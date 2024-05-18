Места силы Карелии – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 5 туров в категории «Места силы Карелии» в Санкт-Петербурге, цены от 12 250 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
37 отзывов
Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
Завтра в 07:00
13 июня в 07:00
от 12 250 за человека
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня
51 отзыв
Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп.,10
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 15 950 за человека
Сила природы Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
Сила природы Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
13 июня в 07:30
от 21 950 за человека
3 сочных дня в Карелии. Лайт
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 сочных дня в Карелии. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
от 14 650 за человека
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
🚌 На автобусе
🚀 На метеоре
Авторский тур
2 дня
Легендарные острова Карелии: шедевры Кижей
Начало: СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10
14 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 12 350 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Надежда
    18 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Добрый день, данная оценка сделана из объема поездки 3 дня. Не понравилось: - Киндасово, Вотчина Талви Укко (данные мероприятие быстрее для детей,
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    чем для взрослых). На месте организаторов я бы разделила на категории - для родителей с детьми и для взрослых. На мой взгляд потеряли время. Если бы пояснили, не поехала. - Гостиница в Петразоводске Вилла Айно (конкретно не понравилось ее расположение-очень далеко. Гостиница находится рядом с проезжей дорогой, и очень шумно. Все остальное в гостинице понравилось. Организатором лучше перед поездкой все таки туристам давать выбор. Возможно доплатили бы) - к сожалению чуть-чуть не сложилась поездка в заповедник Кивач. Водой снесло мосты, была только на одной площадки. Понравилось: -гид и рассказы. Спасибо -природа всех заповедников и т. д. - Парк Русакела -Завтраки и обеды, кормили хорошо.

  • Н
    Наталья
    12 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Классное путешествие! Тур длится три дня, программа насыщенная, сопровождающий гид всегда ответит на вопросы, поможет, также она выступает в качестве экскурсовода. Очень понравилось, буду путешествовать с данной турфирмой снова.
  • Л
    Лилия
    11 мая 2024
    Карельские выходные 2. Рускеала и водопады
    Очень интересная экскурсия, все понравилось, спасибо экскурсоводу Светлане!!!
  • Т
    Татьяна
    2 мая 2024
    Гран-тур Вся Карелия за 3 дня
    Очень понравился гид Надежда, была ко всем внимательна, интересно рассказывала о достопримечательностях. Интересная и насыщенная программа. Грамотно спланировано расписание передвижений.
  • Б
    Блинков
    18 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Программа очень хорошая. Намного напрягло поселение в отеле "Заречная". Отель позиционируется как комфорт-класса, но находится в очень депрессивном районе. Поблизости нет ни одного кафе, все дороги в ямах. Круглосуточных магазинов нет поужинать после 22.30 вообще негде.
  • h
    hi+79137
    17 сентября 2023
    Топовые места Карелии: от Рускеала до Кижей за 2 дня
    Благодарю вашу команду за отличный отдых! Нам с мужем очень понравилось путешествие в Карелию))
  • Н
    Нина
    17 сентября 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Очень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
  • Е
    Екатерина
    26 августа 2023
    Сила природы Карелии в трёхдневном туре
    Ездили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
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    в беде не бросят. За время тура можно познакомиться с интересными людьми, наслаждаться природой Карелии, познакомиться с её культурой. Тур очень активный, имейте в виду, ходить, подниматься, спускаться много. Но это того стоит, очень полезно). В одном из отелей в ванной пахло канализацией, это не сильно испугало. Спасибо организаторам❤️

  • И
    Ирина
    14 ноября 2022
    Гран-тур Вся Карелия и водопады за 4 дня
    Прекрасное путешествие, природа, настроение, сказки Карелии, вкусная и полезная еда. Удалось перезагрузиться и отдохнуть. Спасибо вам большое за это чудо!
  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2021
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Места силы Карелии»

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  2. Водопад Ахвенкоски
  3. Петергоф
  4. Остров Валаам
  5. Набережная
  6. Музей Фаберже
  7. Водопад Кивач
  8. Ладожское озеро
  9. Исаакиевский собор
  10. Эрмитаж
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Места силы Карелии" можно забронировать 5 авторских туров от 12 250 до 21 950. Туристы уже оставили гидам 88 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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