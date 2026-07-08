Отдых с немецким акцентом: сап-прогулка по Волге и кирхи Поволжья
Поймать баланс между активным отдыхом и культурными открытиями (в 45 км от Саратова)
Мало кто из путешественников видел Волгу такой, какой она открывается местным.
Широкие протоки, тихие старицы, цапли на мелководье и руины кирх, которые помнят времена Республики немцев Поволжья. Такими эти края я вам и покажу.
Вы пройдёте по спокойной воде на сапе, пообедаете, а ещё посетите бывшие Розенгейм и Шефер и узнаете больше о местной архитектуре.
Описание экскурсии
Дорога до села Подстепное (1–1,5 ч). В бывшей немецкой колонии Розенгейм осматриваем заброшенную кирху и отправляемся на берег.
Подготовка сапов и инструктаж (30–40 мин). Я объясню, как управлять доской. Вы сможете проплыть по протокам по простому маршруту, понаблюдать вблизи волжскую природу, покупаться и позагорать.
Прогулка на сапах (1,5–2 ч). Пока вы самостоятельно катаетесь, я разобью лагерь и подготовлю обед.
Перекус, отдых или снова катание на сапах (1,5–2 ч). Стандартный обед включает в себя лапшу быстрого приготовления, чай, пирог. Закладываем дополнительно полчаса, чтобы свернуть лагерь.
Прогулка по Липовке (40–60 мин). В бывшей немецкой колонии Шефер находятся красивые руины готической кирхи. Вы узнаете, как в этих краях появились и исчезли немцы, почему их церкви такие разные и как местные жители борются за сохранность исторического наследия.
Обратная дорога в Саратов (1–1,5 ч).
Организационные детали
В стоимость включено: трансфер на Chery Indis, стандартный обед и всё необходимое для катания на сапах
Перед спуском на воду провожу инструктаж по технике безопасности и предоставляю спасательные жилеты
Важно уметь плавать
На случай дождя возьму с собой тент и дождевики
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита — ваш гид в Саратове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провела экскурсии для 38 туристов
Родилась и выросла в Саратове, с детства люблю свой город и стараюсь делиться этой радостью с другими. За плечами работа в местной журналистике: знаю, как увлечь, и могу добавить перчинки в свои рассказы.
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