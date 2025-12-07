Мои заказы

Отмечаем Новый год в Карелии: встреча с Дедом Морозом, «Рускеала», Сортвала и дегустации

Увидеть водопады Ахвенкоски, отведать чая, рыбы и настоек, полюбоваться финской архитектурой
Зимняя сказка начинается — мы отправляемся в Карелию, окутанную снежным одеялом и таящую множество чудес. Вы увидите крепость Корела, погуляете по «Долине водопадов» и осмотрите старинную лютеранскую кирху.

В парке «Белая
Руна» вас ждёт интерактив: вы встретитесь с Дедом Морозом, насладитесь чаепитием и играми, напишете письма доброму волшебнику. Конечно, посетите горный парк «Рускеала», где мраморный каньон засияет в свете вечерней подсветки.

А сколько будет гастрономических удовольствий: вы попробуете иван-чай, настойки и бальзамы, рыбные деликатесы.

За доплату сможете побывать в историческом парке «Бастионъ» и перенестись во времена викингов, а ещё отпраздновать Новый год весело и интересно — на банкете с играми, музыкой и шоу-программой. Интересно будет и взрослым, и детям!

Описание тура

Организационные детали

Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.

При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.

Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.

Программа тура по дням

1 день

Крепость Корела, экопарк "Долина водопадов", музей "Город ангелов" и встреча Нового года

Путешествие начнётся в 10:00 от Казанского собора. Автобус будет подан за полчаса до выезда, дополнительная посадка возможна у станции метро «Проспект Просвещения» в 10:30–10:45. Точные данные о транспорте и контактах гида придут в смс накануне.

Сделаем остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. Затем осмотрим крепость Корела. В 14:00–15:45 посетим экопарк «Долина водопадов». По тропе спустимся к реке Ихаланйоки и увидим четыре водопада высотой 3–4 метра.

С 16:00 до 16:40 нас ждёт обед с традиционной карельской ухой лохикейтто. После осмотрим старинную лютеранскую кирху. Побываем в музее «Город ангелов» в стенах кирхи и посетим музей иван-чая с дегустацией. Дальше пройдёт трассовая экскурсия по Сортавале — городу с богатой историей и финской архитектурой.

Разместимся в гостинице в центре Сортавалы. В 21:00 начнётся новогодний банкет с шоу-программой в ресторане (оплачивается дополнительно). После праздничного салюта доставим вас в отель.

2 день

Свободное время или экскурсия по Сортавале, чаепития и игры с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски и «Рускеала»

С 10:00 до 11:00 — поздний завтрак. Дальше вы можете выбрать, как провести день: отправиться на экскурсию с гидом по Сортавале с прогулкой по парку Ваккосалми и подъёмом на смотровую площадку горы Кухавуори или побродить по городу самостоятельно.

Затем вас ждёт программа в парке «Белая Руна» с Дедом Морозом Джухани: игры, фотосессия, чаепитие с карельским чаем и отправка писем.

Ещё сегодня мы увидим водопады Ахвенкоски. Здесь можно будет пройти по оборудованным тропам, сделать фотографии и приобрести сувениры.

С 16:00 до 19:20 посетим горный парк «Рускеала». Зимой особенно впечатляет вечерняя подсветка каньона и троп. В новогодний период в парке проходят праздничные гуляния и ярмарка с выступлениями артистов и народными забавами.

Поужинаем в ресторане в Сортавале и вернёмся в отель.

3 день

Исторический парк "Бастионъ", "Центр шунгита", дегустация настоек и копчёной рыбы

После завтрака, с 10:30 до 11:30, у вас будет свободное время для прогулки по Сортавале с возможностью посетить музей Кронида Гоголева и музей Северного Приладожья.

Затем — экскурсия в исторический парк «Бастионъ». Программа включает пять площадок: музей эпохи викингов «Крепость чёрного медведя», музей античности Castrum Romanum, музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта», экоплощадку «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых». Экскурсия оплачивается дополнительно.

Пообедаем и отправимся на экскурсию в «Центр шунгита» с посещением шунгитовой комнаты и дегустацией. Затем отведаем карельские бальзамы и настойки, приготовленные из трав по традиционным рецептам.

Заглянем в фирменный магазин «Акуловка» с дегустацией копчёной рыбы — одного из гастрономических символов Карелии.

В 21:00 вернёмся к станции метро «Проспект Просвещения», а в 21:30 — к Казанскому собору. Время прибытия ориентировочное.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Взрослый25 950 ₽
Льготный (студенты, пенсионеры, школьники)25 450 ₽
Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Питание - 500-800 ₽ (обед), от 550 ₽ (ужин)
  • Новогодний банкет во фьюжн-ресторане «Аркобалено» - от 8500 ₽
  • Музей «Город Ангелов» - от 400 ₽, льготный - от 300 ₽
  • Водопады Ахвенкоски - от 500 ₽
  • Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 ₽
  • Экскурсия в исторический парк «Бастионъ» - от 900 ₽
  • Посещение музея внутри крепости - от 200 ₽ (взрослые), от 100 ₽ (студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Санкт-Петербург, Казанская площадь, 2, 10:00, станция метро «Проспект Просвещения», 10:30-10:45
Завершение: Санкт-Петербург, станция метро «Проспект Просвещения», 21:00, Казанская площадь, 2, 21:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 51 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Александр
Александр — Организатор в Санкт-Петербурге
Провёл экскурсии для 5192 туристов
Приветствую! За несколько лет работы наша компания познакомила с Карелией, Ленинградской областью и другими соседними регионами тысячи путешественников. Мы гордимся многолетним стажем своих гидов и экскурсоводов. Именно они — наш
читать дальше

«золотой» запас. Многие путешественники ездят с нами снова и снова и открывают новые направления вместе с нами. Это не волшебство и не мистика. Это — результаты работы каждого в нашей компании. Мы работаем, чтобы вы отдыхали!

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

