Переезд в г. Вытегра с трассовой экскурсией и бытовыми остановками по пути. К 14:00 прибудем в город и разместимся в гостиничном комплексе, расположенном в исторической части на месте бывшей Вянгинской пристани. Это архитектурное здание в классическом стиле с башней «Маяк», где находится библиотека и смотровая площадка.

После заселения отправимся на обед в ресторан гостиницы (за доплату).

Обзорная экскурсия по Вытегре. Город связан с именами Петра I и Екатерины II, строительством Мариинского и Волго-Балтийского каналов и событиями Великой Отечественной войны. Пройдёмся по набережной реки Вытегры, увидим Сретенскую церковь и часовню Исаакия Долматского, полюбуемся панорамой города.

Музей «Водные пути Севера». Вы узнаете об истории Волго-Балтийского водного пути — важной транспортной артерии, соединяющей разные регионы страны.

Подводная лодка Б-440. Осмотрим сохранившиеся отсеки, заглянем в каюты и общественные помещения первой и второй палуб.

Вечером вернёмся в гостиницу.