Мы отправимся в Карелию, чтобы погулять по паркам, пофотографировать северных оленей, маламутов и хаски, рассмотреть занятные финские вещицы из прошлого и познакомиться с Сортавалой,
Описание тура
Организационные детали
Берите с собой тёплые вещи и обувь по погоде.
Питание. В стоимость включён завтрак в гостинице во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Автобус туристического класса.
Уровень сложности. Лёгкий. Будем много гулять, физподготовка не понадобится.
Возраст участников. 16+.
Программа тура по дням
Посещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей Milka
Встречаемся и отправляемся вглубь Карельского перешейка. Первую остановку сделаем в конном клубе в живописном месте у берега реки. Здесь содержатся лошади, пони, хаски, маламуты и другие животные, обучают верховой езде и проводят экскурсии по питомнику. Местные собаки — известные актёры: они постоянно снимаются в кино и попозируют вам для фотосессии. Если позволит погода, можно будет прокатиться на лошади.
Затем доедем до Лосевских порогов — полюбуемся бурлящей водой в зимнем оформлении и знаменитым камнем «Жандармом». После переедем на ферму-музей Milka, по прибытии желающие смогут пообедать. Музей расположен в старинном финском доме, которому уже 100 лет. Здесь можно увидеть занятные вещицы из прошлого и узнать о былых временах. Хозяйка расскажет о своём хозяйстве и, возможно, даст продегустировать некоторые продукты.
Вечером разместимся в отеле, свободное время. При желании возможно посещение музейного комплекса «Стрелецкий острог».
Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"
Позавтракав, едем в парк «Долина водопадов». В глухом лесу течёт река Ихаланйоки, чьё название связано с карельскими божествами. С древних времён на её берега приходят люди, чтобы полюбоваться местными водопадами — мы сделаем так же! Посмотрим на 4 водопада, которые образуют протяжённый каскад. Подход к реке оборудован лестницей — спустимся вниз на 120 метров и полюбуемся местными пейзажами.
Затем переедем в Сортавалу, которую жители Карелии и Финляндии считают самым красивым городом Приладожья. Осмотрим сохранившиеся дома в стиле «Северного модерна», увидим скульптуру Вяйнемейнена — героя эпоса. После доберёмся до горы Паасо (для желающих): вы сможете подняться на вершину по лестнице и полюбоваться с высоты видом на озёра, железную дорогу и лес. Когда-то здесь располагалось древнее городище Паасо, стояли крепостные стены, защищавшие карелов от опасностей. Спустившись, можно заглянуть в сувенирную лавку с местными изделиями и памятными мелочами.
*Вместо поездки к горе можно остаться в Сортавале и прогуляться самостоятельно.
По возвращении в Сортавалу будет время для обеда, а далее вас ждёт заключительная локация — легендарный горный парк «Рускеала». Вы пройдётесь по парку с художественной подсветкой, посмотрите на старинный мраморный карьер, из которого камень, послуживший при отделке многих построек Санкт-Петербурга. Полюбуетесь фактурными мраморными скалами, которые возвышаются над озером, побываете в небольшой штольне и сможете посетить знаменитую «Площадку желаний», где, по поверьям, исполняются заветные мечты.
В Санкт-Петербург вернёмся в 22:00-23:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|12 990 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтрак в гостинице во 2-й день
- Экскурсии в сопровождении автора
- Транспортное обслуживание по программе
- Осмотр музея-фермы «Мilka» с хозяйкой
- Обзорная экскурсия по Сортавале
- Входной билет в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
- Обед на ферме-музее - 650 ₽/чел
- Самостоятельный обед в Сортавале (2-й день)
- Ужины
- Экскурсия в конном клубе + питомник хаски - 650 ₽/чел
- Посещение музейного комплекса «Стрелецкий острог» - 200 ₽/чел
- Посещение «Долины водопадов»: 800 ₽ - взрослые, 700 ₽ - пенсионеры и дети
- Посещение парка на горе Паасо: 600 ₽ - взрослые, 450 ₽ - пенсионеры, студенты
- Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽