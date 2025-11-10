Мои заказы

Уик-энд в Выборге с дегустациями, увлекательными историями и посещением Монрепо

Прогуляться по историческому центру, полюбоваться парковыми ландшафтами и причесать мохнатую корову
Проведите время увлекательно и познавательно! Мы поднимемся на борт макета-корабля и побываем в Музее шоколада.

Вы примерите доспехи в Рыцарском доме, прогуляетесь по атмосферным улицам старого города с Домом-печкой и Чёртовой
церковью, а вечером заглянете в подземелья пивзавода или на иммерсивное шоу.

На следующий день насладитесь атмосферой северной романтики в скальном парке Монрепо, исследуете усадьбу Киискиля и познакомитесь с очаровательными мохнатыми коровами хайлендской породы — расчёски для них уже приготовлены. А завершим поездку дегустацией крафтового пива.

Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

При поездке в усадьбу Киискиля необходим российский паспорт.
В Выборге может быть прохладнее и более ветрено, чем в Санкт-Петербурге.
Если планируете купание в заливе — возьмите купальник.
Мощёные улицы Выборга неудобны для каблуков.
В наличии у гида зонты и дождевики.
Не забудьте документы, подтверждающие льготы на билеты.
Рекомендуются солнцезащитные очки.

Проживание. Не включено в стоимость.

Питание. Не включено. В машине всегда есть бутилированная вода и печенье (крекеры/галеты).

Транспорт. Hyundai Solaris с кондиционером. При группе свыше 4 человек — минивэн с водителем.

Дети. От 5 лет.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Программа тура по дням

1 день

Выборг: Музей шоколада, модель корабля, исторический центр, рыцарский замок, пляж и другие достопримечательности

Старт тура возможен в Санкт-Петербурге или Выборге. По пути я расскажу вам интересные истории о Сестрорецке, Лисьем Носе и окрестностях. В Выборге начнём с посещения Музея шоколада в старинном пороховом погребе: попробуем сладости и при желании заглянем в шоколадную пивную (летом). Затем поднимемся на корабль-модель и смотровую с видом на Выборгский замок, куда позже и отправимся на экскурсию.

После обеда прогуляемся по историческому центру: увидим Ведьмин дом, Чёртову церковь, Дом-печку, башню Баранья тюрьма, площадь Красного колодца, Старый каретник, Гранитный замок, дома парикмахера, бюргера, купеческой гильдии, Святого Гиацинта, церкви и кирхи. Заглянем в рыцарский дом, где можно примерить средневековые костюмы.

Ближе к вечеру проедем мимо музея Эрмитаж-Выборг, библиотеки Аалто, Главпочтамта, заглянем на пляж и в новое пространство «Подземный Выборг». Посетим иммерсивное шоу в «Ганзейском дворе» и/или подземелья старого пивзавода. В течение дня встретим множество котиков, а в завершение — загадаем желания у скульптур монаха, гнома Вилли и лосёнка.

Выборг: Музей шоколада, модель корабля, исторический центр, рыцарский замок, пляж и другие достопримечательности
2 день

Парк Монрепо, усадьба Киискиля, дегустация пива, местный рынок

Начнём в 8:00 в Петербурге или в 10:20 в Выборге. Сегодняшний день посвятим неспешному созерцанию природы и загородному отдыху. Первым пунктом станет парк Монрепо — единственный в России ландшафтный скальный парк. Мы пройдём через легендарный грот Желания, доберёмся до лестницы к Концу Света, увидим гармонию архитектурных форм и природных пейзажей. Каменные глыбы, сельги, мхи и древние граниты напомнят о времени, когда здесь, возможно, бродили великаны.

После этого вас ждёт знакомство с усадьбой Киискиля. Этот объект культурного наследия сегодня активно восстанавливается, и вы увидите процесс «оживления» старинного поместья своими глазами. Мы также познакомимся с очаровательными мохнатыми коровами хайлендской породы — расчёски для них уже приготовлены. Я расскажу о прежних владельцах имения, о его судьбе, прошлом, настоящем и будущем.

После прогулки — дегустация локального крафтового пива, производимого здесь же, в усадьбе. Перед возвращением мы заглянем туда, где не успели побывать в 1-й день. Посетим местный рынок, где можно будет, в продолжение средневековых традиций, найти товары со всего мира. А затем, следуя по старинной Королевской дороге, направимся обратно в Петербург, увозя с собой воспоминания о вкусах, историях, особняках и котиках сказочного Выборга.

Парк Монрепо, усадьба Киискиля, дегустация пива, местный рынок

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер Петербург - Выборг - Петербург с экскурсиями по пути
  • Экскурсионное и транспортное сопровождение
  • Возможно возвращение с гидом в Санкт-Петербург в 1-й день и отправление из Санкт-Петербурга во 2-й
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до места старта и обратно
  • Проживание - от 4000 ₽ в сутки
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Выборгский замок - 100 ₽
  • Парк Монрепо - 400 ₽
  • Усадьба Киискиля - 900 ₽ (дегустация пива включена)
  • Ганзейский двор - 900 ₽
  • Рыцарский дом - 350 ₽ (детский/пенсионный - 250 ₽)
  • Музей Эрмитаж-Выборг - 300 ₽
  • Экскурсия по подземельям пивзавода - 1800 ₽ с дегустацией, 1300 ₽ без дегустации
  • Возможно увеличение группы до 6 человек, в этом случае стоимость тура составит 80 000 ₽ за группу
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости: в 1-й день в 10:00 в Санкт-Петербурге, окончание в 20:00 в Выборге или в 22:30 в Санкт-Петербурге. Во 2-й день в 8:00 в Санкт-Петербурге или в 10:00 в Выборге, окончание в 21:00 в Санкт-Петербурге. По согласованию возможен выезд от места проживания в пределах КАД
Завершение: Санкт-Петербург, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид в Санкт-Петербурге
Провела экскурсии для 67 туристов
Лёгкий и бодрый профессиональный гид высшей категории с лицензиями на проведение экскурсий во всевозможных музеях. Весело провожу интересные и в то же время информативные экскурсии. Гарантирую, что обладание фундаментальными знаниями
не мешает мне шутить. Всё началось, когда мне было 10 лет: я стала экскурсоводом, членом совета школьного музея и даже красным следопытом! А теперь я лицензированный (с 2009 года) экскурсовод по Санкт-Петербургу, Ленинградской области и Европе. Краевед и заядлый путешественник по России и Европе на автомобиле. Преподаватель с высшим филологическим образованием (ни один ребёнок от меня не пострадал). Неумолимый фотолюбитель и опытный водитель.

Тур входит в следующие категории Санкт-Петербурга

