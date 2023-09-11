Ваш лучший Петербург

Прогулка для мечтателей, готовых прислушаться к своим органам чувств и услышать голос города
Добавьте в свое путешествие по Питеру ощущение из детства, когда для тебя весь мир, а ты его великий исследователь.

На этой необычной экскурсии главным героем станете вы: будете подмечать детали и
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сюжеты города, ловить свои эмоции от его ритма и историй. А я поделюсь своим взглядом и знаниями, которые получила за 10 лет дружбы с Петербургом. Погуляем по центру и вырвемся из рутины!

4
4 отзыва
Ваш лучший Петербург
Ваш лучший Петербург
Ваш лучший Петербург
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Зачем идти на мою прогулку

✨ Чтобы сделать ваше путешествие в Петербург более личным и проникновенным. Моя идея в том, чтобы сместить фокус с традиционных рассказов об истории и архитектуре на вас — и помочь вам понять, а как именно вы видите и воспринимаете этот город. Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.

✨ Чтобы прочувствовать питательную энергетику города на Неве сквозь его века. Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой.

✨ Чтобы вырваться из обыденности, по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.

Ресурсная экскурсия

Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или превратиться на 3 часа в местного жителя. Например, мы можем:
— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;
— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;
— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;
— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;
— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.

Маршрут по вашим пожеланиям

Расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, куда мы отправимся: гулять по Летнему саду или изучать Петропавловскую крепость, бродить по набережным Невы, исследовать Васильевский остров или Петроградку с магией ее старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?

За 3 часа вы получите:

  • Экскурсию, спланированную специально для вас
  • Навык ресурсных прогулок с собой
  • Практику наслаждения окружающим миром
  • Интересные истории о городе и его жителях, которые меняли мир
  • Новые ракурсы для фото
  • Ответы на вопросы: какой на самом деле ваш Петербург; каким может быть ваш каждый день; каково быть гостем и другом на этой планете.

Организационные детали

  • До нашей встречи расскажите мне о ваших предпочтениях и пожеланиях — я подберу оптимальный маршрут
  • Место начала — в центре города по договоренности
  • Способ перемещения — пешком и на общественном транспорте, также мы можем взять напрокат велосипеды, самокаты или лодку:)
  • Возможны дополнительные расходы, если вы захотите посетить платные локации (например, лофт «Этажи») или прокатиться на речном трамвайчике
  • Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь по погоде

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Мария
11 сен 2023
Гуляли с волшебницей Аленой 3 сентября. Был День рождения моей сестры и мы праздновали его вместе с Елагиным островом😍 Алена подстроилась под наши планы, все общение было очень комфортным, легким. Прогулка получилась ресурсная, и осталась в наших сердцах навсегда.
Мы были реками, морями, китами❤️ Было здорово, понравилось всем участницам, обязательно погуляем с Аленой еще.
Гуляли с волшебницей Аленой 3 сентября. Был День рождения моей сестры и мы праздновали его вместеГуляли с волшебницей Аленой 3 сентября. Был День рождения моей сестры и мы праздновали его вместеГуляли с волшебницей Аленой 3 сентября. Был День рождения моей сестры и мы праздновали его вместеГуляли с волшебницей Аленой 3 сентября. Был День рождения моей сестры и мы праздновали его вместе
Юлия
10 сен 2023
Алёна очень живой и душевный экскурсовод.
Это было очень необычно, но крайне весело и увлекательно!

Алёна придумала маршрут для разномастной компании, которая состояла из подростков и пожилых людей))) интересно было всем! Нашла подход к каждому!!!
Алёна, спасибо вам огромное!!! До новых встреч, которые непременно будут.
Н
9 авг 2023
Я первый раз в жизни пишу отзыв, но из-за переполняющих меня чувств, ощущений, вкусов, запахов, не могу этого не сделать! Мы с сестрой влюбились в прекрасную Алену и ее Питер!!!
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Осталось прекрасное послевкусие, которое сопровождало нас всю поездку и остается сейчас, по приезду домой. Алена, если Вы читаете мой отзыв, хотим сказать, что мы часто вспоминали потом "походку счастливого человека", она теперь и наша тоже))) Надеемся на новые встречи и дружеские прогулки с Вами! Благодарим Вас от всей души! Тут должен быть смайлик, в виде сердца)

Д
12 фев 2023
Человек не знает города вообще, никаких фактов, не то, о чём мы договаривались
Алёна
Алёна
Ответ организатора:
Дмитрий, добрый день!

Благодарю вас за отзыв, я всегда за открытый диалог и честную обратную связь.

Со своей стороны я максимально подробно
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написала о своем туре, о том, что он отличается от классических экскурсий и является экспериментом по исследованию особенностей нашего восприятия, чувств и ощущений.

Для того, чтобы каждый участник мог быть соавтором и осветить интересные ему факты, я предлагаю задавать вопросы и рассказывать о вашем знании, опыте и ощущениях.

Как автор и ведущий, я провела с вами очную встречу-знакомство накануне экскурсии, на основании встречи подготовила для вас сценарий, направила файл-описание и получила ваше согласование.

Понимаю, что мы все очень разные и бывают ожидания, которые другие люди не состоянии оправдать.

Например, в наше время, когда энциклопедические знания являются доступными во всех форматах и голосовой помощник Алиса может вслух вам рассказывать подборки фактов, множество аудиогидов расположены в интернете и доступны по телефону, а персональные экскурсии направлены на расширение возможностей, создание новых ракурсов восприятия, открытия и исследования. Я делюсь своим взглядом, влюбленного в этот город человека, своими историями и фактами, которые имеют для меня эмоциональную окраску.

Если вы и ваши друзья не получили удовольствия от нашей прогулки, ни разу не удивились и не улыбнулись – я верну вам деньги. При этом обнулится вся магия, которая происходила в этот день. В случае потребности в возврате средств, сообщите мне в личном чате (WA или телеграмм) реквизиты для перевода.

Благодарю вас за доверие и совместный опыт.

С уважением,

Алёна

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