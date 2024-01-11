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2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
15 июля в 06:45
от 13 990₽ за человека
1 день
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
27 990₽ за человека
2 дня
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
19 июля в 07:15
20 июля в 07:15
6 990₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЛЛюдмила11 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТМне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
- ААнна6 января 2024Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТВсе прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
- ТТатьяна26 апреля 2021Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
- ГГуля20 июля 2020Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дняТри незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Активные туры в Карелию»
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