Золотой треугольник Петербурга
Всем привет, я Илья. Я родился и вырос в Петербурге, а сейчас рассказываю о своем родном городе туристам. Если вы впервые в Северной столице — эта экскурсия для вас. Мы пройдем по историческому центру и увидим главные достопримечательностей. На моих прогулках нет заученных фраз из аудиогида — только интересные истории!
Ближайшие даты:
17
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18
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даты
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|599.50 ₽
|Дети до 12 лет
|0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности невозможно. Поэтому обзорные экскурсии обычно проводят на автобусе или на автомобиле. Но для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные. Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города, - увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство, - постоим у Медного всадника и решим медный он или нет)) - пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух, - увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку, - сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов, - поговорим о разводных мостах и о наводнениях, - заглянем в парочку знаменитых проходных дворов, - поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно. Приходите будет интересно!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Прогулка по городу
- Услуги гида
- Что не входит
- Трансфер
- Личные расходы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Малая Морская улица д. 4/1Завершение: Дворцовая площадь д. 1
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталия
30 июня 2020
Потрясающая экскурсия
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