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Прогулка на катере по индивидуальному маршруту

4.3
33 отзыва
Александр С.
Александр С. – Гид из Санкт-Петербурга
На нашей водной прогулке 👣 вас будет ждать экскурсия ⛳ от капитана катера, теплые пледы, тент от дождя и ветра и, конечно же, незабываемые эмоции.

Я могу составить для вас индивидуальный маршрут прогулки и прокатить по каналам, о которых мало кто знает.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🌇Подходит для вечера
  • ☀️Летняя
  • 🕐Длительность 1 час
  • 👫 Для 1-7 человек

  • 6 000 ₽ за экскурсию

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Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту

Что вы увидите

  • Ломоносовский мост
  • Юсуповские дворцы
  • Троицкий собор
  • Никольский собор
  • Площадь семи мостов
  • Мариинский театр
  • Остров Новая Голландия
  • Самый широкий мост в Европе
  • Исаакиевский собор
  • Музей Пушкина
  • Медный всадник
  • Дворцовый мост
  • Кунсткамера
  • Петропавловская крепость
  • Аврора
  • Летний сад
  • Строгановский музей
  • Аничков мост
Необычная индивидуальная прогулка 👣 по рекам и каналам от местного жителя! Я знаю каналы, по которым никто не катает. Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды. Вы увидите: канал Грибоедова, Мойку, Финский залив, развод Невских мостов... и многое другое.
Проведите романтический вечер на катере с шампанским, встречая закат и наслаждаясь удивительной красотой Петербурга.
Что входит
  • Часовая прогулка на катере
  • Экскурсия от капитана (при необходимости)
  • Пледы
  • Музыка( можно поставить свою музыку)
  • Тент от дождя и ветра
Что не входит
  • Продление аренды катера
Начало
🚩 Набережная реки Фонтанки, 43
Место завершения
🏁 Набережная реки Фонтанки 43
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту
Прогулка на катере по индивидуальному маршруту

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Александр С.
Александр С.
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33 отзыва оставили туристы

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