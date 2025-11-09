Мои заказы

Вдаль от мирской суеты: индивидуальный тур-паломничество по монастырям Ленобласти

Совершить омовения в святых источниках, помолиться у мощей преподобных и чудотворной иконы
Поедем в глубинку Ленинградской области, чтобы хотя бы на одни выходные забыть о мирских заботах, проникнуться атмосферой духовности и погрузиться в историю намоленных мест.

Мы посетим 5 монастырей: попросим семейного благополучия
читать дальше

у мощей преподобных Сергия и Варвары, поклонимся чудотворной Тервенической иконе Божией Матери, при желании поучаствуем в литургии.

В некоторых обителях оборудованы купальни у святого источника — можно набрать с собой воды или совершить омовение, дарующее исцеление.

А ещё вдоволь налюбуемся классическими русскими пейзажами с бескрайними просторами, синими озёрами и древними памятниками архитектуры.

Вдаль от мирской суеты: индивидуальный тур-паломничество по монастырям Ленобласти
Вдаль от мирской суеты: индивидуальный тур-паломничество по монастырям Ленобласти
Вдаль от мирской суеты: индивидуальный тур-паломничество по монастырям Ленобласти
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Можно взять с собой перекус и термос с горячим напитком. Для посещения святынь женщинам рекомендуется иметь юбку и платок (шапку). Для омовения в святых источниках: полотенце, рубаху, тапочки.

Питание. Не входит в стоимость.

Транспорт. До 4 участников включительно — кроссовер. Более 4 участников — минивэн или микроавтобус с доплатой.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста.

Уровень сложности. Минимальный. Без физической нагрузки. Короткие прогулки, передвижение на транспорте.

Проведение тура возможно в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Монастыри, святые источники

Ранним утром встретимся в Санкт-Петербурге и вдоль могучих рек и величественных лесов поедем в Старую Ладогу. По пути запланирована трассовая экскурсия, в ходе которой поговорим о прошлом этих мест. Разберёмся, что такое Ингерманландия, обсудим ратные подвиги Александра Невского и Петра I, вспомним о «Дороге жизни» блокадного Ленинграда и порассуждаем о монашестве.

По прибытии осмотрим достопримечательности Старой Ладоги, которую называют матерью городов русских. Увидим Никольский мужской монастырь, Староладожскую крепость, памятник Рюрику и Вещему Олегу, Успенский девичий монастырь, церковь Иоанна Предтечи, древние курганы. Можно будет совершить омовение в святом источнике Параскевы Пятницы.

После обеда посетим Введено-Оятский монастырь. Вы сможете помолиться о семейном благополучии у мощей преподобных Сергия и Варвары, окунуться в купель (температура круглый год +12°C) и набрать святой воды в источнике.

Переместимся в Свято-Троицкий Александра Свирского мужской монастырь в деревне Старая Слобода. Вы узнаете о его основателе, заглянете в часовню, где произошло явление Святой Троицы. Полюбуетесь Рощинским озером, старинными фресками и средневековыми памятниками архитектуры. В этот или на следующий день можно сходить на экскурсию по монастырю (по желанию).

Монастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источникиМонастыри, святые источники
2 день

Музей, монастырь

До обеда у вас будет возможность посетить литургию. Затем поедем в Лодейное Поле, чтобы познакомиться с коллекцией историко-краеведческого музея.

Далее побываем в Покрово-Тервеническом женском монастыре. Главная святыня обители — Тервеническая икона Божией Матери, которая считается чудотворной. Перед ней принято молиться, надев на голову серебряный венец. Можно будет совершить омовение в целебном источнике, указанном самой Богородицей, или святом озере. После экскурсии отправимся в обратный путь и прибудем в Санкт-Петербург вечером.

Музей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырьМузей, монастырь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Санкт-Петербург и обратно в ваш город
  • Проживание (включая номер для гида)
  • Питание
  • Пожертвование в Свято-Троицком монастыре Александра Свирского - 2000 ₽
  • Экскурсия по Староладожской крепости - 350 ₽ с человека
  • Пожертвование в Покрово-Тервеническом женском монастыре - 200 ₽ с человека
  • Экскурсии (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Место вашего проживания в Санкт-Петербурге (Центральный, Невский или Фрунзенский районы) /станция метро «Улица Дыбенко», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, к месту старта, около 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Элеонора
Элеонора — ваша команда гидов в Санкт-Петербурге
Провели экскурсии для 8990 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Элеонора, я аккредитованный гид, кандидат филологических наук и увлечённый местный житель. Я работаю с командой гидов-профессионалов, мы проводим экскурсии на своих автомобилях. Наша команда существует
читать дальше

уже достаточно давно, средний стаж работы — 10 лет. Наши гиды отличаются глубокими знаниями в области истории, архитектуры, краеведения. При этом мы стараемся не перегружать путешественников фактами. Наши экскурсии лёгкие для восприятия — будут и легенды, и шутки.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
На автобусе
7 дней
2 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 7 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 30 400 ₽ за человека
В сердце Петербурга. Летний тур на 4 дня
На автобусе
4 дня
3 отзыва
В сердце Петербурга. Летний тур на 4 дня
Начало: Санкт-Петербург
1 июн в 10:00
8 июн в 10:00
от 19 850 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга