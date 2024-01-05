Описание тура
Комбинированный тур по Карелии
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописной Карелии! Этот комбинированный тур включает проживание в лучших отелях города Петрозаводска и на уютной турбазе, расположенной на берегу красивого карельского озера. Здесь вы сможете насладиться баней и провести время на свежем воздухе в специально оборудованной мангальной зоне, окруженной лесным массивом.
Отдых на природе
В рамках нашего тура у вас будет возможность отлично отдохнуть на природе. Вы сможете выбрать экскурсии, которые будут интересны именно вам, и насладиться красотой карельских пейзажей.
Достопримечательности и развлечения
Мы предлагаем вам широкий выбор:
- Лучшие достопримечательности Карелии;
- Захватывающие активные развлечения;
- Экскурсии на любой вкус.
Удобное завершение тура
Завершение тура в Петрозаводске удобно для тех, кто приезжает из других регионов или хочет остаться в столице Карелии. Это отличная возможность насладиться атмосферой города и его культурными достопримечательностями.
Присоединяйтесь к нам и откройте для себя удивительную Карелию!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Фермерская усадьба
- Александро-Свирский монастырь
- Олонец. Музей карелов-ливвиков
- Деревня Киндасово
- Вулкан Гирвас
- Заповедник и водопад Кивач
- Питомник хаски и ферма северных оленей в резиденции ТалвиУкко
- Экскурсия на остров Кижи (по желанию, за доп. плату)
- Программа на выбор: сплав по реке Шуя / джип-мастер-класс к озеру Белое и деревне Маньга / катание на квадроциклах / катание на каноэ / треккинг с хаски
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в лучших отелях Петрозаводска в центре города и на берегу Онежского озера (зависит от выбранной категории отелей), 2 ночи
- Проживание в лучших туркомплексах на берегу одного из карельских озер (2 ночи)
- Завтраки в отеле
- Трансфер Петрозаводск - турбаза - Петрозаводск
- Посещение древнего вулкана Гирвас
- Посещение водопада Кивач
- Посещение Александро-Свирского монастыря
- Экскурсия по Александро-Свирскому монастырю с местным гидом
- Экскурсия по Олонецкому музею карелов-ливвиков
- Входные билеты в Олонецкий музей
- Интерактивная программа в веселой деревне Киндасово
- Входные билеты в заповедник «Кивач»
- Входные билеты на территорию вулкана Гирвас
- Входные билеты в парк "Вотчина ТалвиУкко" и экскурсия "Северная сага"
- Экскурсия по Онежской набережной в Петрозаводске
- Трассовые экскурсии от профессионального гида на протяжении всего тура
Что не входит в цену
- ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.
- Ж/д билеты Петрозаводск - Санкт-Петербург или Петрозаводск - Москва
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 6800 руб. /взр. студенты 17+ лет, пенсионеры, льготные категории граждан - 6300 руб./чел. 4450 руб. / дети от 2 до 17 лет
- Сплав по реке Шуя: 3000 руб/чел - взр, 2500 руб/чел - детский до 13 лет (включительно)
- Джип-мастер-класс Тур Святозеро-Маньга: 15500 - цена за человека, если 2 человека в машине 11400 - цена за человека, если 3 человека в машине
- Прогулка на каноэ по озеру Белое: 11880 руб/чел. - взр., 11000 руб/чел - дети до 10 лет (включительно)
- Трекинг с собаками хаски: 8100 руб/чел - взр., 7300 руб/чел - дети до 13 лет (включительно)
- Катание на квадроциклах: 18600 руб/чел - при катание одного человека на квадроцикле, 12600 руб/чел - цена за одного человека при катание двоих людей на одном квадроцикле.
- Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 750-900 руб. /чел.
- Развлечения на территории турбазы: по прайсу туркомплекса
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Данный тур участвует в программе CashBack для путешествий по России
- Чтобы получить кешбэк:
- 1. Если у вас нет карты «Мир», оформите её в одном из банков-участников
- 2. Зарегистрируйте вашу карту на официальном сайте
- 3. Произведите полную оплату тура по ссылке, которую Вам направит тур. оператор после подтверждения бронирования