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Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
Побыть наедине с городом, увидеть известные достопримечательности и открыть новые маршруты
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 390₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
Открыть для себя новые маршруты и в своём темпе прогуляться по Северной столице
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 390₽ за всё до 4 чел.
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Превратить знакомство с музеем в увлекательное приключение
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 390₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онлайн»
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