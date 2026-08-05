Едем туда, где жил и творил Виктор Цой, — эти места продолжают жить в его песнях. Туда, где стоял пивной ларёк, у которого бывали «Мои друзья». Где «кофе в известном кафе согреет меня».
Побываем там, где проходили концерты, и проследим всё творчество «Кино» — внутри большой истории отечественного рока.
Побываем там, где проходили концерты, и проследим всё творчество «Кино» — внутри большой истории отечественного рока.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- здание Ленинградского рок-клуба
- Богословское кладбище
- место, где Цой родился
- откуда отправляется «электричка, которая везёт меня туда, куда я не хочу»
- где прошёл первый в нашей стране стадионный концерт одной рок-группы — и это было «Кино»
А ещё:
- «Камчатку», где Цой кидал уголь
- кинотеатр, проходя мимо которого Цой и Рыбин решили, как назвать свою группу
- и многое другое
Я расскажу:
- где пролегали маршруты начинающего певца
- какие предметы и явления его жизни и быта увековечены в песнях «Гарина и Гиперболоидов» и «Кино»
- как на одном выступлении оказались сразу два бас-гитариста и почему
- кого называют крёстным отцом русского рока
Покажу:
- билет на премьеру фильма «Игла» (ЛДМ, 1988)
- билет на концерт «Кино» в СКК (1988)
- билет на концерт «Кино» в Минске (1989)
- пластинки и выпуск газеты «Ленинградская правда» 1978 года
Скорее всего, эти билеты существуют в единственном экземпляре.
Кому подойдёт экскурсия
Ценителям русского рока и поклонникам группы «Кино».
Организационные детали
Возможно провести программу для большего количества участников на автомобиле (до 4 чел.) за 18000 ₽ или на микроавтобусе (до 6 чел.) за 28000 ₽.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Базовый билет
|11 111 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского собора
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 3090 туристов
Я родился в Ленинграде и вырос в Санкт-Петербурге. По образованию архитектор, член Союза архитекторов России. С 2008 года провожу экскурсии в Санкт-Петербурге в пешеходном, автомобильном и мотоформате. Мистические, андеграундные, архитектурные или обзорные — каждую программу мы с моей командой готовим много лет и доводим до идеала. Петербург, Кронштадт, Петергоф и Новгород — вот города, где я вам помогу.
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