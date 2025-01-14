Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
26 мар в 07:30
29 мар в 07:30
от 8150 ₽ за человека
Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
Начало: Казанская площадь / СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По пятницам и праздничным дням
4 апр в 07:00
18 апр в 07:00
17 450 ₽ за человека
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
29 950 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ММарианна14 января 2025Впервый раз сьездила в Карелию. Очень насыщенная программа. Природа уникальная. Поездка очень качественно организована. Большая благодарность гиду Светлане и водителю
- ММария21 октября 2024Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дняОтличная поездка, все было хорошо организовано, потрясающие пейзажи. В третий день в экскурсии по Сортавала нажно заложить больше времени на посещение
- ООльга15 октября 2024Насыщенная 2-х дневная программа - знакомство с некоторыми из основных достопримечательностей республики. В версии «Лайт» вы сами можете управлять своей
- ДДарья10 сентября 2024Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопадыПоездка получилась очень интересная. Особое спасибо гиду Оксане! Больше всего понравилось кормить мишек. Если поедете в тур, обязательно посетите их. Миша и Гоша очень умные и совсем не агрессивные, всегда рады людям🥰
- ВВиталий15 июня 2024«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопадыОтличное путешествие. Рекомендую
- ААлена30 апреля 2024«Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопадыВ целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
- ЕЕлена15 апреля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеВсё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
- ТТатьяна14 марта 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеСпасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
- ННаталья27 февраля 2023Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказкеОрганизаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Залив Кирьявалахти»
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