Комбинированный тур с проживанием в лучших отелях Карелии в городе Петрозаводске и на отличной турбазе на берегу карельского озера – с баней и мангальной зоной в лесном массиве.

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Описание тура

Комбинированный тур по Карелии

Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Этот комбинированный тур включает проживание в лучших отелях города Петрозаводска и на уютной турбазе, расположенной на берегу красивого карельского озера. Здесь вы сможете насладиться баней и провести время на свежем воздухе в специально оборудованной мангальной зоне, окруженной лесным массивом.

Отдых на природе

В рамках нашего тура у вас будет возможность отлично отдохнуть на природе. Вы сможете выбрать экскурсии, которые будут интересны именно вам, и насладиться красотой карельских пейзажей.

Достопримечательности и развлечения

Мы предлагаем вам широкий выбор:

Лучшие достопримечательности Карелии;

Захватывающие активные развлечения;

Экскурсии на любой вкус.

Удобное завершение тура

Завершение тура в Петрозаводске удобно для тех, кто приезжает из других регионов или хочет остаться в столице Карелии. Это отличная возможность насладиться атмосферой города и его культурными достопримечательностями.

Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительную Карелию!