Найдено 3 экскурсии в категории « Онлайн » в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году

1 чел. По популярности 🚶 Пешая Квест 1.5 часа Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади) Побыть наедине с городом, увидеть известные достопримечательности и открыть новые маршруты Начало: На Дворцовой площади 1 390 ₽ за всё до 4 чел. 🚶 Пешая Квест 1.5 часа Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора) Открыть для себя новые маршруты и в своём темпе прогуляться по Северной столице Начало: У Казанского собора 1 390 ₽ за всё до 4 чел. Квест 1.5 часа Квест-экскурсия по Эрмитажу Превратить знакомство с музеем в увлекательное приключение Начало: В Зимнем дворце 1 390 ₽ за всё до 4 чел. Другие экскурсии Санкт-Петербурга

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онлайн»

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