Мои заказы

Индивидуальная иммерсивная прогулка по центру Петербурга

Познакомиться с городом через все органы чувств
Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Это будет необычная экскурсия с эффектом полного погружения.

Вместо традиционного рассказа — сквозной сюжет, в основе которого небанальные факты о Петербурге, интерактив и сюрпризы. Мы будем веселиться, выполнять несложные задания, размышлять о жизни, прошлом и будущем.
Индивидуальная иммерсивная прогулка по центру Петербурга
Индивидуальная иммерсивная прогулка по центру Петербурга
Индивидуальная иммерсивная прогулка по центру Петербурга

Описание

Вы пройдёте от Исаакиевского сквера по Адмиралтейской набережной до стрелки Васильевского острова. Закончите экскурсию на Дворцовой площади.

На прогулке подключите все органы чувств, чтобы узнать город с неожиданных сторон:

  • Попробуете петербургское лакомство
  • Ощутите запах городских улиц 18 века
  • Узнаете, какое утерянное изобретение петровских времён могло изменить ход прогресса
  • Поймёте, зачем под фундамент Исаакия забили более 10 000 свай и где в Петербурге хранится Евангелие 11 века
  • Выясните, в чём парадокс жизни и творчества архитектора Монферрана

И станете главными героями приключений:

  • Будете веселиться и выполнять несложные задания
  • Проверите своё чувство баланса
  • Поиграете в игру «Море волнуется раз»
  • Станцуете и выучите новый «язык»

Организационные детали

  • По субботам и воскресеньям можно начать экскурсию в 19:00. Напишите, если это время вам удобнее
  • Интерактивная программа предполагает взаимодействие между участниками. Рекомендуем посещать эту экскурсию компанией не менее двух человек
  • Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
  • До начала экскурсии вам выдадут наушники. Мы позаботились о том, чтобы у вас были угощения в дороге — напитки и вкусняшки
  • Мы сделаем не менее 50 фотографий на мобильный телефон и отправим их вам в тот же день
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Войс Трип Санкт-Петербург
Войс Трип Санкт-Петербург — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 200 туристов
Мы — Маша и Леся — ваши проводники в новый Петербург. Мы авторы экскурсии по центру города. Мы 14 лет живём здесь и любим этот уникальный город всем сердцем. Для
читать дальшеуменьшить

нас каждая экскурсия — это возможность поделиться с вами не только знаниями, но и эмоциями. Мы хотим, чтобы вы полюбили Петербург так же, как любим его мы. Наша задача — сделать каждую встречу с нашими гостями незабываемой и вдохновляющей. Мы верим, что оставляя частичку своего сердца в этом городе, вы будете возвращаться сюда снова и снова.

Входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие экскурсии на «Индивидуальная иммерсивная прогулка по центру Петербурга»

Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
SUP-прогулки
2.5 часа
-
5%
116 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Сап-прогулка по центру Петербурга в мини-группе
Полюбоваться достопримечательностями с воды и заново открыть для себя город
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Завтра в 05:45
29 мая в 05:45
2850 ₽3000 ₽ за человека
Групповая иммерсивная прогулка по центру Петербурга
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Групповая
Групповая иммерсивная прогулка по центру Петербурга
Познакомиться с городом через все органы чувств
Начало: У Исаакиевского собора
Расписание: ежедневно в 11:00 и 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 11:00
2000 ₽ за человека
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Пешая
30 минут
25 отзывов
Фотопрогулка
до 7 чел.
Экспресс-фотосессия в центре Петербурга
Полчаса в центре Петербурга с профессиональным фотографом - это шанс запечатлеть лучшие моменты на фоне знаменитых достопримечательностей
Сегодня в 12:00
30 мая в 09:00
6000 ₽ за всё до 7 чел.
Новый Петербург: смотровая площадка "Лахта-центра"+ музей "Эрарта"
На автобусе
8 часов
10 отзывов
Групповая
Новый Петербург: смотровая площадка "Лахта-центра"+ музей "Эрарта"
"Лахта-центр", "Севкабель-порт" и мир концептуального искусства на автобусной экскурсии
Начало: У гостиницы «Октябрьская»
3 июн в 13:00
10 июн в 13:00
4600 ₽ за человека
У нас ещё много экскурсий в Санкт-Петербурге. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Санкт-Петербурге
от 7000 ₽ за человека