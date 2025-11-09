Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и вдоль могучих рек и величественных лесов поедем в Старую Ладогу. По пути запланирована трассовая экскурсия, в ходе которой поговорим о прошлом этих мест. Разберёмся, что такое Ингерманландия, обсудим ратные подвиги Александра Невского и Петра I, вспомним о «Дороге жизни» блокадного Ленинграда и порассуждаем о монашестве.

По прибытии осмотрим достопримечательности Старой Ладоги, которую называют матерью городов русских. Увидим Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, памятник Рюрику и Вещему Олегу, Успенский девичий монастырь, церковь Иоанна Предтечи, древние курганы. Можно будет совершить омовение в святом источнике Параскевы Пятницы.

После обеда посетим Введено-Оятский монастырь. Вы сможете помолиться о семейном благополучии у мощей преподобных Сергия и Варвары, окунуться в купель (температура круглый год +12°C) и набрать святой воды в источнике.

Переместимся в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь в деревне Старая Слобода. Вы узнаете о его основателе, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Полюбуетесь Рощинским озером, старинными фресками и средневековыми памятниками архитектуры. В этот или на следующий день можно сходить на экскурсию по монастырю (по желанию).