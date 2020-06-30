Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
Групповая экскурсия в Санкт-Петербурге

Золотой треугольник Петербурга

5
1 отзыв
Всем привет, я Илья. Я родился и вырос в Петербурге, а сейчас рассказываю о своем родном городе туристам. Если вы впервые в Северной столице — эта экскурсия для вас. Мы пройдем по историческому центру и увидим главные достопримечательностей. На моих прогулках нет заученных фраз из аудиогида — только интересные истории!
Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
Золотой треугольник Петербурга: обзорная пешеходная экскурсия
Ближайшие даты:
17
фев
18
фев
20
фев
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24
фев
25
фев
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет599.50 ₽
Дети до 12 лет0 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Двигаясь пешком, да еще и за один раз, осмотреть все Питерские достопримечательности невозможно. Поэтому обзорные экскурсии обычно проводят на автобусе или на автомобиле. Но для того чтобы почувствовать Санкт-Петербург по настоящему по нему нужно ходить пешком. Ходить не торопясь, задирая голову рассматривая его удивительные дворцы и особняки, памятники и доходные дома, бродить вдоль его великолепных гранитных набережных, заглядывать в таинственные подворотни и парадные. Начнем мы наш маршрут в самом центре у станции метро Адмиралтейская, а закончим либо там же либо на Дворцовой площади перед Зимним дворцом. Это зависит от того какой темп мы сможем набрать. На нашей экскурсии мы с вами увидим - улицу где селились самые богатые и знатные люди города, - увидим Исаакиевский собор и Адмиралтейство, - постоим у Медного всадника и решим медный он или нет)) - пройдемся по набережной Невы и вдохнем свежий Балтийский воздух, - увидим Дворцовую площадь и Зимний дворец, Атлантов и Зимнюю канавку, - сфотографируемся на фоне самых известных открыточных видов, - поговорим о разводных мостах и о наводнениях, - заглянем в парочку знаменитых проходных дворов, - поговорим о тех кто строил этот прекрасный и одновременно кошмарный город, да много еще о чем, ведь о Санкт-Петербурге можно рассказывать бесконечно. Приходите будет интересно!

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Прогулка по городу
  • Услуги гида
Что не входит
  • Трансфер
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Малая Морская улица д. 4/1
Завершение: Дворцовая площадь д. 1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
30 июня 2020
Потрясающая экскурсия

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