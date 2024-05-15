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досталась маршрутка, из которой ничего не видно толком, а задние сидения в очень неудобном положении.

Время на экскурсии тоже расчитано не понятно как. На водопады дали 30 минут, за которые ты не успеваешь ровным счетом ничего, после чего вас подгоняют.

Гиды профессионалы и интересно рассказывают, но иногда прослеживался тон раздражения, при уточняющих вопросах.

Отель нормальный для 2х ночей, но не более.