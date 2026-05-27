Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Это будет необычная экскурсия с эффектом полного погружения.
Вместо традиционного рассказа — сквозной сюжет, в основе которого небанальные факты о Петербурге, интерактив и сюрпризы. Мы будем веселиться, выполнять несложные задания, размышлять о жизни, прошлом и будущем.
Описание
Вы пройдёте от Исаакиевского сквера по Адмиралтейской набережной до стрелки Васильевского острова. Закончите экскурсию на Дворцовой площади.
На прогулке подключите все органы чувств, чтобы узнать город с неожиданных сторон:
- Попробуете петербургское лакомство
- Ощутите запах городских улиц 18 века
- Узнаете, какое утерянное изобретение петровских времён могло изменить ход прогресса
- Поймёте, зачем под фундамент Исаакия забили более 10 000 свай и где в Петербурге хранится Евангелие 11 века
- Выясните, в чём парадокс жизни и творчества архитектора Монферрана
И станете главными героями приключений:
- Будете веселиться и выполнять несложные задания
- Проверите своё чувство баланса
- Поиграете в игру «Море волнуется раз»
- Станцуете и выучите новый «язык»
Организационные детали
- По субботам и воскресеньям можно начать экскурсию в 19:00. Напишите, если это время вам удобнее
- Интерактивная программа предполагает взаимодействие между участниками. Рекомендуем посещать эту экскурсию компанией не менее двух человек
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- До начала экскурсии вам выдадут наушники. Мы позаботились о том, чтобы у вас были угощения в дороге — напитки и вкусняшки
- Мы сделаем не менее 50 фотографий на мобильный телефон и отправим их вам в тот же день
- С вами будет гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная онлайн-экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Войс Трип Санкт-Петербург — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 200 туристов
Мы — Маша и Леся — ваши проводники в новый Петербург. Мы авторы экскурсии по центру города. Мы 14 лет живём здесь и любим этот уникальный город всем сердцем. Для
