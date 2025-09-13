Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Набережная Степана Разина" можно забронировать 3 тура от 9780 до 34 900 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 4 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5