Необычная индивидуальная прогулка 👣 по рекам и каналам от местного жителя! Я знаю каналы, по которым никто не катает. Посмотрите на нетипичный Петербург на индивидуальном катере с воды. Вы увидите: канал Грибоедова, Мойку, Финский залив, развод Невских мостов... и многое другое.
Проведите романтический вечер на катере с шампанским, встречая закат и наслаждаясь удивительной красотой Петербурга.
Что входит
Часовая прогулка на катере
Экскурсия от капитана (при необходимости)
Пледы
Музыка( можно поставить свою музыку)
Тент от дождя и ветра
Что не входит
Продление аренды катера
Начало
🚩 Набережная реки Фонтанки, 43
Место завершения
🏁 Набережная реки Фонтанки 43
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.