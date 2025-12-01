ТОП-5 мест Карелии: Рускеала, хаски-питомник, зоопарк, Долина Водопадов, Сортавала. Новогодний банкет в отеле — ваш номер рядом! Интерактив с Дедом Морозом Джухани, игры для всех и письмо на Северный полюс.
31 декабря 2025
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Горный парк Рускеала
- Водопады Ахвенкоски
- Яккиманская кирха
- Город ангелов
- Шунгитовый центр
- Долина водопадов
- Ферма осликов
- Парк Белая руна
- Музей Иван-чая
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казанская площадь/м. Проспект Просвещения
Завершение: М. Проспект Просвещения/Казанская площадь
Когда и сколько длится?
Когда: 31 декабря 2025
Экскурсия длится около 2 дней 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 47 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
