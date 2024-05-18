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Авторский тур
2 дня
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 15 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННадежда18 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняДобрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
- ННаталья12 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняКлассное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
- ЛЛилия11 мая 2024Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
- ТТатьяна2 мая 2024Гран-тур Вся Карелия за 3 дняОчень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
- ББлинков18 сентября 2023Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
- hhi+7913717 сентября 2023Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
- ИИрина14 ноября 2022Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дняПрекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
- ТТатьяна26 апреля 2021Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы Карелии»
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