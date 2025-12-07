Предлагаем забыть о нарезании салатов и избавиться от предпраздничной суеты — 31 декабря отправимся в Карелию, чтобы встретить Новый год в атмосфере зимней сказки.Будем гулять по заснеженному лесу и слушать

гул водопадов, посетим ферму осликов, понаблюдаем за хаски, оленями и лосями, продегустируем бальзамы и настойки, приготовленные по старинным рецептам. Желающие смогут доплатить за банкет и насладиться шоу-программой с квизом, играми и конкурсами. А в первые дни нового года вы встретитесь с Дедом Морозом и Снегурочкой, прогуляетесь к водопадам, слушая легенды мальчика Олова, посетите зоопарк, заглянете в Шунгитовый центр и выпьете несколько сортов иван-чая с вареньем.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.