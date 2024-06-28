Онлайн экскурсии и вебинары Санкт-Петербурга

Найдено 3 экскурсии в категории «Онлайн» в Санкт-Петербурге, цены от 1 390 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
Побыть наедине с городом, увидеть известные достопримечательности и открыть новые маршруты
Начало: На Дворцовой площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 390 за всё до 4 чел.
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
Открыть для себя новые маршруты и в своём темпе прогуляться по Северной столице
Начало: У Казанского собора
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1 390 за всё до 4 чел.
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Квест
1.5 часа
Квест-экскурсия по Эрмитажу
Превратить знакомство с музеем в увлекательное приключение
Начало: В Зимнем дворце
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 390 за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Онлайн»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Онлайн-квест по Петербургу (старт от Дворцовой площади)
  2. Онлайн-квест по Петербургу (старт от Казанского собора)
  3. Квест-экскурсия по Эрмитажу
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Набережная
  3. Невский проспект
  4. Дворцовая площадь
  5. Эрмитаж
  6. Петергоф
  7. Финский Залив
  8. Петропавловская крепость
  9. Зимний дворец
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит экскурсия по Санкт-Петербургу в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Онлайн" можно забронировать 3 экскурсии от 1 390 до 1 390.
Забронируйте экскурсию в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Онлайн», цены от 1390₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам