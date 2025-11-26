Мои заказы

Новогодний экспресс-тур в Карелию: рускеальские карьеры, водопады и Сортавала

Полюбоваться мраморными берегами в подсветке, погостить в старинном финском доме и в конном клубе
Приглашаем увлекательно и познавательно провести новогодние каникулы.

Мы отправимся в Карелию, чтобы погулять по паркам, пофотографировать северных оленей, маламутов и хаски, рассмотреть занятные финские вещицы из прошлого и познакомиться с Сортавалой,
читать дальше

которую жители Карелии и Финляндии считают самым красивым городом Приладожья.

Вы подниметесь на гору Паасо, чтобы насладиться видом озёр и лесов с высоты, при возможности прокатитесь на лошадях.

В горном парке пройдётесь по берегу знаменитого каньона, побываете в небольшой штольне и сможете посетить знаменитую «Площадку желаний», где, по поверьям, исполняются заветные мечты — тем более в период новогоднего волшебства!

Новогодний экспресс-тур в Карелию: рускеальские карьеры, водопады и Сортавала
Новогодний экспресс-тур в Карелию: рускеальские карьеры, водопады и Сортавала

Описание тура

Организационные детали

Берите с собой тёплые вещи и обувь по погоде.

Питание. В стоимость включён завтрак в гостинице во 2-й день. Остальное питание оплачивается отдельно.

Транспорт. Автобус туристического класса.

Уровень сложности. Лёгкий. Будем много гулять, физподготовка не понадобится.

Возраст участников. 16+.

Программа тура по дням

1 день

Посещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей Milka

Встречаемся и отправляемся вглубь Карельского перешейка. Первую остановку сделаем в конном клубе в живописном месте у берега реки. Здесь содержатся лошади, пони, хаски, маламуты и другие животные, обучают верховой езде и проводят экскурсии по питомнику. Местные собаки — известные актёры: они постоянно снимаются в кино и попозируют вам для фотосессии. Если позволит погода, можно будет прокатиться на лошади.

Затем доедем до Лосевских порогов — полюбуемся бурлящей водой в зимнем оформлении и знаменитым камнем «Жандармом». После переедем на ферму-музей Milka, по прибытии желающие смогут пообедать. Музей расположен в старинном финском доме, которому уже 100 лет. Здесь можно увидеть занятные вещицы из прошлого и узнать о былых временах. Хозяйка расскажет о своём хозяйстве и, возможно, даст продегустировать некоторые продукты.

Вечером разместимся в отеле, свободное время. При желании возможно посещение музейного комплекса «Стрелецкий острог».

Посещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей MilkaПосещение конного клуба и питомника хаски, ферма-музей Milka
2 день

Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"

Позавтракав, едем в парк «Долина водопадов». В глухом лесу течёт река Ихаланйоки, чьё название связано с карельскими божествами. С древних времён на её берега приходят люди, чтобы полюбоваться местными водопадами — мы сделаем так же! Посмотрим на 4 водопада, которые образуют протяжённый каскад. Подход к реке оборудован лестницей — спустимся вниз на 120 метров и полюбуемся местными пейзажами.

Затем переедем в Сортавалу, которую жители Карелии и Финляндии считают самым красивым городом Приладожья. Осмотрим сохранившиеся дома в стиле «Северного модерна», увидим скульптуру Вяйнемейнена — героя эпоса. После доберёмся до горы Паасо (для желающих): вы сможете подняться на вершину по лестнице и полюбоваться с высоты видом на озёра, железную дорогу и лес. Когда-то здесь располагалось древнее городище Паасо, стояли крепостные стены, защищавшие карелов от опасностей. Спустившись, можно заглянуть в сувенирную лавку с местными изделиями и памятными мелочами.

*Вместо поездки к горе можно остаться в Сортавале и прогуляться самостоятельно.

По возвращении в Сортавалу будет время для обеда, а далее вас ждёт заключительная локация — легендарный горный парк «Рускеала». Вы пройдётесь по парку с художественной подсветкой, посмотрите на старинный мраморный карьер, из которого камень, послуживший при отделке многих построек Санкт-Петербурга. Полюбуетесь фактурными мраморными скалами, которые возвышаются над озером, побываете в небольшой штольне и сможете посетить знаменитую «Площадку желаний», где, по поверьям, исполняются заветные мечты.

В Санкт-Петербург вернёмся в 22:00-23:00.

Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"Парк "Долина водопадов", экскурсия по Сортавале, гора Паасо, горный парк "Рускеала"

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет12 990 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтрак в гостинице во 2-й день
  • Экскурсии в сопровождении автора
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Осмотр музея-фермы «Мilka» с хозяйкой
  • Обзорная экскурсия по Сортавале
  • Входной билет в горный парк «Рускеала»
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно в ваш город
  • Обед на ферме-музее - 650 ₽/чел
  • Самостоятельный обед в Сортавале (2-й день)
  • Ужины
  • Экскурсия в конном клубе + питомник хаски - 650 ₽/чел
  • Посещение музейного комплекса «Стрелецкий острог» - 200 ₽/чел
  • Посещение «Долины водопадов»: 800 ₽ - взрослые, 700 ₽ - пенсионеры и дети
  • Посещение парка на горе Паасо: 600 ₽ - взрослые, 450 ₽ - пенсионеры, студенты
  • Доплата за 1-местное размещение - 4000 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, станция метро "Озерки" (Выборгское ш., 3, напротив магазина "О’Кей"), 9:30
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Озерки», 22:00-23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна
Татьяна — Организатор в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 4593 туристов
Любим показывать то, что интересно нам самим, поэтому разыскиваем и находим новые места, объекты и увлекательные истории. Благо вокруг их огромное количество! Знание и понимание истории позволяет нам создавать и проводить качественные маршруты. Происходившие в предлагаемых нами локациях события были настолько значительны, что к ним не нужно добавлять непроверенных баек и сомнительных анекдотов.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры из Санкт-Петербурга

«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
На автобусе
1 день 18 часов
-
34%
40 отзывов
«Затерянная Карелия за 2 дня» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
Начало: Казанская ПЛОЩАДЬ/СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По ср, пт и сб
Сегодня в 08:00
28 ноя в 08:00
10 450 ₽15 900 ₽ за человека
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Сортавала и окрестности: мраморные берега "Рускеалы" и атмосфера прошлого в парке "Бастион"
Попробовать калитки и медовуху, пройтись по следам истории и полюбоваться главным каньоном Карелии
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 7:30; станция ме...
Сегодня в 08:00
29 ноя в 08:00
13 100 ₽ за человека
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Уик-энд в Карелии: автобусный тур в Сортавалу и парк «Рускеала», дегустации и экскурсии на выбор
Полюбоваться водопадами Ахвенкоски, попробовать настойки и иван-чай, осмотреть крепость Карела
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 8:00; станц...
2 янв в 08:00
3 янв в 08:00
9450 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга