Карелия — уникальный край.
Сюда приезжают, чтобы увидеть чудеса северной природы и поближе познакомиться с карельскими традициями. Три дня — это идеально, для того, чтобы максимально полно познакомиться с этим удивительным
Сюда приезжают, чтобы увидеть чудеса северной природы и поближе познакомиться с карельскими традициями. Три дня — это идеально, для того, чтобы максимально полно познакомиться с этим удивительным
Ближайшие даты:
Время начала: 06:30
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель "Бюджет". Цена за человека в 2-х местном номере
|16 950 ₽
|Отель "Бюджет". Одноместный номер
|22 750 ₽
|Отель "Оптима". Цена за человека в 2-х местном номере
|19 650 ₽
|Отель "Оптима". Одноместный номер
|26 950 ₽
|Отель "Хит". Цена за человека в 2-х местном номере
|21 950 ₽
|Отель "Хит". Одноместный номер
|31 350 ₽
Что вас ожидает:
- Город Приозерск. Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады
- Месторождение граната
- Подъем на гору Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
Описание тура
Посетите все самые яркие места Карелии за три дня. Вас ждут насыщенные экскурсии по горному парку «Рускеала» и загадочным уголкам южной Карелии: уютному городу Сортавала, мистическому парку «Ваккосалми» и минеральному центру шунгита. Во второй день тура вы сможете выбрать программу, которая подойдет именно вам. Остров Валаам, Ладожские шхеры, добыча граната и лесные водопады – выбор за вами! ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки;
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Приозерск. Крепость Корела
- Водопады Ахвенкоски
- Горный парк «Рускеала»
- Сортавала
- Остров Валаам
- Ладожские шхеры
- Лесные водопады
- Месторождение граната
- Подъем на гору Паасо
- Залив Кирьявалахти
- Северная Фиваида
- Музей «У Мастера»
- Минеральный центр шунгита
Что включено
- Автобусная обзорная экскурсия по старинному городу Сортавала
- Увлекательные трассовые экскурсии о Карелии
- Входные билеты и экскурсия в горный парк «Рускеала»
- Авторская экскурсия «Подъем на гору Паасо. Лучшие виды Карелии»
- Экскурсия в музее под открытым небом «Северная Фиваида»
- Экскурсия в музей «У Мастера»
- Авторская экскурсия"Загадки парка "Ваккосалми"
- Трансфер на комфортном современном автобусе
- Внешний осмотр крепости Корела в городе Приозерске
- Остановка у рускеальских водопадов Ахвенкоски
- Остановка у фирменного магазина форелевого хозяйства
- Проживание в отеле выбранной категории в регионе г. Сортавала (2 ночи)
- Завтраки в отеле (кроме категории «бюджет»)
- Посещение минерального центра шунгита с дегустацией карельского чая
Что не входит в цену
- "ВАЖНО! ПОДСЕЛЕНИЯ НЕТ. Турист, путешествующий один, бронирует одноместный номер.", "Ж/д билеты: ретропоезд "Рускеала" - Сортавала", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение объекта "Белые мосты" ", "По постановлению правительства, обязательный платёж 100 руб. за посещение Валаама", " Экскурсия на о. Валаам на метеоре с местным гидом из Сортавала (возможна отмена по погодным условиям): 5900 руб. /взр., 2650 руб. /дети до 12 лет, бесплатно - дети до 6 лет
- Стоимость услуги указана предварительно и может быть увеличена ближе к сезону навигации
- ", "Цена для туров с отправлением на Валаам ПО СУББОТАМ в период с 01.06 по 31.08.2024, а также для туров с отправлением на Валаам 12.06.2024: 6500 руб. /взр., 3250 руб. /дети до 12 лет, дети до 6 лет - бесплатно", "Водная прогулка на катере с посещением Валаама и Ладожских шхер: 5900 руб. /взр., 2650 руб./дети до 9 лет включительно", "Экскурсия к древним водопадам (возможна отмена по погодным условиям): 2500 руб. /взр., 2000 руб. / ребенок до 9 лет включительно", "Экскурсия по Ладожским шхерам на катере: 2500 руб. /чел", "Комплексные обеды в туре: диапазон цен - 500 - 700 руб. /чел.", " Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел
- Дети до 7 лет - бесплатно
- Дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) - 300 руб. /чел. пенсионеры - 300 руб. /чел
- ", "Активные развлечения в горном парке "Рускеала": по ценам парка
Место начала и завершения?
СПб, м. пл. Восстания, Лиговский просп., 10;
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
- ВАЖНО! Правила оплаты тура от организатора:
- Предоплата либо полная оплата тура на «Спутник8» онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
- Предоплата на «Спутник8» и оплата недостающей суммы по ссылке организаторов онлайн в течение 2-х дней после подтверждения заявки
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 28 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Наталья
15 мая 2024
A
Anastasi
7 мая 2024
В целом красота природы Карелии поражает, но тур не из самых удачных. Ездили на 3 дня. Второй день абсолютно пустой, если не докупать дополнительные экскурсии заранее. Вместо комфортного автобуса туда,
В
Владимир
14 дек 2023
Если 3 дня - 5звёзд, даю 2 звёзды за 1ый день.
Он был насыщенный:крепость,водопады(доп оплата-400₽),обед(доп оплата),Рускеала. Ретропоезд надо брать заранее самим! но это того стоит.
Отель Серуахуоне(пакет Оптима)был ок, но порой шумно
Он был насыщенный:крепость,водопады(доп оплата-400₽),обед(доп оплата),Рускеала. Ретропоезд надо брать заранее самим! но это того стоит.
Отель Серуахуоне(пакет Оптима)был ок, но порой шумно
Т
Татьяна
15 ноя 2023
Е
Елена
11 ноя 2023
Не понравилось то что не серьёзно отнеслись к людям с 3 дневным туром. Мы расчитывали за такую цену поездить по экскурсиям. Первый день всё хорошо второй день дали свободный день который нам не нужен отменили экскурсии. Треттий день ждём. Больше не поедем всё испорчено настроения после росписи молодожёном.
К
Кирилова
8 окт 2023
Начну с того,почему 3,мы забронировали тур,нам позвонили и сказали что номеров в откликнется,но есть в другом отели лучше и надо доплатить за более лучший отель,мы согласились,в итоге завтрак есть не
Е
Екатерина
9 сен 2023
Мраморный каньон понравился, сердце Рускеалы, Шуманитная комната, организовано всë хорошо
А
Алексей
16 авг 2023
Т
Татьяна
26 июля 2023
Понравилось все. Природа великолепная, живописные места, интересные экскурсии. Даже дожди не испортили впечатления,только притормозили наше путешествие. В парке Рускеала прошли только то, что экскурсовод показал, могли бы больше походить в свободное время. Хотим вернуться снова. Мы влюбились в Корелию.
В
Виктор
21 июля 2023
Спасибо!
Все понравилось 😊
Все понравилось 😊
Т
Татьяна
13 июля 2023
В целом тур по Карелии понравился. Спасибо. Были проблемы организационного характера, видимо, потому что группа на второй и третий день сборная. Пришлось самим "добывать" информацию, беспокоиться. Это не понравилось. Ответ на наш вопрос в чате был неконкретным. Присланные от Спутника8 СМС не давали полной информации
К
Ксения
20 фев 2023
Н
Нина
9 янв 2023
Дарила сыну с девушкой. Очень понравилось. Спасибо.
И
Ирина
12 сен 2022
Н
Наталья
2 сен 2022
Вчера вернулись с трехдневного тура Рускеальская сказка. Накануне приходит смс с номером автобуса и телефоном гида. За наш тут у нас сменилось несколько гидов и водителей. Все профессионалы своего дела,
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