Добавьте в свое путешествие по Питеру ощущение из детства, когда для тебя весь мир, а ты его великий исследователь.На этой необычной экскурсии главным героем станете вы: будете подмечать детали и

сюжеты города, ловить свои эмоции от его ритма и историй. А я поделюсь своим взглядом и знаниями, которые получила за 10 лет дружбы с Петербургом. Погуляем по центру и вырвемся из рутины!

Описание экскурсии

Зачем идти на мою прогулку

✨ Чтобы сделать ваше путешествие в Петербург более личным и проникновенным. Моя идея в том, чтобы сместить фокус с традиционных рассказов об истории и архитектуре на вас — и помочь вам понять, а как именно вы видите и воспринимаете этот город. Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.

✨ Чтобы прочувствовать питательную энергетику города на Неве сквозь его века. Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой.

✨ Чтобы вырваться из обыденности, по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.

Ресурсная экскурсия

Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или превратиться на 3 часа в местного жителя. Например, мы можем:

— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;

— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;

— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;

— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;

— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.

Маршрут по вашим пожеланиям

Расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, куда мы отправимся: гулять по Летнему саду или изучать Петропавловскую крепость, бродить по набережным Невы, исследовать Васильевский остров или Петроградку с магией ее старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?

За 3 часа вы получите:

Экскурсию, спланированную специально для вас

Навык ресурсных прогулок с собой

Практику наслаждения окружающим миром

Интересные истории о городе и его жителях, которые меняли мир

Новые ракурсы для фото

Ответы на вопросы: какой на самом деле ваш Петербург; каким может быть ваш каждый день; каково быть гостем и другом на этой планете.

Организационные детали