Светлана Б. – Гид из Санкт-Петербурга

Маршрут, охватывающий практически все водные пути Санкт-Петербурга, каналы и завершающийся просмотром развода мостов на Неве.



Вы полюбуетесь всеми главными достопримечательностями 🏛️ города: Эрмитаж, Медный Всадник, Адмиралтейство, Петропавловку и стрелку Васильевского Острова.



А потом отправитесь на Север.



Туда, где много зелёных парков 🌳 и современной архитектуры.



Увидите Зенит-Арену и Лахта-центр.



А завершите прогулку 👣 вновь в сердце города в тот самый момент, когда над Невой взмоют в воздух створки разводных мостов.