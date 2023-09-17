1 чел.
По популярности
Авторский тур
2 дня
Из Санкт-Петербурга в Петрозаводск: экспресс-тур с возможностью выбора экскурсий
Погулять по Онежской набережной, послушать рассказы об истории мест и посетить памятники архитектуры
Начало: Санкт-Петербург, станция метро «Звенигородская», у...
13 июля в 07:30
3 авг в 07:30
11 900₽ за человека
скидка
35%
Авторский тур
3 дня
Карельский уикенд из Петербурга: Старая Ладога, Кижи и Рускеала
Увидеть все топовые места Карелии за три дня и насладиться шедеврами деревянного зодчества
Начало: Санкт-Петербург, Казанский собор, 8:00
28 июня в 08:00
5 июля в 08:00
2921518 990₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Путешествие по зимней Карелии: вотчина Талви Укко, "Рускеала" и "Кивач"
Покататься в собачьей упряжке, познакомиться с карельским Дедом Морозом и очароваться Кинермой
Начало: Санкт-Петербург, метро «Улица Дыбенко», 10:00
26 дек в 10:00
3 янв в 10:00
86 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННина17 сентября 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреОчень интересная поездка, все хорошо организовано, удобный автобус, приятные гиды, потрясающие виды, спасибо за прекрасный отдых.
- ЕЕкатерина26 августа 2023Сила природы Карелии в трёхдневном туреЕздили с подругой в трёхдневный тур. Гиды Евгения и Наталья очень прекрасные, добрые, умные, хорошо объясняют. Водителям автобусов отдельная благодарность,
Ответы на вопросы от путешественников по Санкт-Петербургу в категории «Старая Ладога»
Самые популярные туры этой рубрики в Санкт-Петербурге
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Санкт-Петербурге
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Санкт-Петербурге в июне 2024
Сейчас в Санкт-Петербурге в категории "Старая Ладога" можно забронировать 3 тура от 11 900 до 86 000 со скидкой до 35%.
Забронируйте тур в Санкт-Петербурге на 2024 год по теме «Старая Ладога», цены от 11900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август