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Северные острова, каналы и развод мостов

Светлана Б.
Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга
Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы и завершающийся просмотром развода мостов на Неве.

Вы полюбуетесь всеми главными достопримечательностями 🏛️ города: Эрмитаж, Медный Всадник, Адмиралтейство, Петропавловку и стрелку Васильевского Острова.

А потом отправитесь на Север.

Туда, где много зелёных парков 🌳 и современной архитектуры.

Увидите Зенит-Арену и Лахта-центр.

А завершите прогулку 👣 вновь в сердце города в тот самый момент, когда над Невой взмоют в воздух створки разводных мостов.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🔭Обзорная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🥰Романтическая
  • 👀Идеально для первого визита
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 2.75 часа
  • 👫 Группа не более 80 человек

  • 1 400 ₽ за человека

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Северные острова, каналы и развод мостов
Северные острова, каналы и развод мостов

Что вы увидите

  • Большой драматический театр
  • Никольский собор
  • Троицкий собор
  • Казанский собор
  • Музей-усадьба Державина
  • Храм Спаса на Крови
  • Михайловский замок
  • 35 мостов, включая Казанский
  • Невский проспект
  • канал Грибоедова
  • Лахта-центр
  • Крестовский остров

Что вас ожидает:

  • Главные достопримечательности 🏛️ Петербурга;
  • Парадные набережные центральной акватории Невы и знаменитые каналы Северной Венеции в огнях ночной подсветки;
  • Северные острова дельты Невы – Елагин и Крестовский;
  • Зеленые парки 🌳 и современная городская архитектура города;
  • Стадион Зенит-арена и башня Лахта-центра;
  • Эрмитаж, Петропавловская крепость, Летний сад, Крейсер «Аврора»;
  • И конечно же главное зрелище невской акватории — развод мостов.

Наш маршрут будет пролегать практически через все водные пути Санкт-Петербурга:

  • р. Нева — Кронверкская протока — Летний сад — крейсер «Аврора» — р. Большая Невка — Телебашня — р. Малая Невка — р. Ждановка — р. Малая Нева — р. Нева причал и стоянка 10 минут — просмотр разведения мостов — р. Фонтанка — р. Мойка — причал наб. р. Мойки, д. 70.

Организационные детали:

  • При приобретении детского и льготного билетов будьте готовы предъявить подтверждающие документы, иначе билет 🎫 будет считаться недействительным;
  • Уважаемые гости, просим обратить внимание, что рейсы осуществляются без питания на борту, до особого распоряжения по снятию ограничений;
  • Приняты все необходимые меры, связанные с профилактикой и нераспространением вирусных инфекций;
  • Для комфортной прогулки в пасмурную погоду и вечернее время рекомендуем брать с собой теплую одежду, т. к. по текущим санитарным нормам мы не можем предоставлять нашим гостям пледы. Мы заботимся о вашем здоровье!
Что входит
  • Путешествие на теплоходе
  • Аудиогид
  • Музыкальное сопровождение
Что не входит
  • Еда и напитки
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Адмиралтейская наб., причал Медный всадник
Место завершения
🏁 наб. реки Мойки, 70 (Исаакиевская пл.), причал Синий мост
Северные острова, каналы и развод мостов
Северные острова, каналы и развод мостов
Северные острова, каналы и развод мостов
Северные острова, каналы и развод мостов
Северные острова, каналы и развод мостов

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Светлана Б.
Светлана Б.
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