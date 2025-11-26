Встречаемся и отправляемся вглубь Карельского перешейка. Первую остановку сделаем в конном клубе в живописном месте у берега реки. Здесь содержатся лошади, пони, хаски, маламуты и другие животные, обучают верховой езде и проводят экскурсии по питомнику. Местные собаки — известные актёры: они постоянно снимаются в кино и попозируют вам для фотосессии. Если позволит погода, можно будет прокатиться на лошади.

Затем доедем до Лосевских порогов — полюбуемся бурлящей водой в зимнем оформлении и знаменитым камнем «Жандармом». После переедем на ферму-музей Milka, по прибытии желающие смогут пообедать. Музей расположен в старинном финском доме, которому уже 100 лет. Здесь можно увидеть занятные вещицы из прошлого и узнать о былых временах. Хозяйка расскажет о своём хозяйстве и, возможно, даст продегустировать некоторые продукты.

Вечером разместимся в отеле, свободное время. При желании возможно посещение музейного комплекса «Стрелецкий острог».