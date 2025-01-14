Залив Кирьявалахти – туры в Санкт-Петербурге

Найдено 3 тура в категории «Залив Кирьявалахти» в Санкт-Петербурге, цены от 8150 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
Пешая
На автобусе
1 день 16 часов
72 отзыва
Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
Начало: М. пл. Восстания, Лиговский просп., 10; м. Озерки
26 мар в 07:30
29 мар в 07:30
от 8150 ₽ за человека
Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
На автобусе
2 дня 14 часов
1 отзыв
Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
Начало: Казанская площадь / СТ.М. Проспект Просвещения
Расписание: По пятницам и праздничным дням
4 апр в 07:00
18 апр в 07:00
17 450 ₽ за человека
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Пешая
На автобусе
1 день
Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Начало: Казанский собор/м. Проспект Просвещения
30 апр в 08:00
1 мая в 08:00
29 950 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • М
    Марианна
    14 января 2025
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
    Впервый раз сьездила в Карелию. Очень насыщенная программа. Природа уникальная. Поездка очень качественно организована. Большая благодарность гиду Светлане и водителю
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    Игорю - профессионалам своего дела. Сьездила в день рождения - Скантур предоставил путевку со скидкой. Светлана несколько раз поздравила🥰😃. Нужно сьездить в Карелию летом и осенью.

  • М
    Мария
    21 октября 2024
    Рускеальская сказка: самые живописные уголки Карелии за 3 дня
    Отличная поездка, все было хорошо организовано, потрясающие пейзажи. В третий день в экскурсии по Сортавала нажно заложить больше времени на посещение
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    парка Ваккосалми, а не на здания гимназии и ратуши, например, т. к. Там открывается очень красивый вид, хотелось бы побыть там подольше, а подъем занимает время.

  • О
    Ольга
    15 октября 2024
    Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
    Насыщенная 2-х дневная программа - знакомство с некоторыми из основных достопримечательностей республики. В версии «Лайт» вы сами можете управлять своей
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    программой, докупая экскурсии по желанию. Рускеала - красивейший большой мраморный каньон и подземная часть. В подземную часть попадёте только при самостоятельном посещении не лимитированном временем. Не хватило внутренней экскурсии про парк, потому всё остальное было не интересно. Подсветка в большом каньоне включается только с 1 ноября. Долина водопадов - произвела впечатление своими видами. Водопады больше походят на пороги в бегущей реке, но от этого не менее впечатляющи на фоне карельских лесов. Все найдут развлечения. На территории есть вольеры с очень ухоженными хаски, лосями и северными оленями. Интересна работа кузнецов. Травяной чай с костра тоже весьма кстати. После водопад Ахвенкоски уже не так впечатляет, но можно походить по висячим мостам. Прикольно. Ладожские шхеры - для любителей экотроп и захватывающих пейзажей суровой северной красоты. Как сопутствующая экскурсия поездке на Валаам - идеально. Валаам - поездка в версии этого тура не для паломников. Умиротворяющая атмосфера островов по любому не оставит равнодушными. Много кошек, много чаек. Можно взять с собой корм. Но чаек кормить стрёмно, они настоящие бандитки, хоть и красивые. Успеете дойти спокойным шагом до Никольского скита и до Спасо-Преобраденского собора. Не хватает экскурсионного рассказа. Прекрасный край с огромным туристическим потенциалом!

  • Д
    Дарья
    10 сентября 2024
    Двухдневный тур в Карелию: Рускеала, Ладожское озеро и водопады
    Поездка получилась очень интересная. Особое спасибо гиду Оксане! Больше всего понравилось кормить мишек. Если поедете в тур, обязательно посетите их. Миша и Гоша очень умные и совсем не агрессивные, всегда рады людям🥰
  • В
    Виталий
    15 июня 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    Отличное путешествие. Рекомендую
  • А
    Алена
    30 апреля 2024
    «Затерянная Карелия» - парк Рускеала, Сортавала и водопады
    В целом путешествие понравилось. Экотропа с подвесными мостами, Рускеала, гостиница Белые мосты, экскурсия на Белые мосты, добывание граната. Природа красивая,
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    много новых интересных мест. Минусы конечно тоже есть. Я бы сократила мини экскурсии, например, как музей город Ангелов, крепость Корела и дала бы возможность в более спокойном темпе путешественникам наслаждаться отдыхом. А то даже обед порой приходилось запихивать в себя в темпе вальса, чтобы успеть за группой. Не посетили во 2-й день залив Кирьявалахти и музей Кронида Гоголева, хотя было заявлено в программе. Также не посетили храм Коневской иконы Божией матери. Также не хватило времени чтобы пойти на экскурсию в саму крепость Корела. Нам дали на все про все 15 минут. Поэтому ожидание программы и реальности совпало не на 100%. Спасибо.

  • Е
    Елена
    15 апреля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.
  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!
  • Н
    Наталья
    27 февраля 2023
    Отпуск в Санкт-Петербурге и Карельской сказке
    Организаторы сделали все чётко. Нигде не подвели. Спасибо за прекрасную поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Залив Кирьявалахти»

Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Карельские выходные: Рускеала, Сортавала и эко-тропа за 2 дня. Лайт
  2. Золотое кольцо Карелии: вокруг Ладоги за 3 дня
  3. Карельское счастье на 5 дней: грандиозный релакс на Ладоге
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Музей Фаберже
  2. Царское село
  3. Рускеала
  4. Эрмитаж
  5. Петропавловская крепость
  6. Ладожское озеро
  7. Исаакиевский собор
  8. Петергоф
  9. Дворцовая площадь
  10. Екатерининский дворец
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в марте 2025
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Залив Кирьявалахти" можно забронировать 3 тура от 8150 до 29 950. Туристы уже оставили гидам 73 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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