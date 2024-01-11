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в 7 утра сели в холодный автобус, спустя какое-то время сказали водителю что очень холодно, на что он ответил что скоро прогреется. Но в итоге весь день ездили в холодном автобусе. На обратном пути во второй день в автобусе было чуть теплее, но в салоне свистел ветер всю дорогу, и сам воздух был прохладным. Да и водитель несколько раз останавливался чтобы почистить лобовое стекло. Сама экскурсия и наш гид очень понравились. Интересно рассказывала и давала советы в нужные моменты. Марина очень хороший гид.