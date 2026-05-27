Вас ждут прогулка по набережной и старым улицам, музей «Водные пути Севера»,
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуется взять тёплые вещи, удобную высокую обувь и дождевик. Также пригодятся средство от насекомых, туристическая сидушка и термос.
В летний период при хорошей погоде возможно купание в Онежском озере — стоит взять купальные принадлежности.
Программа тура по дням
Вытегра: набережная, музей «Водные пути Севера» и подводная лодка Б-440
Переезд в г. Вытегра с трассовой экскурсией и бытовыми остановками по пути. К 14:00 прибудем в город и разместимся в гостиничном комплексе, расположенном в исторической части на месте бывшей Вянгинской пристани. Это архитектурное здание в классическом стиле с башней «Маяк», где находится библиотека и смотровая площадка.
После заселения отправимся на обед в ресторан гостиницы (за доплату).
Обзорная экскурсия по Вытегре. Город связан с именами Петра I и Екатерины II, строительством Мариинского и Волго-Балтийского каналов и событиями Великой Отечественной войны. Пройдёмся по набережной реки Вытегры, увидим Сретенскую церковь и часовню Исаакия Долматского, полюбуемся панорамой города.
Музей «Водные пути Севера». Вы узнаете об истории Волго-Балтийского водного пути — важной транспортной артерии, соединяющей разные регионы страны.
Подводная лодка Б-440. Осмотрим сохранившиеся отсеки, заглянем в каюты и общественные помещения первой и второй палуб.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Онежское озеро и мыс Бесов Нос
Позавтракаем в гостинице и отправимся на причал. Пересядем на катер и выйдем в Онежское озеро.
Мыс Бесов Нос. По прибытии высадимся на берег и пройдём по тропе к Онежским петроглифам — около 2,5 км в одну сторону. Осмотрим древние наскальные изображения возрастом более 5000 лет. Рисунки расположены у самой кромки воды и достигают нескольких метров в длину.
Переправа на другой берег. Сделаем остановку для отдыха у озера. Желающим предложат походный обед (за доплату). В тёплую погоду можно искупаться в Онежском озере.
Затем вернёмся к автобусу и отправимся в гостиницу.
Краеведческий музей и подъём на гору Андома
Позавтракаем в гостинице и освободим номера.
Краеведческий музей Вытегры. Здесь собрана коллекция предметов археологии, этнографии, искусства и быта, включая редкие и уникальные экспонаты.
Гора Андома. Прогуляемся и поднимемся на смотровую площадку. С вершины открывается вид на Онежское озеро, устье реки Андомы и таёжные леса. Тут проходит водораздел 3 бассейнов — Атлантического, Северного Ледовитого океанов и Каспийского моря. На обрыве видны слои разноцветных глин и песчаников. Вернёмся в город и пообедаем в гостинице (за доплату).
После отправимся в Санкт-Петербург с остановками по пути. Прибытие к станции метро «Улица Дыбенко» ориентировочно в 23:30.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение (за одного), комфорт
|26 875 ₽
|2-местное размещение (за одного), полулюкс
|27 875 ₽
|1-местное, комфорт
|29 675 ₽
|2-местное размещение (за одного), люкс
|29 875 ₽
|1-местное, люкс
|30 975 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы
- Услуги гида
- Экскурсии
- Экосбор за посещение мыса Бесов Нос
Что не входит в цену
- Переезд до Санкт-Петербурга и обратно
- Остальное питание (обеды - 2900 ₽ за 3 дня)
- Краеведческий музей Вытегры: взрослые - 220 ₽, пенсионеры - 150 ₽, школьники и дети - 140 ₽
- Музей «Водные пути Севера»: взрослые - 220 ₽, пенсионеры - 170 ₽, школьники и дети - 150 ₽
- Музей «Подводная лодка Б-440»: взрослые - 500 ₽, пенсионеры и студенты - 420 ₽, школьники и дети - 350 ₽