Активный отдых в Карелии. Сплав на каяках с острова Кильпола
Начало: Финляндский вокзал, Санкт-Петербург
9 мая в 10:00
29 мая в 10:00
16 900 ₽ за человека
Сапсёрфинг на Ладожских шхерах. Активные выходные с трансфером из Петербурга
Начало: Санкт-Петербург
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
19 300 ₽ за человека
SUP-кемпинг на Койонсаари. Семейный лагерь на Ладожских шхерах
Экскурсионный тур «SUP-кемпинг на Койонсаари. Семейный лагерь на Ладожских шхерах» на 6 дней
Начало: Санкт-Петербург
14 июн в 10:00
28 июн в 10:00
от 37 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Серфинг и SUP-туры»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В феврале 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в феврале 2026
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Серфинг и SUP-туры" можно забронировать 3 тура от 16 900 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2026 год по теме «Серфинг и SUP-туры», 7 ⭐ отзывов, цены от 16900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 февраль, март и апрель