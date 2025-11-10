Вы примерите доспехи в Рыцарском доме, прогуляетесь по атмосферным улицам старого города с Домом-печкой и Чёртовой
Описание тура
Организационные детали
При поездке в усадьбу Киискиля необходим российский паспорт.
В Выборге может быть прохладнее и более ветрено, чем в Санкт-Петербурге.
Если планируете купание в заливе — возьмите купальник.
Мощёные улицы Выборга неудобны для каблуков.
В наличии у гида зонты и дождевики.
Не забудьте документы, подтверждающие льготы на билеты.
Рекомендуются солнцезащитные очки.
Проживание. Не включено в стоимость.
Питание. Не включено. В машине всегда есть бутилированная вода и печенье (крекеры/галеты).
Транспорт. Hyundai Solaris с кондиционером. При группе свыше 4 человек — минивэн с водителем.
Дети. От 5 лет.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Программа тура по дням
Выборг: Музей шоколада, модель корабля, исторический центр, рыцарский замок, пляж и другие достопримечательности
Старт тура возможен в Санкт-Петербурге или Выборге. По пути я расскажу вам интересные истории о Сестрорецке, Лисьем Носе и окрестностях. В Выборге начнём с посещения Музея шоколада в старинном пороховом погребе: попробуем сладости и при желании заглянем в шоколадную пивную (летом). Затем поднимемся на корабль-модель и смотровую с видом на Выборгский замок, куда позже и отправимся на экскурсию.
После обеда прогуляемся по историческому центру: увидим Ведьмин дом, Чёртову церковь, Дом-печку, башню Баранья тюрьма, площадь Красного колодца, Старый каретник, Гранитный замок, дома парикмахера, бюргера, купеческой гильдии, Святого Гиацинта, церкви и кирхи. Заглянем в рыцарский дом, где можно примерить средневековые костюмы.
Ближе к вечеру проедем мимо музея Эрмитаж-Выборг, библиотеки Аалто, Главпочтамта, заглянем на пляж и в новое пространство «Подземный Выборг». Посетим иммерсивное шоу в «Ганзейском дворе» и/или подземелья старого пивзавода. В течение дня встретим множество котиков, а в завершение — загадаем желания у скульптур монаха, гнома Вилли и лосёнка.
Парк Монрепо, усадьба Киискиля, дегустация пива, местный рынок
Начнём в 8:00 в Петербурге или в 10:20 в Выборге. Сегодняшний день посвятим неспешному созерцанию природы и загородному отдыху. Первым пунктом станет парк Монрепо — единственный в России ландшафтный скальный парк. Мы пройдём через легендарный грот Желания, доберёмся до лестницы к Концу Света, увидим гармонию архитектурных форм и природных пейзажей. Каменные глыбы, сельги, мхи и древние граниты напомнят о времени, когда здесь, возможно, бродили великаны.
После этого вас ждёт знакомство с усадьбой Киискиля. Этот объект культурного наследия сегодня активно восстанавливается, и вы увидите процесс «оживления» старинного поместья своими глазами. Мы также познакомимся с очаровательными мохнатыми коровами хайлендской породы — расчёски для них уже приготовлены. Я расскажу о прежних владельцах имения, о его судьбе, прошлом, настоящем и будущем.
После прогулки — дегустация локального крафтового пива, производимого здесь же, в усадьбе. Перед возвращением мы заглянем туда, где не успели побывать в 1-й день. Посетим местный рынок, где можно будет, в продолжение средневековых традиций, найти товары со всего мира. А затем, следуя по старинной Королевской дороге, направимся обратно в Петербург, увозя с собой воспоминания о вкусах, историях, особняках и котиках сказочного Выборга.
Что включено
- Трансфер Петербург - Выборг - Петербург с экскурсиями по пути
- Экскурсионное и транспортное сопровождение
- Возможно возвращение с гидом в Санкт-Петербург в 1-й день и отправление из Санкт-Петербурга во 2-й
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до места старта и обратно
- Проживание - от 4000 ₽ в сутки
- Питание
- Входные билеты:
- Выборгский замок - 100 ₽
- Парк Монрепо - 400 ₽
- Усадьба Киискиля - 900 ₽ (дегустация пива включена)
- Ганзейский двор - 900 ₽
- Рыцарский дом - 350 ₽ (детский/пенсионный - 250 ₽)
- Музей Эрмитаж-Выборг - 300 ₽
- Экскурсия по подземельям пивзавода - 1800 ₽ с дегустацией, 1300 ₽ без дегустации
- Возможно увеличение группы до 6 человек, в этом случае стоимость тура составит 80 000 ₽ за группу