2 дня
Индивидуальный мини-тур по Петербургу: must-see-локации Северной столицы
Прогулять по Невскому проспекту, заглянуть в Музей Фаберже и погрузиться в историю Спаса на Крови
Начало: Санкт-Петербург, место вашего проживания / локация...
24 дек в 10:00
25 дек в 10:00
23 500₽ за всё до 4 чел.
3 дня
В Петербург - на Рождественский бал и главные светские мероприятия с event-режиссёром
Поучаствовать в спиритическом сеансе, прокатиться на тройке и потанцевать под симфонический оркестр
Начало: Санкт-Петербург, лобби вашего отеля, 18.30
149 500₽ за человека
скидка
15%
3 дня
Индивидуальный тур по главным местам Санкт-Петербурга: архитектурные шедевры и музеи
Увидеть работы Леонардо в Эрмитаже, побывать в Петропавловской крепости и Исаакиевском соборе
Начало: Санкт-Петербург, заберём от вашего отеля, время по...
27 дек в 10:00
3 янв в 10:00
3400028 900₽ за всё до 4 чел.
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