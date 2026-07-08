Мало кто из путешественников видел Волгу такой, какой она открывается местным. Широкие протоки, тихие старицы, цапли на мелководье и руины кирх, которые помнят времена Республики немцев Поволжья. Такими эти края я вам и покажу. Вы пройдёте по спокойной воде на сапе, пообедаете, а ещё посетите бывшие Розенгейм и Шефер и узнаете больше о местной архитектуре.

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Описание экскурсии

Дорога до села Подстепное (1–1,5 ч). В бывшей немецкой колонии Розенгейм осматриваем заброшенную кирху и отправляемся на берег.

Подготовка сапов и инструктаж (30–40 мин). Я объясню, как управлять доской. Вы сможете проплыть по протокам по простому маршруту, понаблюдать вблизи волжскую природу, покупаться и позагорать.

Прогулка на сапах (1,5–2 ч). Пока вы самостоятельно катаетесь, я разобью лагерь и подготовлю обед.

Перекус, отдых или снова катание на сапах (1,5–2 ч). Стандартный обед включает в себя лапшу быстрого приготовления, чай, пирог. Закладываем дополнительно полчаса, чтобы свернуть лагерь.

Прогулка по Липовке (40–60 мин). В бывшей немецкой колонии Шефер находятся красивые руины готической кирхи. Вы узнаете, как в этих краях появились и исчезли немцы, почему их церкви такие разные и как местные жители борются за сохранность исторического наследия.

Обратная дорога в Саратов (1–1,5 ч).

Организационные детали