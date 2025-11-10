Старт тура возможен в Санкт-Петербурге или Выборге. По пути я расскажу вам интересные истории о Сестрорецке, Лисьем Носе и окрестностях. В Выборге начнём с посещения Музея шоколада в старинном пороховом погребе: попробуем сладости и при желании заглянем в шоколадную пивную (летом). Затем поднимемся на корабль-модель и смотровую с видом на Выборгский замок, куда позже и отправимся на экскурсию.

После обеда прогуляемся по историческому центру: увидим Ведьмин дом, Чёртову церковь, Дом-печку, башню Баранья тюрьма, площадь Красного колодца, Старый каретник, Гранитный замок, дома парикмахера, бюргера, купеческой гильдии, Святого Гиацинта, церкви и кирхи. Заглянем в рыцарский дом, где можно примерить средневековые костюмы.

Ближе к вечеру проедем мимо музея Эрмитаж-Выборг, библиотеки Аалто, Главпочтамта, заглянем на пляж и в новое пространство «Подземный Выборг». Посетим иммерсивное шоу в «Ганзейском дворе» и/или подземелья старого пивзавода. В течение дня встретим множество котиков, а в завершение — загадаем желания у скульптур монаха, гнома Вилли и лосёнка.