесь изучать Староладожскую крепость и её окрестности с местным профессиональным экскурсоводом. Прогулка продлится 3 часа, включая время на обед. Вы осмотрите саму цитадель, живописно расположенную на мысу реки Волхов. Услышите историю её основания и узнаете, каким веком датируется дошедшая до нас постройка.

Затем можно зайти в мужской Никольской и женский Успенский монастыри, они расположены неподалёку. А также посетить древние могильные курганы, в одном из которых лежит, может быть, Рюрик, а может, и Вещий Олег.

На обед предлагаем зайти в ресторан «Князь Рюрик» в селе Старая Ладога.

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельных мотоциклах марки Honda GoldWing 1800
  • Вас будут сопровождать профессиональные водители-инструкторы. Путешественники размещаются на пассажирских сидениях сзади.
  • В стоимость включена необходимая экипировка: мотоциклетный шлем, а также непродуваемый мотодождевик на случай непогоды
  • Перед мотопрогулкой мы проведём небольшой инструктаж, чтобы сделать поездку комфортной и безопасной
  • На экскурсию допускаются дети старше 12 лет
  • Женщинам необходимо взять с собой платки для посещения храмов в монастырях

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию Староладожской крепости — 50 ₽ (для льготных категорий — бесплатно)
  • Посещение местного археологического музея — 250 ₽
  • Вход в храм Святого Георгия — 100 ₽
  • Обед в ресторане «Князь Рюрик» — средний чек 800–1000 ₽

ежедневно в 09:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник21 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Невского проспекта
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 646 туристов
Уже несколько лет проводим обзорные мотопрогулки по Петербургу и мотопутешествия по его окрестностям. Наши опытные водители станут для вас надёжными проводниками, покажут главные достопримечательности, развод мостов, красоту белых ночей и
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ночного Петербурга. У нас много программ, но по вашему желанию составим индивидуальный маршрут. Также можем задействовать мотоциклы на вашем мероприятии и принимаем заявки на участие в мотопробегах в качестве пассажиров. С нами вы получите море ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
Большое спасибо за замечательное путешествие и Игорем и Виктором. Успели осмотреть и крепость, и монастыри, и, конечно, сама поездка на мотоциклах оставила только положительные впечатления. Ребенок 12 лет тоже остался доволен.
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Elena
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Ребята забрали нас прямо от отеля, провели короткий инструктаж и мы тронулись в путь. Скорость, ветер в лицо, теплое солнце - это
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просто кайф. Очень быстро выехали из города на трассу. Через какое-то время впереди стал надвигаться дождевой фронт. Ребята остановили мотоциклы, достали и помогли надеть нам мотодождевики. Дождь мы встретили во всеоружии) было тепло и несильно мокро)
Когда доехали до Старой Ладоги дождь еще шел. И ребята отправили нас на экскурсию прямо в дождевиках. Гид уже ждала нас около крепости.
Далее была небольшая, но очень интересная экскурсия и немного свободного времени внутри крепости.
После этого дождик закончился, снова выглянуло солнце, и мы поехали в Никольский мужской монастырь. В монастыре проводятся большие реконструкционные работы, но мы смогли там немного прогуляться, а также подняться на колокольню.
Далее был обед в небольшом местном ресторане, после которого мы доехали до Свято-Успенского женского монастыря. После небольшой прогулки по монастырю (в монастыре, кстати, живут довольно упитанные и ухоженные котики) мы посетили еще и курган, в котором по преданию был захоронен Вещий Олег.
Хочется отметить очень красивые природные виды с высокого берега реки. Вообще, природа этих мест великолепна!
После посещения всех достопримечательностей Старой Ладоги мы отправились в обратный путь.
Практически на всём протяжении обратного пути до Питера на дорогах были пробки. Но прелесть мотоциклов в том, что они в пробках не стоят))) Ребята очень профессионально маневрировали на дороге и очень скоро мы вернулись в Питер. По дороге нас еще завезли купить местной копченой рыбы.

В общем, мы прекрасно провели этот день. Он был полон эмоциями и новыми впечатлениями.

В следующий приезд в Питер договорились посетить с ребятами Выборг.

Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
Экскурсия прошла великолепно! Александр и Игорь супер крутые профессионалы!
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Ольга
Это, пожалуй, лучшее спасение от жары: умчаться прочь из раскаленных каменных джунглей, даже таких прекрасных, как Питер. За городом, на берегу реки дышится! Получилось два удовольствия в одном маленьком путешествии.
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Первое - от старой Ладоги, если сравнивать крепость с Шлиссельбургской, то она более аутентичная, незатоптанная, не выглядит откровенным новоделом. Плюс два симпатичных монастыря. Плюс бонусом маяки-близнецы на Ладоге. По крепости нас водила замечательный, увлеченный своей профессией, экскурсовод Ксения. Это было настоящее погружение в глубь времён.
Ну и второе удовольствие от самой поездки. Никогда бы не подумала, что на мотоцикле может быть настолько комфортно. Такое мягонькое сиденье! Словно кто-то добрый специально позаботился о девочках. Спасибо ему за это! Веточек обдувает и совсем не чувствуется зноя. Чистый кайф! Довезли бережно, без экстрима, ребята настоящие профессионалы. Мне кажется, можно было ехать целую вечность. Как же хорошо, что в старую Ладогу я не поехала на автобусе. С ремонтом дорог и ужасающими пробками, я, наверное, заживо бы свалилась в этом адовом пекле.
Словом, искренне рекомендую! С удовольствием ещё куда-нибудь скатаюсь с ними!

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