В Карелию - на Новый год с гидом-историком: Дед Мороз, «Рускеала», дегустации и интерактивы

Встретиться с хаски и оленями, посетить «Долину водопадов», отведать настоек, погулять по Сортвале
Предлагаем забыть о нарезании салатов и избавиться от предпраздничной суеты — 31 декабря отправимся в Карелию, чтобы встретить Новый год в атмосфере зимней сказки.

Будем гулять по заснеженному лесу и слушать
гул водопадов, посетим ферму осликов, понаблюдаем за хаски, оленями и лосями, продегустируем бальзамы и настойки, приготовленные по старинным рецептам. Желающие смогут доплатить за банкет и насладиться шоу-программой с квизом, играми и конкурсами.

А в первые дни нового года вы встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, прогуляетесь к водопадам, слушая легенды мальчика Олова, посетите зоопарк, заглянете в Шунгитовый центр и выпьете несколько сортов иван-чая с вареньем.

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Парк "Долина водопадов", хаски, олени и лоси, дегустация настоек, музей "Обитель ангелов" и встреча Нового года

Отправимся в путь в 9:00 из Санкт-Петербурга. Около 10:40 сделаем короткую санитарную остановку в Приозерске — можно перекусить, выпить кофе.

К 12:30 прибудем в парк «Долина водопадов». Пройдём по экотропе вдоль реки Ихаланйоки и увидим водные громады высотой до 4 метров. Также здесь можно пообщаться с оленями, хаски и лосями. В 14:00 посетим ферму осликов и музей «Обитель ангелов».

После обеда в Акуловке вас ждёт дегустация карельских бальзамов и настоек, приготовленных по старинным рецептам из более чем 30 видов трав. Вечером разместимся в отеле «Белые мосты».

С 21:30 до 3:00 пройдёт новогодний банкет в ресторане «Можжевельник» — весёлая шоу-программа в формате квиза с ведущим, диджеем, конкурсами и призами. Банкет оплачивается дополнительно.

2 день

Встреча с Дедом Морозом, прогулка к водопаду с аудиогидом и горный парк «Рускеала»

В 10:00 нас ждёт поздний завтрак. Затем — встреча и интерактивная программа с Дедом Морозом и свободное время на территории турбазы «Ладога Фьорд». Здесь можно арендовать зимний инвентарь или просто пройтись по берегу Ладоги.

В 13:00 погуляем по маршруту «По следам Олова» с аудиогидом: двигаясь по живописной тропе и слушая рассказ мальчика Олова, мы доберёмся до скрытого в лесу водопада. После обеда посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Билет оплачивается отдельно.

С 16:30 до 19:00 отправимся в горный парк «Рускеала». Зимой он особенно красив: вечерняя подсветка и световые инсталляции превращают его в волшебное место. В это время здесь проходят праздничные гуляния и ярмарка — можно посмотреть выступления артистов и насладиться атмосферой зимнего праздника.

Поужинаем в ресторане «Можжевельник».

3 день

Интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, зоопарк, Шунгитовый центр, музей «Город ангелов», дегустация чая

Позавтракаем и посетим «Парк Белая Руна», где встретимся с карельским Дедом Морозом Юхани и Снегурочкой. Нас ждёт интерактив, фото с озорным хаски, знакомство с животными и чаепитие с душистым травяным чаем.

С 13:00 до 14:30 отправимся в Карельский зоопарк, где обитают сотни видов животных и птиц, в том числе и занесённые в Красную книгу.

После обеда у нас будет свободное время в Сортавале. Затем заглянем в Шунгитовый центр с экскурсией и дегустацией. Узнаем об уникальном карельском минерале и осмотрим коллекцию изделий из шунгита.

Увидим старинную лютеранскую кирху, зайдём в музей «Город ангелов». После — посещение музея иван-чая с дегустацией. В 19:05 заедем в фирменный рыбный магазин в Акуловке, где можно попробовать и купить карельскую копчёную рыбу.

Вернёмся в Санкт-Петербург в 22:30-23:00. Время прибытия зависит от погодных условий и ситуации на трассе.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение26 450 ₽
2-местное размещение (пенсионеры, студенты)25 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по программе
  • Посещение парка «Белая руна», встреча с Дедом Морозом и интерактивная программа
  • Дегустации иван-чая, карельских бальзамов и настоек, напитков в шунгитовой комнате
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Обеды/ужины - 400-700 ₽
  • Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 5250 ₽, дети до 5 лет - бесплатно (оплачивается при покупке тура, по желанию)
  • Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
  • Посещение водопадов Ахвенкоски - 450 ₽
  • Стоимость тура для пенсионеров и студентов - 25 450 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 9:00, станция метро «Проспект Просвещения», 9:35
Завершение: Санкт-Петербург, «Проспект Просвещения», 22:30, Казанская площадь, 2, 23:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

