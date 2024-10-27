Вы наденете наушники и погрузитесь в новый мир, который мы создали для вас совместно с нейросетями. Это будет необычная экскурсия с эффектом полного погружения.
Вместо традиционного рассказа — сквозной сюжет, в основе которого небанальные факты о Петербурге, интерактив и сюрпризы. Мы будем веселиться, выполнять несложные задания, размышлять о жизни, прошлом и будущем.
Вместо традиционного рассказа — сквозной сюжет, в основе которого небанальные факты о Петербурге, интерактив и сюрпризы. Мы будем веселиться, выполнять несложные задания, размышлять о жизни, прошлом и будущем.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 14:00
Описание экскурсии
Вы пройдёте от Исаакиевского сквера по Адмиралтейской набережной до стрелки Васильевского острова. Закончите экскурсию на Дворцовой площади.
На прогулке подключите все органы чувств, чтобы узнать город с неожиданных сторон:
- Попробуете петербургское лакомство
- Ощутите запах городских улиц 18 века
- Узнаете, какое утерянное изобретение петровских времён могло изменить ход прогресса
- Поймёте, зачем под фундамент Исаакия забили более 10 000 свай и где в Петербурге хранится Евангелие 11 века
- Выясните, в чём парадокс жизни и творчества архитектора Монферрана
И станете главными героями приключений:
- Будете веселиться и выполнять несложные задания
- Проверите своё чувство баланса
- Поиграете в игру «Море волнуется раз»
- Станцуете и выучите новый «язык»
Организационные детали
- Интерактивная программа предполагает взаимодействие между участниками. Рекомендуем посещать эту экскурсию компанией не менее двух человек
- Экскурсия подойдёт взрослым и детям от 7 лет
- До начала экскурсии вам выдадут наушники. Мы позаботились о том, чтобы у вас были угощения в дороге — напитки и вкусняшки
- Мы сделаем не менее 50 фотографий на мобильный телефон и отправим их вам в тот же день
- Можем провести индивидуальную экскурсию только для вашей компании. Для этого свяжитесь с нами ДО бронирования
- На прогулке вас буду сопровождать я или другой гид из нашей команды
в четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 14:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1 500 ₽
|Дети 7-18 лет
|1 000 ₽
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Исаакиевского собора
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 11:00, в субботу в 14:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маша — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Мы — Маша и Леся — ваши проводники в новый Петербург. Мы авторы экскурсии по центру города. Мы 14 лет живём здесь и любим этот уникальный город всем сердцем. ДляЗадать вопрос
Входит в следующие категории Санкт-Петербурга
Похожие экскурсии из Санкт-Петербурга
2.5 часа
Водная прогулка
Водная прогулка на сап-сёрфах по утренним каналам Петербурга
Присоединяйтесь к увлекательному сап-туру по центру Санкт-Петербурга! Вас ждут живописные виды, интересные маршруты и незабываемые впечатления
Начало: На Дворцовой набережной
Расписание: ежедневно в 05:45
Сегодня в 05:45
Завтра в 05:45
3 500₽ за человека
2 часа
Групповая
до 20 чел.
Центр Петербурга, о котором вы не знали: Литейный округ
Прогулка по Литейному проспекту раскроет вам тайны Потемкинских деревень и историю доходных домов. Узнайте, почему Фонтанка была границей города
Начало: На Соляном переулке
Расписание: в среду в 11:00, в воскресенье в 15:00
30 окт в 11:00
3 ноя в 15:00
850₽ за человека
4 часа
Групповая
до 18 чел.
Весь Петербург в мини-группе: от Исаакиевского собора до «Лахта Центр»
Начало: Площадь Искусств, дом 1
Расписание: По понедельникам, вторникам, четвергам и пятницам в 12:00
Завтра в 12:00
29 окт в 12:00
2 000₽ за человека