Можно взять с собой перекус и термос с горячим напитком. Для посещения святынь женщинам рекомендуется иметь юбку и платок (шапку). Для омовения в святых источниках: полотенце, рубаху, тапочки.
Питание. Не входит в стоимость.
Транспорт. До 4 участников включительно — кроссовер. Более 4 участников — минивэн или микроавтобус с доплатой.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.
Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.
Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
1 день
Монастыри, святые источники
Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и вдоль могучих рек и величественных лесов поедем в Старую Ладогу. По пути запланирована трассовая экскурсия, в ходе которой поговорим о прошлом этих мест. Разберёмся, что такое Ингерманландия, обсудим ратные подвиги Александра Невского и Петра I, вспомним о «Дороге жизни» блокадного Ленинграда и порассуждаем о монашестве.
По прибытии осмотрим достопримечательности Старой Ладоги, которую называют матерью городов русских. Увидим Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, памятник Рюрику и Вещему Олегу, Успенский девичий монастырь, церковь Иоанна Предтечи, древние курганы. Можно будет совершить омовение в святом источнике Параскевы Пятницы.
После обеда посетим Введено-Оятский монастырь. Вы сможете помолиться о семейном благополучии у мощей преподобных Сергия и Варвары, окунуться в купель (температура круглый год +12°C) и набрать святой воды в источнике.
Переместимся в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь в деревне Старая Слобода. Вы узнаете о его основателе, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Полюбуетесь Рощинским озером, старинными фресками и средневековыми памятниками архитектуры. В этот или на следующий день можно сходить на экскурсию по монастырю (по желанию).
2 день
Музей, монастырь
До обеда у вас будет возможность посетить литургию. Затем поедем в Лодейное Поле, чтобы познакомиться с коллекцией историко-краеведческого музея.
Далее побываем в Покрово-Тервеническом женском монастыре. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери, которая считается чудотворной. Перед ней принято молиться, надев на голову серебряный венец. Можно будет совершить омовение в целебном источнике, указанном самой Богородицей, или святом озере. После экскурсии отправимся в обратный путь и прибудем в Санкт-Петербург вечером.
Пожертвование в Свято-Троицком монастыре Александра Свирского - 2000 ₽
Экскурсия по Староладожской крепости - 350 ₽ с человека
Пожертвование в Покрово-Тервеническом женском монастыре - 200 ₽ с человека
Экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Санкт-Петербурге (Центральный, Невский или Фрунзенский районы) /станция метро «Улица Дыбенко», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, к месту старта, около 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
