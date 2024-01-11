Активные туры в Карелию – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Активные туры в Карелию» в Санкт-Петербурге, цены от 6 990 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Пешая
На машине
На автобусе
На катере
2 дня
Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Расписание: Ежедневно до 4 Ноября
Завтра в 06:45
15 июля в 06:45
от 13 990 за человека
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Пешая
На автобусе
1 день
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
18 июля в 08:00
19 июля в 08:00
27 990 за человека
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
На автобусе
2 дня
Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Начало: Казанская пл. / м. Проспект Просвещения
19 июля в 07:15
20 июля в 07:15
6 990 за человека

Последние отзывы на туры

  • Л
    Людмила
    11 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Мне понравилась программа,очень насыщенная,продумано всё до мелочей: техн. остановки,питание,проживание. Большую информацию получили от гида. Светлана Михайловна- профессионал и просто очень внимательный позитивный человек. Огромное ей спасибо. Очень терпеливый и профессиональный водитель. Классно,что маленькая группа. Все супер! Рекомендую.
  • А
    Анна
    6 января 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня ЛАЙТ
    Все прошло хорошо. Получили эмоции, за которыми приехали. Немного подпортил впечатление автобус, в котором плохо работала печка. В первый день
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    в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время сказали водителю что очень холодно, на что он ответил что скоро прогреется. Но в итоге весь день ездили в холодном автобусе. На обратном пути во второй день в автобусе было чуть теплее, но в салоне свистел ветер всю дорогу, и сам воздух был прохладным. Да и водитель несколько раз останавливался чтобы почистить лобовое стекло. Сама экскурсия и наш гид очень понравились. Интересно рассказывала и давала советы в нужные моменты. Марина очень хороший гид.

  • Т
    Татьяна
    26 апреля 2021
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Тур "Вся Карелия" Замечательная организация тура, гид Надежда Борисова - профессионал своего дела, заслушаешься) Программа организована на высшем уровне, очень довольны поездкой: насыщенно, познавательно, а природа, а воздух…)) Благодарим! Обязательно поедем с вами по другим маршрутам.
  • Г
    Гуля
    20 июля 2020
    Вся Карелия и мистическая Воттоваара за 3 дня
    Три незабываемых дня! Спасибо всем организаторам! Спасибо гиду Никите! Мы жили в лучшей гостинице Петрозаводска! Три. дня пролетели, очень познавательно! Живописные места! Спасибо Никите! Создал атмосферу дружелюбную и комфортную! Обязательно ещё вернёмся в Карелию!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Активные туры в Карелию»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельское вдохновение: Валаам, Рускеала и Ладожские шхеры
  2. Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
  3. Выходные в Карелии: лучшие места и чудесная природа
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Петергоф
  3. Музей Фаберже
  4. Набережная
  5. Ладожское озеро
  6. Водопад Ахвенкоски
  7. Финский Залив
  8. Остров Валаам
  9. Царское село
  10. Исаакиевский собор
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июле 2024
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