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Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней

Встречаем хаски и оленей в Карелии: уникальный тур на 5 дней из Санкт-Петербурга
Комбинированный тур с проживанием в лучших отелях Карелии в городе Петрозаводске и на отличной турбазе на берегу карельского озера – с баней и мангальной зоной в лесном массиве.
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
Долгожданный отпуск в Карелии на 5 дней
Ближайшие даты:
10
июл11
июл12
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июл14
июл15
июл16
июл
Время начала: 07:00

Описание тура

Комбинированный тур по Карелии

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Этот комбинированный тур включает проживание в лучших отелях города Петрозаводска и на уютной турбазе, расположенной на берегу красивого карельского озера. Здесь вы сможете насладиться баней и провести время на свежем воздухе в специально оборудованной мангальной зоне, окруженной лесным массивом.

Отдых на природе

В рамках нашего тура у вас будет возможность отлично отдохнуть на природе. Вы сможете выбрать экскурсии, которые будут интересны именно вам, и насладиться красотой карельских пейзажей.

Достопримечательности и развлечения

Мы предлагаем вам широкий выбор:

  • Лучшие достопримечательности Карелии;
  • Захватывающие активные развлечения;
  • Экскурсии на любой вкус.

Удобное завершение тура

Завершение тура в Петрозаводске удобно для тех, кто приезжает из других регионов или хочет остаться в столице Карелии. Это отличная возможность насладиться атмосферой города и его культурными достопримечательностями.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительную Карелию!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Фермерская усадьба
  • Александро-Свирский монастырь
  • Олонец. Музей карелов-ливвиков
  • Деревня Киндасово
  • Вулкан Гирвас
  • Заповедник и водопад Кивач
  • Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
  • Экскурсия на остров Кижи (по желанию, за доп. плату)
  • Программа на выбор: сплав по реке Шуя / джип-мастер-класс к озеру Белое и деревне Маньга / катание на квадроциклах / катание на каноэ / треккинг с хаски
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
  • Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
  • Проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из карельских озер (2 ночи)
  • Завтраки в отеле
  • Трансфер Петрозаводск - турбаза - Петрозаводск
  • Посещение древнего вулкана Гирвас
  • Посещение водопада Кивач
  • Посещение Александро-Свирского монастыря
  • Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
  • Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
  • Входные билеты в Олонецкий музей
  • Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
  • Входные билеты в заповедник «Кивач»
  • Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
  • Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
  • Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
  • Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
  • ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
  • Ж/д билеты Петрозаводск - Санкт-Петербург или Петрозаводск - Москва
  • Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 6300 руб./чел. 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
  • Сплав по реке Шуя: 3000 руб/чел - взр, 2500 руб/чел - детский до 13 лет (включительно)
  • Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 15500 - цена за человека, если 2 человека в машине 11400 - цена за человека, если 3 человека в машине
  • Прогулка на каноэ по озеру Белое: 11880 руб/чел. - взр., 11000 руб/чел - дети до 10 лет (включительно)
  • Трекинг с собаками хаски: 8100 руб/чел - взр., 7300 руб/чел - дети до 13 лет (включительно)
  • Катание на квадроциклах: 18600 руб/чел - при катание одного человека на квадроцикле, 12600 руб/чел - цена за одного человека при катание двоих людей на одном квадроцикле.
  • Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
  • Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
Где начинаем и завершаем?
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завершение: Ж/д вокзала в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
  • ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
  • Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
  • Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России
  • Чтобы получить кешбэк:
  • 1. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников
  • 2. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте
  • 3. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

1
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
3
2
1
1
Е
5 янв 2024
Карелия великолепна и потрясающая! Но не советую брать тур в турфирме Скантур. Взяли путевку на двоих на 5 дней, три дня в Петрозаводске и два дня на тур базе около
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озера. Автобус опоздал на пол часа к моменту посадки, по дороге сломался или был изначально сломанным, в итоге ездили от заправки до заправки, чтобы водитель купил антифриз, как выяснилось- он у него вытекает, лобовое стекло замерзшее, ничего не видно, в салоне автобуса спереди очень холодно, сзади адова жара, двигались на минимальной скорости, так как видимость нулевая из-за замершего лобового, в итоге в первый день доехали до монастыря, там нас накормили обедом вместо заявленных 12.00 дня, около 14.00, и гид Лихачёва Елена сказала, что мы дальше продолжаем двигаться в Олонец, хотя половина туристов говорили ей, что давайте просто уже доедем до города, ведь автобус сломан! В итоге мы встали посередине дороги, где то на трассе в лесу и 1-1,5 стояли в холодном сломанном автобусе ждали когда приедет за нами другой. На улице мороз -40. Менеджеры турфирмы не реагировали на наши звонки в фирму с самого утра. На второй день автобус снова приезжает за нами на час позже, мы едем в музей, затем на набережную, где должны гулять, при этом Елена не озвучивает ни время посадки в автобус, ни того, что он уедет с места высадки и когда мы замёрзли и решили вернуться в автобус - его там не оказалось. Звонили гиду- у нее выключен телефон. В итоге за нами вернулись, но ситуация ужасная. Деньги не вернули за испорченный отдых!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

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