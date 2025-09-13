-
3 города за 2 дня с выездом из Санкт-Петербурга: «Тверская Венеция», Торжок и Тверь
Полюбоваться водными каналами Вышнего Волочка, прогуляться по древним городам и заглянуть в музеи
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Московская», 7:00
13 сен в 07:00
27 сен в 07:00
10 450 ₽
20 900 ₽ за человека
Автобусный тур из Петербурга: 7 городов Золотого кольца, Тверь и Боголюбово
Изучить Ярославль и Кострому, погулять по Суздалю и Владимиру, посетить Троице-Сергиеву лавру
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Площадь Восстания»...
14 сен в 08:00
28 сен в 08:00
34 900 ₽ за человека
Чары древней провинции: Торжок, Тверь, Валдай из Петербурга
Увидеть 1000-летнюю обитель, погулять по городкам и нацпарку у озера, посетить Иверский монастырь
Начало: Санкт-Петербург, ТЦ «Галерея», 6:30
13 сен в 06:30
18 окт в 06:30
9780 ₽ за человека
