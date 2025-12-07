Зимняя сказка начинается — мы отправляемся в Карелию, окутанную снежным одеялом и таящую множество чудес. Вы увидите крепость Корела, погуляете по «Долине водопадов» и осмотрите старинную лютеранскую кирху.В парке «Белая

Руна» вас ждёт интерактив: вы встретитесь с Дедом Морозом, насладитесь чаепитием и играми, напишете письма доброму волшебнику. Конечно, посетите горный парк «Рускеала», где мраморный каньон засияет в свете вечерней подсветки. А сколько будет гастрономических удовольствий: вы попробуете иван-чай, настойки и бальзамы, рыбные деликатесы. За доплату сможете побывать в историческом парке «Бастионъ» и перенестись во времена викингов, а ещё отпраздновать Новый год весело и интересно — на банкете с играми, музыкой и шоу-программой. Интересно будет и взрослым, и детям!

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.