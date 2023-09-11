На этой необычной экскурсии главным героем станете вы: будете подмечать детали и
Описание экскурсии
Зачем идти на мою прогулку
✨ Чтобы сделать ваше путешествие в Петербург более личным и проникновенным. Моя идея в том, чтобы сместить фокус с традиционных рассказов об истории и архитектуре на вас — и помочь вам понять, а как именно вы видите и воспринимаете этот город. Я убеждена, что так экскурсии становятся богаче.
✨ Чтобы прочувствовать питательную энергетику города на Неве сквозь его века. Он любит, когда его пытаются понять, восхищаются его великолепием, проникаются его атмосферой.
✨ Чтобы вырваться из обыденности, по-другому посмотреть на мир и на себя, ответить на внутренние вопросы и задать новые.
Ресурсная экскурсия
Ваши ощущения и чувства — главное на этой прогулке. Вы задумаетесь, а что будет, если фиксировать внимание на, казалось бы, привычных вещах. Или превратиться на 3 часа в местного жителя. Например, мы можем:
— Чувствовать ароматы местных булочных, кофе и сирени, огурцовый запах корюшки, тени дворов и просторы мостов;
— Ощущать деревянные перила старых подъездов, торжество Дворцовой площади, холод парапетов набережных или тепло нагретых на солнце ступеней, ведущих к Неве;
— Разглядывать невероятные питерские облака, разноцветное небо (вы знали, что оно здесь бывает сиреневым?), профили и характеры домов;
— Наслаждаться простором горизонта, свежестью рек и моря;
— Слушать тишину островов и парков, шум ветра и уличных музыкантов.
Маршрут по вашим пожеланиям
Расскажите мне, что вы мечтаете увидеть и почувствовать в Питере, что вам нравится или что неизвестно и вы хотите это узнать. Выбирайте, куда мы отправимся: гулять по Летнему саду или изучать Петропавловскую крепость, бродить по набережным Невы, исследовать Васильевский остров или Петроградку с магией ее старинных домов. Про дома отдельная история — они как люди, верно? А может, вы, как и я, любите кататься на метро и разглядывать эти волшебные станции?
За 3 часа вы получите:
- Экскурсию, спланированную специально для вас
- Навык ресурсных прогулок с собой
- Практику наслаждения окружающим миром
- Интересные истории о городе и его жителях, которые меняли мир
- Новые ракурсы для фото
- Ответы на вопросы: какой на самом деле ваш Петербург; каким может быть ваш каждый день; каково быть гостем и другом на этой планете.
Организационные детали
- До нашей встречи расскажите мне о ваших предпочтениях и пожеланиях — я подберу оптимальный маршрут
- Место начала — в центре города по договоренности
- Способ перемещения — пешком и на общественном транспорте, также мы можем взять напрокат велосипеды, самокаты или лодку:)
- Возможны дополнительные расходы, если вы захотите посетить платные локации (например, лофт «Этажи») или прокатиться на речном трамвайчике
- Пожалуйста, выбирайте удобную одежду и обувь по погоде
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мы были реками, морями, китами❤️ Было здорово, понравилось всем участницам, обязательно погуляем с Аленой еще.
Это было очень необычно, но крайне весело и увлекательно!
Алёна придумала маршрут для разномастной компании, которая состояла из подростков и пожилых людей))) интересно было всем! Нашла подход к каждому!!!
Алёна, спасибо вам огромное!!! До новых встреч, которые непременно будут.
Благодарю вас за отзыв, я всегда за открытый диалог и честную обратную связь.
Со своей стороны я максимально подробно