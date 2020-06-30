Описание

Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности невозможно. Поэтому обзорные экскурсии обычно проводят на автобусе или на автомобиле. Но для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные. Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города, - увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство, - постоим у Медного всадника и решим медный он или нет)) - пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух, - увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку, - сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов, - поговорим о разводных мостах и о наводнениях, - заглянем в парочку знаменитых проходных дворов, - поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно. Приходите будет интересно!