Необычная индивидуальная прогулка 👣 по рекам и каналам от местного жителя! Я знаю каналы, по которым никто не катает. Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды. Вы увидите: канал Грибоедова, Мойку, Финский залив, развод Невских мостов... и многое другое.

Проведите романтический вечер на катере с шампанским, встречая закат и наслаждаясь удивительной красотой Петербурга.