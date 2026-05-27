Мои заказы

Из Санкт-Петербурга - в Вытегру: тур к Онежскому озеру

Посетить порт 5 морей, отправиться на лодочную прогулку и подняться на гору Андома
Южные берега Онежского озера откроются через знакомство с Вытегрой — городом, где история каналов хранит память о больших стройках.

Вас ждут прогулка по набережной и старым улицам, музей «Водные пути Севера»,
читать дальшеуменьшить

посещение подводной лодки Б-440, где можно пройти по отсекам и увидеть устройство изнутри.

Катер доставит нас к мысу Бесов Нос, откуда пешая тропа ведёт к петроглифам, высеченным у самой кромки водоёма. Завершит поездку подъём на гору Андома с видом на озеро, устье реки и протяжённые леса.

Из Санкт-Петербурга - в Вытегру: тур к Онежскому озеру
Из Санкт-Петербурга - в Вытегру: тур к Онежскому озеру
Из Санкт-Петербурга - в Вытегру: тур к Онежскому озеру

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуется взять тёплые вещи, удобную высокую обувь и дождевик. Также пригодятся средство от насекомых, туристическая сидушка и термос.
В летний период при хорошей погоде возможно купание в Онежском озере — стоит взять купальные принадлежности.

Программа тура по дням

1 день

Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440

Переезд в г. Вытегра с трассовой экскурсией и бытовыми остановками по пути. К 14:00 прибудем в город и разместимся в гостиничном комплексе, расположенном в исторической части на месте бывшей Вянгинской пристани. Это архитектурное здание в классическом стиле с башней «Маяк», где находится библиотека и смотровая площадка.
После заселения отправимся на обед в ресторан гостиницы (за доплату).

Обзорная экскурсия по Вытегре. Город связан с именами Петра I и Екатерины II, строительством Мариинского и Волго-Балтийского каналов и событиями Великой Отечественной войны. Пройдёмся по набережной реки Вытегры, увидим Сретенскую церковь и часовню Исаакия Долматского, полюбуемся панорамой города.

Музей «Водные пути Севера». Вы узнаете об истории Волго-Балтийского водного пути — важной транспортной артерии, соединяющей разные регионы страны.

Подводная лодка Б-440. Осмотрим сохранившиеся отсеки, заглянем в каюты и общественные помещения первой и второй палуб.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440
2 день

Онежское озеро и мыс Бесов Нос

Позавтракаем в гостинице и отправимся на причал. Пересядем на катер и выйдем в Онежское озеро.

Мыс Бесов Нос. По прибытии высадимся на берег и пройдём по тропе к Онежским петроглифам — около 2,5 км в одну сторону. Осмотрим древние наскальные изображения возрастом более 5000 лет. Рисунки расположены у самой кромки воды и достигают нескольких метров в длину.

Переправа на другой берег. Сделаем остановку для отдыха у озера. Желающим предложат походный обед (за доплату). В тёплую погоду можно искупаться в Онежском озере.

Затем вернёмся к автобусу и отправимся в гостиницу.

Онежское озеро и мыс Бесов НосОнежское озеро и мыс Бесов НосОнежское озеро и мыс Бесов НосОнежское озеро и мыс Бесов НосОнежское озеро и мыс Бесов НосОнежское озеро и мыс Бесов Нос
3 день

Краеведческий музей и подъём на гору Андома

Позавтракаем в гостинице и освободим номера.

Краеведческий музей Вытегры. Здесь собрана коллекция предметов археологии, этнографии, искусства и быта, включая редкие и уникальные экспонаты.

Гора Андома. Прогуляемся и поднимемся на смотровую площадку. С вершины открывается вид на Онежское озеро, устье реки Андомы и таёжные леса. Тут проходит водораздел 3 бассейнов — Атлантического, Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря. На обрыве видны слои разноцветных глин и песчаников. Вернёмся в город и пообедаем в гостинице (за доплату).

После отправимся в Санкт-Петербург с остановками по пути. Прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» ориентировочно в 23:30.

Краеведческий музей и подъём на гору АндомаКраеведческий музей и подъём на гору АндомаКраеведческий музей и подъём на гору АндомаКраеведческий музей и подъём на гору Андома

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение (за одного), комфорт26 875 ₽
2-местное размещение (за одного), полулюкс27 875 ₽
1-местное, комфорт29 675 ₽
2-местное размещение (за одного), люкс29 875 ₽
1-местное, люкс30 975 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы
  • Услуги гида
  • Экскурсии
  • Экосбор за посещение мыса Бесов Нос
Что не входит в цену
  • Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
  • Остальное питание (обеды - 2900 ₽ за 3 дня)
  • Краеведческий музей Вытегры: взрослые - 220 ₽, пенсионеры - 150 ₽, школьники и дети - 140 ₽
  • Музей «Водные пути Севера»: взрослые - 220 ₽, пенсионеры - 170 ₽, школьники и дети - 150 ₽
  • Музей «Подводная лодка Б-440»: взрослые - 500 ₽, пенсионеры и студенты - 420 ₽, школьники и дети - 350 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 7:00
Завершение: Санкт-Петербург, ст. метро «Улица Дыбенко», 23:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — Организатор в Санкт-Петербурге
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 100 туристов
Мы надёжный туроператор с многолетним опытом и нетривиальным подходом к созданию туров и экскурсий. Будем рады видеть вас в наших поездках! Гарантируем качественный сервис и высокий уровень организации.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

Похожие туры на «Из Санкт-Петербурга - в Вытегру: тур к Онежскому озеру»

Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
На автобусе
6 дней
3 отзыва
Незабываемые дни на берегах Невы. Тур в Санкт-Петербург на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
Сегодня в 10:00
3 июн в 10:00
от 28 750 ₽ за человека
Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницы
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Классический Санкт-Петербург. Тур с пятницы
Начало: Санкт-Петербург
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 28 090 ₽ за человека
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня
Экскурсионный тур «Жемчужины Северной Венеции. Тур в Санкт-Петербург на 3 дня» на 3 дня
Начало: Санкт-Петербург
2 окт в 10:00
1 ноя в 10:00
от 14 900 ₽ за человека
Лучшие места Санкт-Петербурга. Автобусный тур из Москвы
На автобусе
5 дней
2 отзыва
Лучшие места Санкт-Петербурга. Автобусный тур из Москвы
Начало: Москва
10 июн в 10:00
8 июл в 10:00
от 38 290 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Санкт-Петербурге
Все туры из Санкт-Петербурга
26 875 ₽ за человека