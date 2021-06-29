Прогулки по рекам и каналам Санкт-Петербурга на теплоходах и катерах. Мы собрали несколько самых интересных водных экскурсий, где вы увидите развод мостов и достопримечательности 🏛️, в том числе ночные и даже с возможностью аренды катера только для себя и друзей, например, на день рождения

Водные экскурсии по каналам Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург – это не только крыши и дворцы. «Северная Венеция» выглядит по-особенному именно здесь, в водной стихии, когда красота и история, стиль, порода эффектно подсвечивается, а толпы людей и машины не мешают впитывать колорит и особенности архитектуры.

Не зря Диана Арбенина сказала, что для нее...

"Питер — это такой строгий франт, немножко денди, такой изящный..."

Мы согласны со звездой. Тот, кто не был на такой прогулке, не узнает его до конца. Приглашаем на классический променад в романтическом либо ознакомительном стиле. Можно арендовать теплоход, самому стать капитаном, побывать в забытых уголках, испытать непривычные эмоции. Любой отрыв здесь безопасен, принесет пользу. Стоимость различна, по карману каждому, зависит от самого мероприятия, варьируются от 535₽ до 16000₽.

Обзорная поездка для новичков: визитная карточка

Мосты Питера Спас на Крови Посадка на эту экскурсию

Предлагаем отдых на теплоходе «Северная Венеция»: это классический обзорный тур. Он подходит как для путешественников, что первый раз приехали в город, так и для бывалых опытных знатоков. Все достопримечательности, о которых когда-то слышали и мечтали, предстанут в наилучшем виде и ракурсе. Это визитная карточка любого хорошего знакомства с детищем Петра Первого.

Время прогулки: 1 час 15 минут

Что увидите

Вашему вниманию откроются изысканные памятники, здания. Такое путешествие существенно экономит силы, ведь пройти полностью пешком вдоль Мойки и Фонтанки сможет позволить себе не каждый. Кроме того, на этих реках почти нет ветра и не такая сильная качка, как при выходе в залив. Уютно и спокойно, романтично и впечатляюще. Мы провезем вас под множеством переходов, даже под знаменитым Синим мостом, что считается самым широким в мире.

Зимний дворец;

Стрелка Васильевского острова;

Петропавловская крепость;

Летний сад;

Летний дворец Петра I;

Чижик-Пыжик;

Инженерный замок и многое другое;

Все символы и архитектурные шедевры будут как на ладони!

Интересный факт. Как известно, Питер построен на болоте. Но вся его красота надежна. Так, например, Исаакиевский собор укреплен, стоит на 10 760 сваях!

Что не забыть:

Лучше всего приходить не опаздывая;

Посадка за полчаса до отправления;

Не забудьте письмо-подтверждение о бронировании (распечатку или с экрана телефона);

Для льготной стоимости необходимы документы, подтверждающие льготу. Их нужно захватить заблаговременно, чтобы предъявить при посадке.

Индивидуальный тур на катере

Мосты Питера Индивидуальная прогулка на катере Закат в Санкт-Петербурге Развод мостов

Стандартные прогулки надоели? Чтобы не устать от большого скопления людей и насладиться сполна небольшой компанией маршрутами рек и каналов, стоит приобрести путешествие на катере. Это камерный неповторимый опыт для опытных путешественников, которые хотят узнать иной, эксклюзивный Петербург.

Преимущества:

Отдых в компании до 8 человек;

Музыка (можно поставить что-то свое);

Можно попасть в каналы, где почти никто не бывает;

Есть вариант составить индивидуальный маршрут, добавив особые места и локации;

Опытный гид-капитан, знающий много интересного;

Теплые пледы и тент от дождя и ветра.

Время экскурсии: 1 час. Происходит ежедневно с 09:00 до 02:00.

Основные достопримечательности:

В данном случае легче написать, что вы не увидите. Даем далеко не полный список.

Троицкий собор;

Никольский собор;

Мариинский театр;

Остров Новая;

Голландия Исаакиевский собор;

Музей Пушкина;

Медный всадник;

Кунсткамера;

Петропавловская крепость;

Далее: по желанию клиента. Можно заранее узнать у местных жителей «изюминки» локаций, куда клиента по желанию доставит опытный капитан. Ведь, как известно, есть Питер для новичков и есть для опытных гурманов.

Индивидуальная прогулка на катере Вы можете взять с собой друзей, так как цена за всех сразу до 8 человек

Организационные детали:

Регистрация: набережная реки Фонтанки, 105.Вопросы задаются гиду до оплаты.Для того чтобы попасть на заказанный круиз, обязательно прибыть на причал раньше срока и пройти регистрацию вовремя.

Интересный факт: Лишь 10% территории Петербурга покрыто водой. Однако это не мешает гордо называть его Северной Венецией. Таким образом, репутация не менее важна, чем сама информация.

Мосты и саксофон: авторские круизы, свет, вода и звук как на ладони

Встречаем закат на теплоходе Газпром Арена и Лахта-Центр Внутри очень уютно Гид Светлана

Иногда клиентам интересен особый авторский тур. Мы предлагаем ощутить очарование вечерних улиц с помощью особого гида и саксофонной музыки. А закатное солнце, увиденное в открытом заливе, настроит на романтический лад. Прогулка идеальна для влюбленных пар, лиричных праздников, семейных вечеринок.

Любуясь видами, подойдем к Финскому заливу с захватывающими видами на стадион «Зенит-Арена», «Лахта-центр». Кроме того, наша компания заглянет к излюбленной точке релакса петербуржцев: Северным островам. Кроме того маршрут пролегает по руслу парадной Невы, ее рукавам и притокам; Большой Неве, Петровскому фарватеру, Малой Неве.

Этот отдых: коктейль из прошлого и настоящего. Вы полюбуетесь знаменитыми набережными, увидите исторические достопримечательности в обрамлении современных зданий. Не забудется никогда.

Преимущества:

Авторское мероприятие, узнаете много неизвестных фактов;

Музыкальное сопровождение;

Комфортный современный дизайн, с теплой закрытой палубой и открытой палубой с панорамным видом.

Выход в открытый залив, яркий закат;

Соединяет современный Питер со столицей 18 века;

Достопримечательности исторического центра;

Очарование вечера и зданий.

Срок мероприятия: 1 час 45 минут. Происходит ежедневно.

Можно увидеть официальную Неву с ее с основными достопримечательностями:

Петропавловскую крепость;

Эрмитаж;

Стрелку Васильевского острова;

Крейсер Аврора;

Современный деловой Петербург;

Элитную застройку Петровского и Крестовского островов;

Различные исторические и современные части Васильевского, Декабристов;

Единственный частный мини-материк Петербурга — Серный;

Живописные панорамы Финского залива с видами на Вантовый мост ЗСД;

Лахта-Центр;

и прочее.

Вечерний круиз к Северным островам Описание экскурсии

Организационные детали:

Регистрация: Адмиралтейская набережная, причал Медный всадник.

Детский и льготный билет должны сопровождаться соответствующим документом.

Вопросы задаются гиду до оплаты.

Для того чтобы попасть на запланированный тур, обязательно прибыть на причал раньше и пройти регистрацию вовремя.

Развод мостов по-питерски, или вечер в столице дворцов

Ночной Питер с теплохода Ночной Питер Развод мостов

Особое завершение дня в Петербурге – развод мостов. Его смотрят и с крыш, и с плавсредств. Мы предлагаем вам последнее. Вы вдохновитесь сиянием городских фонарей и сделаете отличные фото. А наш гид обеспечит комфорт и расскажет главное об увиденном. Это незабываемое путешествие для гостей и путешественников, подходит для романтических свиданий и интересных встреч. К тому же, будет что ответить знакомым на сакраментальный вопрос после променада.

Преимущества:

Вечерний Питер, развод мостов;

Маршрут пролегает через все водные пути Санкт-Петербурга;

Современная и старинная архитектура;

Большой охват достопримечательностей;

Уютная атмосфера.

Срок экскурсии: 2 часа 45 минут. Происходит ежедневно.

Что вы увидите:

Большой драматический театр;

Никольский собор;

Троицкий собор;

Казанский собор;

Музей-усадьба;

Державина Храм Спаса на Крови;

Михайловский замок 35 мостов;

включая Казанский, и это далеко не полный список.

Острова, каналы и развод мостов Описание экскурсии

Организационные детали:

Путешествие проходит каждый день, кроме официальных праздников, когда мосты не разводят.

Детский и льготный билет должны сопровождаться соответствующим документом.

В случае непогоды забронированный отдых переносится на благоприятное время.

Регистрация: Адмиралтейская набережная, причал Медный всадник.

Для того чтобы попасть на круиз, обязательно прибыть на причал и пройти регистрацию вовремя. Так появится шанс занять удобные места и разместиться с комфортом.

Лайфхаки

Что еще необходимо знать, чтобы путешествие стало максимально комфортным и удобным?

Заранее через интернет выясните все те места и яркие локации, где хотели бы побывать и организуйте путешествие так, чтобы посетить их все или большинство.

Если оплачивать водный круиз на сайте, не нужно будет стоять в очереди в кассу и можно будет выбрать ту дату, что наиболее подходит.

Здесь люди пьют много кофе. Если не привыкли к этому, привыкайте сразу, вам понравится! Это помогает, поскольку часто сыро и холодно, идет дождь. Если есть возможность захватить стаканчик или термос с этим божественным напитком, сделайте это!

Если погода портится, узнайте, не будет ли перенесена экскурсия и входят ли в поездку теплые пледы, оснащено ли судно закрытой палубой.

Желание побыть вдвоем - прекрасно, выбирайте плавсредство поменьше, иначе придется делить романтику с доброй сотней чужих людей. Если же вы – сторонник шумных вечеринок, смело приглашайте друзей и знакомых, чем больше людей – больше веселья!

Читая о стоимости водных прогулок, внимательно отмечайте, она идет за человека или всю экскурсию. Это важно.

До срока озаботьтесь поиском мест питания. Узнайте конечную точку прибытия на катере или теплоходе и поинтересуйтесь, какие кафе там есть, так как наверняка будете голодными. Расспросите коренных жителей, где лучше всего подкрепиться. Места в центре очень дороги и не всегда еда там соответствует принципам отличная цена-качество.

Не нужно забывать о постоянной перемене погоды. Зонт, плащ, надежная обувь избавят от насморка и простуды. Пусть фото будут не столь пафосными, зато здоровье сбережете.

Прежде, чем отправляться на водную прогулку, стоит почитать отзывы тех, кто уже плавал каналами. Если есть знакомые питерцы, можно спросить у них, что вызовет наибольший восторг, что стоит посмотреть в первую очередь.

FAQ – ответы на вопросы

Когда в Санкт-Петербурге сезон белых ночей?

Он начинается в конце мая и продолжается до середины июля. Это особенное время. Именно в эти дни солнце, будто отказывается уходить на ночной покой, а продолжает подсвечивать горизонт. Это очень красиво и требует дополнительной экскурсии.

Кто проводит экскурсии?

Сопровождают экскурсии на катерах и теплоходах местные гиды – профессионалы. С удовольствием расскажут о городе, ответят на все вопросы. У них можно узнать немало интересной информации о городе, его истории.

Когда можно покататься по рекам и каналам в Санкт-Петербурге?

Они доступны в период навигации, то есть с апреля по октябрь.

Состоится ли экскурсия, если билеты оплачены, а погода очень плохая?

Если вода в каналах повысилась, мероприятие может быть заменено на другую экскурсию. Кроме того, если по различным соображениям прогулка была отменена, билет возвращается в кассу или дата поездки переносится.

Сколько гостей можно взять с собой в тур или круиз?

Различные теплоходы имеют разные объемы и стоимость. Очень важно заранее подробно поинтересоваться, каков прайс на одно лицо и вместимость плавсредства. Теплоход обычно берет 100 и более человек. Катер, к примеру, не резиновый. Обычно в него помещается лишь 8-9 гостей.

Что является символом Питера?