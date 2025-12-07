В парке «Белая
Описание тура
Организационные детали
Туроператор оставляет за собой право вносить изменения в программу данного тура, а именно: порядок и время посещения заявленных объектов. При этом количество заявленных объектов не меняется.
При планировании поездки необходимо иметь запас времени не менее 3 часов по окончании тура, т. к. возможны задержки в связи с форс-мажорными обстоятельствами.
Возьмите с собой паспорт и льготный документ при его наличии. Рекомендуем также брать с собой в дорогу наличные деньги на дополнительные расходы. На объектах маршрута могут отсутствовать терминалы бесконтактной оплаты или интернет. Желательно брать с собой наиболее удобную и комфортную одежду. И, конечно, обращайте внимание на погоду.
Программа тура по дням
Крепость Корела, экопарк "Долина водопадов", музей "Город ангелов" и встреча Нового года
Путешествие начнётся в 10:00 от Казанского собора. Автобус будет подан за полчаса до выезда, дополнительная посадка возможна у станции метро «Проспект Просвещения» в 10:30–10:45. Точные данные о транспорте и контактах гида придут в смс накануне.
Сделаем остановку в Приозерске, где можно перекусить и выпить кофе. Затем осмотрим крепость Корела. В 14:00–15:45 посетим экопарк «Долина водопадов». По тропе спустимся к реке Ихаланйоки и увидим четыре водопада высотой 3–4 метра.
С 16:00 до 16:40 нас ждёт обед с традиционной карельской ухой лохикейтто. После осмотрим старинную лютеранскую кирху. Побываем в музее «Город ангелов» в стенах кирхи и посетим музей иван-чая с дегустацией. Дальше пройдёт трассовая экскурсия по Сортавале — городу с богатой историей и финской архитектурой.
Разместимся в гостинице в центре Сортавалы. В 21:00 начнётся новогодний банкет с шоу-программой в ресторане (оплачивается дополнительно). После праздничного салюта доставим вас в отель.
Свободное время или экскурсия по Сортавале, чаепития и игры с Дедом Морозом, водопады Ахвенкоски и «Рускеала»
С 10:00 до 11:00 — поздний завтрак. Дальше вы можете выбрать, как провести день: отправиться на экскурсию с гидом по Сортавале с прогулкой по парку Ваккосалми и подъёмом на смотровую площадку горы Кухавуори или побродить по городу самостоятельно.
Затем вас ждёт программа в парке «Белая Руна» с Дедом Морозом Джухани: игры, фотосессия, чаепитие с карельским чаем и отправка писем.
Ещё сегодня мы увидим водопады Ахвенкоски. Здесь можно будет пройти по оборудованным тропам, сделать фотографии и приобрести сувениры.
С 16:00 до 19:20 посетим горный парк «Рускеала». Зимой особенно впечатляет вечерняя подсветка каньона и троп. В новогодний период в парке проходят праздничные гуляния и ярмарка с выступлениями артистов и народными забавами.
Поужинаем в ресторане в Сортавале и вернёмся в отель.
Исторический парк "Бастионъ", "Центр шунгита", дегустация настоек и копчёной рыбы
После завтрака, с 10:30 до 11:30, у вас будет свободное время для прогулки по Сортавале с возможностью посетить музей Кронида Гоголева и музей Северного Приладожья.
Затем — экскурсия в исторический парк «Бастионъ». Программа включает пять площадок: музей эпохи викингов «Крепость чёрного медведя», музей античности Castrum Romanum, музей советско-финляндских конфликтов «Четыре фронта», экоплощадку «Каменный век» и выставку «Тайная жизнь насекомых». Экскурсия оплачивается дополнительно.
Пообедаем и отправимся на экскурсию в «Центр шунгита» с посещением шунгитовой комнаты и дегустацией. Затем отведаем карельские бальзамы и настойки, приготовленные из трав по традиционным рецептам.
Заглянем в фирменный магазин «Акуловка» с дегустацией копчёной рыбы — одного из гастрономических символов Карелии.
В 21:00 вернёмся к станции метро «Проспект Просвещения», а в 21:30 — к Казанскому собору. Время прибытия ориентировочное.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|25 950 ₽
|Льготный (студенты, пенсионеры, школьники)
|25 450 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Услуги профессионального гида-историка на протяжении всей поездки
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
- Питание - 500-800 ₽ (обед), от 550 ₽ (ужин)
- Новогодний банкет во фьюжн-ресторане «Аркобалено» - от 8500 ₽
- Музей «Город Ангелов» - от 400 ₽, льготный - от 300 ₽
- Водопады Ахвенкоски - от 500 ₽
- Музей Кронида Гоголева - от 250 до 350 ₽
- Экскурсия в исторический парк «Бастионъ» - от 900 ₽
- Посещение музея внутри крепости - от 200 ₽ (взрослые), от 100 ₽ (студенты, пенсионеры, лица от 16 до 18 лет)