Будем гулять по заснеженному лесу и слушать
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.
При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.
Программа тура по дням
Парк "Долина водопадов", хаски, олени и лоси, дегустация настоек, музей "Обитель ангелов" и встреча Нового года
Отправимся в путь в 9:00 из Санкт-Петербурга. Около 10:40 сделаем короткую санитарную остановку в Приозерске — можно перекусить, выпить кофе.
К 12:30 прибудем в парк «Долина водопадов». Пройдём по экотропе вдоль реки Ихаланйоки и увидим водные громады высотой до 4 метров. Также здесь можно пообщаться с оленями, хаски и лосями. В 14:00 посетим ферму осликов и музей «Обитель ангелов».
После обеда в Акуловке вас ждёт дегустация карельских бальзамов и настоек, приготовленных по старинным рецептам из более чем 30 видов трав. Вечером разместимся в отеле «Белые мосты».
С 21:30 до 3:00 пройдёт новогодний банкет в ресторане «Можжевельник» — весёлая шоу-программа в формате квиза с ведущим, диджеем, конкурсами и призами. Банкет оплачивается дополнительно.
Встреча с Дедом Морозом, прогулка к водопаду с аудиогидом и горный парк «Рускеала»
В 10:00 нас ждёт поздний завтрак. Затем — встреча и интерактивная программа с Дедом Морозом и свободное время на территории турбазы «Ладога Фьорд». Здесь можно арендовать зимний инвентарь или просто пройтись по берегу Ладоги.
В 13:00 погуляем по маршруту «По следам Олова» с аудиогидом: двигаясь по живописной тропе и слушая рассказ мальчика Олова, мы доберёмся до скрытого в лесу водопада. После обеда посетим водопады Ахвенкоски, где снимали фильм «А зори здесь тихие…». Билет оплачивается отдельно.
С 16:30 до 19:00 отправимся в горный парк «Рускеала». Зимой он особенно красив: вечерняя подсветка и световые инсталляции превращают его в волшебное место. В это время здесь проходят праздничные гуляния и ярмарка — можно посмотреть выступления артистов и насладиться атмосферой зимнего праздника.
Поужинаем в ресторане «Можжевельник».
Интерактив с Дедом Морозом и Снегурочкой, зоопарк, Шунгитовый центр, музей «Город ангелов», дегустация чая
Позавтракаем и посетим «Парк Белая Руна», где встретимся с карельским Дедом Морозом Юхани и Снегурочкой. Нас ждёт интерактив, фото с озорным хаски, знакомство с животными и чаепитие с душистым травяным чаем.
С 13:00 до 14:30 отправимся в Карельский зоопарк, где обитают сотни видов животных и птиц, в том числе и занесённые в Красную книгу.
После обеда у нас будет свободное время в Сортавале. Затем заглянем в Шунгитовый центр с экскурсией и дегустацией. Узнаем об уникальном карельском минерале и осмотрим коллекцию изделий из шунгита.
Увидим старинную лютеранскую кирху, зайдём в музей «Город ангелов». После — посещение музея иван-чая с дегустацией. В 19:05 заедем в фирменный рыбный магазин в Акуловке, где можно попробовать и купить карельскую копчёную рыбу.
Вернёмся в Санкт-Петербург в 22:30-23:00. Время прибытия зависит от погодных условий и ситуации на трассе.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение
|26 450 ₽
|2-местное размещение (пенсионеры, студенты)
|25 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
- Посещение парка «Белая руна», встреча с Дедом Морозом и интерактивная программа
- Дегустации иван-чая, карельских бальзамов и настоек, напитков в шунгитовой комнате
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Обеды/ужины - 400-700 ₽
- Новогодний пакет «Шоу-программа + банкет»: взрослый - от 9500 ₽, дети 5-12 лет - от 5250 ₽, дети до 5 лет - бесплатно (оплачивается при покупке тура, по желанию)
- Доплата за 1-местное размещение (стоимость по запросу)
- Посещение водопадов Ахвенкоски - 450 ₽
- Стоимость тура для пенсионеров и студентов - 25 450 ₽